وأعربت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعاتها الذي عقد بمقر الجامعة العربية، الأربعاء، برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن "قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما فى ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية فى بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار فى المنطقة بما يهدد الأمن القومي العربي، ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، وطالبتها بالكف عن ذلك".

كما دانت اللجنة "مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية بالدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ البالستية من داخل الأراضى اليمنية على السعودية، الذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 6216".

وينص قرار مجلس الأمن على "ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، وعلى دعمه للإجراءات التى تتخذها السعودية والبحرين من أجل التصدى لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها".

واستنكرت اللجنة "التدخلات والأعمال التخريبية والمستمرة فى الشؤون الداخلية للبحرين، وثمنت جهود المملكة فى محاربة الإرهاب وبتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط عدد من الأعمال والمخططات الإرهابية، والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثورة الإيراني وأذرعه الخارجية، ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي على تشكيله وتمويله وتدريب عناصر وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة للقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة والإخلال بالأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد فى البحرين".

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة "jcpoa"، وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي فى المستقبل، خاصة فى ظل سياساتها العدائية فى المنطقة، مؤكدة ضرروة مراقبة تطورات هذا الملف.

ودانت اللجنة استمرار إيران فى تطوير برنامجا بالصواريخ البالستية ذات الطبيعة الهجومية، وإطلاق الصواريخ إيرانية الصنع التى استهدفت من خلالها الميليشية الحوثية مدن وقرى السعودية، بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، كما أكدت ضرورة تطبيق آلية فعالية للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامه النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة، وما تضمنه ذات القرار من تاكيد على حظر إيران لإجراء التجارب البالستية وتطويرها لصواريخ بعيدة المدى وأخرى قادرة على حمل روؤس نووية.