ونقل موقع " سبتمبر نت " عن مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني تمكنت خلال معارك اليوم من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

وبحسب المصادر فان المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من المليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المكنى “أبو زيد الوجيه”، علاوة على سقوط عشرات الجرحى.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في عدة مناطق بمديرية نهم، دمرت طقم إمداد أثناء ما كان قادما من اتجاه أرحب.

وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش اليمني بإسناد من طيران "تحالف دعم الشرعية في اليمن" هاجم ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ‏الكتف حيث أدى ذلك إلى خسائر فادحة ‏في عتاد وعناصر الميليشيا.‏