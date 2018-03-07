وذكرت الشبكة في تقرير لها أن قوات النظام وروسيا قصفت 56 منشأة طبية، 21 منها وقعت في الغوطة الشرقية خلال الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضافت الشبكة أن 28 عنصرا من الكوادر الطبية والدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، قتلوا خلال فبراير الماضي، 78% منهم وعددهم 22 قتلوا على يد قوات النظام وروسيا.

وأشارت الشبكة إلى مقتل 4 من الكوادر الطبية على يد التحالف الدولي، بينما نسبت مقتل 2 إلى جهات مجهولة.

وفيما يخص المنشآت، أوضحت الشبكة أنه تم استهداف 34 منشأة، و14 مركزاً للدفاع المدني، ومركزين للهلال الأحمر.