وأوضحت الصحيفة أن الوزير لا يعتزم في المستقبل سوى منع الرموز التي لها صلة مباشرة بـ"القضايا الجنائية".

ويأتي ذلك في إطار الأحداث التي شهدتها مظاهرات أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة برلين، وقد نظمها أكراد ضد الهجوم التركي على عفرين السورية، وفقا لما ذكر "موقع دويتشه فيلله".

وكانت الشرطة الألمانية قد صادرت أعلاما ورموزا للوحدات الكردية، وهذا ما دفع أحد المتظاهرين إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات الشعب الكردية هي وحدة محظورة رسميا في تركيا التي تعتبرها ذراع الحزب العمالي الكردستاني المحظور.

لكن في الدول الأوروبية لا يوجد أي موقف رسمي ضد هذه الوحدات، ومن هذا المنطلق يتهم الأكراد الحكومة الألمانية الاتحادية بالسعي إلى "مجاملة" تركيا عبر منع رفع مثل هذه الأعلام.