وقالت مصادر ميدانية إن مسلحي الميليشيات شنوا هجوما في محاولة للتقدم باتجاه مواقع الجيش في جبل النبيع في بلدة العشملة، ضمن جبهة مقبنة الواقعة غربي محافظة تعز.

وفي سياق آخر، صدت القوات الحكومية هجوما للميليشيا الإيرانية أعلى مواقع غرب رحبة سعيد بجبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

ويكتسب جبل هيلان أهمية كبيرة نظرا لوقوعه على مدخل للعاصمة اليمنية صنعاء.

وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال صد الهجوم الفاشل، الذي انتهى بتراجع الانقلابيين إلى مواقعهم السابقة، مخلفين 4 جثث لقتلاهم في وادي رحبة سعيد.

وقتل في الاشتباكات جندي من قوات الشرعية كما أصيب عدد آخر.

وقصفت المدفعية التابعة للجيش تجمعات الميليشيات في مديرية حريب القراميش غربي محافظة مآرب.