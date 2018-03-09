وتمكنت قوات الحزام الأمني من اقتحام عدد من المواقع التي يتحصن فيها مسلحو القاعدة في مديرية المحفد ووادي حمارا وعثرت على مستودع صواريخ كاتيوشا، وسط حركة فرار للمسلحين من المنطقة.

كما نفذت هذه القوات بدعم من التحالف خطة عسكرية شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية في محافظة أبين.

وكانت قوات التحالف العربي نفذت عملية عسكرية نجحت في طرد مسلحي القاعدة من محافظة حضرموت في إبريل عام الفين وستة عشر.

خطة عسكرية

ونفذت قوات الحزام الأمني خطة عسكرية محكمة، شملت حملات دهم واقتحام للجيوب الإرهابية في محافظة أبين، توازيا مع عملية "السيل الجارف" في ملاحقة عناصر "القاعدة" بمديرية المحفد.

وأسفرت العملية عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الملقب بـ"أبو محسن باصبرين"، بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني.

وكبدت قوات الحزام الأمني، مسلحي تنظيم القاعدة خسائر فادحة في العتاد و الأرواح، فيما تم القبض على مسلحين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين.