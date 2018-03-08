وفي وقت سابق من الخميس، قتل 16 من الميليشيات المتمردة، في اشتباكات مع المقاومة اليمنية في جبهات مختلفة من الساحل الغربي، بإسناد من قوات التحالف العربي.

وأكدت مصادر عسكرية استهداف مركبة تحمل عناصر من الميليشيات في جبهة كهبوب، في حين تجددت المواجهات بين المقاومة والمتمردين شرق الهاملي، وأسفرت عن قتلى وجرحى من المتمردين.

ومن جهة أخرى، قتل القيادي الحوثي محمود يحيى الضلعي، في غارة للتحالف الذي تقوده السعودية، على جبهة الجراحي، في الساحل الغربي.