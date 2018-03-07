وأضاف المراسل أن الغارات استهدفت مواقع للميليشيات في مديريات الجراحي وزبيد والتحيتا في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن القصف الجوي دمر 8 آليات عسكرية، ومعمل لتصنيع العبوات والألغام في المناطق ذاتها.

وتصاعدت في نهاية فبراير الماضي حدة الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد معاقل الميليشيات الإيرانية في الحديدة.

وتخوض القوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على جبهة الساحل الغربي (محافظة الحديدة)، حيث حققت انتصارات عدة، مكبدة الميليشيات الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.