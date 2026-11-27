وأقيمت الاحتفالية برعاية ديوان الرئاسة، في المقر الرئيس لأدنوك بأبوظبي، واستحضرت الاحتفالية مسيرة بدأت مع اكتشاف النفط وامتيازاته الأولى، مروراً بتأسيس أدنوك عام 1971، وهو العام نفسه الذي قامت فيه دولة الإمارات، وصولاً إلى التحولات التي شهدها قطاع الطاقة والاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في انعكاس لمسيرة تنموية ارتبطت فيها موارد الوطن الطبيعية ببناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.

من موارد النفط إلى منظومة طاقة متكاملة

تأسست أدنوك في 27 نوفمبر 1971، قبل قيام اتحاد دولة الإمارات بخمسة أيام، لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة الموارد الطبيعية وتطوير قطاع الطاقة، لخدمة التنمية والارتقاء بجودة حياة الشعب الإماراتي وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وعلى مدى 55 عاما، تطورت أعمال الشركة من قطاع النفط والغاز إلى منظومة متكاملة تشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والتجارة والاستثمارات الدولية وحلول الطاقة.

مساهمة أدنوك في دعم النمو والتقدم الاقتصادي

تدير أدنوك في الرويس اليوم رابع أكبر مجمع للتكرير في موقع واحد على مستوى العالم، وتضم مجموعتها ست شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 150 مليار دولار.

كما توسعت استثماراتها الدولية من خلال"XRG"، ذراع أدنوك للاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، التي أُطلقت في نوفمبر 2024، وارتفعت قيمتها المؤسسية من أكثر من 80 مليار دولار عند إطلاقها إلى 151 مليار دولار، بما يعكس توجه الشركة نحو توسيع حضورها في أسواق الطاقة العالمية.

الجاهزية المسبقة لأدنوك تحافظ على أمن الطاقة

أظهرت الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة والعالم خلال عام 2026 أهمية الاستثمارات طويلة الأمد التي انتهجتها أدنوك في بناء منظومات الطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

فقد اعتمدت أدنوك على بنية تحتية طورتها بصورة استباقية، إلى جانب منظومة تداول متكاملة وقدرات لوجستية متقدمة ومحفظة استثمارات دولية، لضمان استمرار تلبية احتياجات العملاء من إمدادات الطاقة.

وحافظت الشركة على إمدادات الغاز والبنزين والديزل وغاز البترول المسال للمنازل والشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالتزامن مع مواصلة تلبية احتياجات عملائها حول العالم.

وتكاملت هذه الجهود مع دور القوات المسلحة والدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة للطوارئ، الذين ساهموا في حماية الأفراد والمنشآت والحفاظ على أمن الدولة وسلامتها، إلى جانب كوادر أدنوك التي شاركت في ضمان استمرارية العمليات.

وتؤكد هذه التجربة أهمية التخطيط المسبق والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، إذ لم تكن جاهزية الشركة وليدة الظروف الاستثنائية، بل نتيجة سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعداد خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل قطاع الطاقة

لم تقتصر استثمارات أدنوك في الاستعداد للمستقبل على البنية التحتية والقدرات التشغيلية، بل امتدت إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها.

وتستخدم الشركة أكثر من 200 تطبيق للذكاء الاصطناعي و70 حالة استخدام للروبوتات، في مجالات تشمل تحسين العمليات ورفع الكفاءة وتسريع تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرارات.

كما تستعد لتكون أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة «OpenAI Frontier» المتقدمة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركتي «OpenAI» و«G42»، في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع استخدام التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة.

ويمتد الاستثمار في هذا التحول إلى العنصر البشري أيضاً، إذ دربت أدنوك أكثر من 40 ألف موظف في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية كوادرها للتعامل مع التحولات التقنية المتسارعة.

الاستثمار في الإنسان.. ركيزة مسيرة أدنوك

شكّل الاستثمار في الكفاءات الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة أدنوك منذ تأسيسها، انطلاقاً من رؤية تقوم على أن تنمية الموارد الطبيعية لا تنفصل عن بناء قدرات الإنسان وتأهيله للمشاركة في قيادة الاقتصاد.

ومنذ عام 1974، دعم برنامج أدنوك للبعثات الدراسية أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة في أكثر من 80 مؤسسة تعليمية رائدة حول العالم.

كما دربت أكاديمية أدنوك الفنية أكثر من 6500 مواطن ومواطنة، فيما يعمل أكثر من 50 خريجاً من أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول في أنشطة الشركة بمجال التداول.

وفي عام 2025، استفاد أكثر من 86,200 طالب وطالبة من برامج أدنوك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في إطار جهود تستهدف تشجيع الأجيال الجديدة على اكتساب المهارات المرتبطة بالاقتصاد والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية.

وتضم الشركة كوادر من أكثر من 126 جنسية، بما يعكس بيئة عمل تستقطب الخبرات المتنوعة وتستفيد منها في تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها.

المحتوى الوطني.. استثمارات تتحول إلى فرص اقتصادية

إلى جانب دورها في قطاع الطاقة، تعمل أدنوك على تعزيز مساهمة الصناعات المحلية في سلاسل الإمداد، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، الذي يستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات والمشتريات إلى الاقتصاد الإماراتي.

ومنذ إطلاق البرنامج عام 2018، أعادت أدنوك توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي، وساهمت في توفير أكثر من 27,500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

كما دعم البرنامج تصنيع أكثر من 130 منتجاً محلياً عبر 95 مصنعاً في الدولة، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي الإماراتي ويقلل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.

وفي عام 2026، أعلنت أدنوك عن ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم، أتاحت فرصاً للتصنيع المحلي تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، وتشمل أكثر من 200 منتج أساسي.

وتستهدف الشركة إعادة توجيه 220 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تدعم نمو القطاع الخاص وتوسع القاعدة الصناعية وتوفر فرصاً جديدة للمواطنين.

مسيرة مستمرة من الاتحاد إلى المستقبل

تعكس احتفالية «رؤية قيادة وطاقة وطن» ارتباط مسيرة أدنوك بمسيرة دولة الإمارات، من مرحلة تأسيس الاتحاد وبناء قطاع الطاقة، إلى مرحلة تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير الصناعات المحلية والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وبينما تستحضر الدولة خمسة وخمسين عاماً من الاتحاد وما تحقق خلالها من إنجازات، تبرز تجربة أدنوك نموذجاً لدور المؤسسات الوطنية في تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، والاستثمار في الإنسان وبناء القدرات وتعزيز الجاهزية لمتطلبات المستقبل.

وهي مسيرة لا تقتصر على ما تحقق خلال العقود الماضية، بل تمتد إلى مسؤولية مواصلة التنمية وصون المكتسبات وضمان استدامة التقدم للأجيال القادمة.