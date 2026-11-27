وأعلن مجلس الدولة الصيني، وفق وكالة أنباء "شينخوا"، عزمه تعزيز دور ما يعرف بـ"الفريق الوطني" في الأسواق المالية، إلى جانب تحسين السياسات المتعلقة بتوجيه رؤوس الأموال طويلة الأجل نحو الأسهم.

كما تعهدت السلطات بتشديد الرقابة على عمليات الاحتيال المالي، وتشجيع الشركات المدرجة على زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء أسهمها.

أكبر صعود منذ أكتوبر 2024

قفز مؤشر CSI 300 للأسهم الصينية المحلية بنسبة 4.2 بالمئة، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2024.

وكانت أسهم التكنولوجيا بين أبرز الرابحين، إذ صعد مؤشر Star 50 الذي يضم شركات الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة بنسبة 15 بالمئة، ليسجل ثالث أفضل أداء يومي في تاريخه.

وامتدت موجة الصعود إلى هونغ كونغ، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 6.5 بالمئة.

دعم معنوي رغم غياب إجراءات جديدة

ورغم أن البيان لم يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة كبيرة، فإن توقيته وثقله السياسي ساهما في تعزيز ثقة المستثمرين.

وكانت معظم مؤشرات الأسهم الصينية قد دخلت خلال العام الجاري منطقة السوق الهابطة، في ظل ضعف الأرباح وتباطؤ الاقتصاد وتداعيات موجة البيع العالمية التي طالت أسهم التكنولوجيا.

لكن المستثمرين تلقوا إشارة الدعم الحكومية بإيجابية، ما دفع قيمة التداولات في السوق الصينية إلى نحو تريليوني يوان، أي ما يعادل 300 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في نحو شهر.

وقال تشين شي، مدير الصناديق في شركة "شنغهاي جايد ستون للاستثمار": "الرسالة واضحة تماماً، صناع السياسات يريدون استقرار معنويات السوق."

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يشدد فيها مجلس الدولة على أهمية استقرار أسواق المال.

التكنولوجيا تقود الانتعاش

قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب القوية في السوق. وارتفع سهم Eoptolink Technology وسهم Zhongji Innolight بالنسبة القصوى المسموح بها يومياً عند 20 بالمئة.

وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي من بين الأكثر تضرراً خلال موجة الهبوط الأخيرة، مع تعرض تقييماتها المرتفعة لضغوط متزايدة، خصوصاً بعد القيود الأميركية على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة.

"الفريق الوطني" يعود إلى الواجهة

أكد تعليق نشرته وكالة "شينخوا" لاحقاً أن "الفريق الوطني" سيكثف دعمه للأسواق المالية.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها ذكر "الفريق الوطني" بشكل مباشر في بيان صادر عن اجتماع لمجلس الدولة.

ويقصد بهذا المصطلح مجموعة المؤسسات والصناديق الحكومية التي تتدخل لدعم الأسواق في فترات الاضطراب.

وتُعد شركة سنترال هويجين للاستثمار أبرز هذه الجهات، إذ تعمل كمساهم حكومي رئيسي في أكبر البنوك والمؤسسات المالية الصينية، وغالباً ما تشتري صناديق المؤشرات المتداولة خلال فترات التراجع الحاد.

دعم للشركات التكنولوجية

كما تعهدت السلطات بتقديم دعم موجه للشركات التكنولوجية عالية الجودة الراغبة في تنفيذ طروحات عامة أولية.

في المقابل، شددت على منع ما وصفته بـ"الشركات التقنية الوهمية" أو تلك التي تلجأ إلى تضخيم بياناتها المالية بهدف الإدراج في البورصة.

تحسن اليوان وتراجع السندات

انعكست الأجواء الإيجابية أيضاً على سوق العملات، إذ محا اليوان الصيني الخارجي خسائره المبكرة وارتفع بنحو 0.1 بالمئة إلى 6.6555 يوان مقابل الدولار.

في المقابل، سجلت السندات الحكومية تراجعاً طفيفاً، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشرة أعوام بنقطة أساس واحدة.

وقال تشين غوه، استراتيجي الأسواق في شركة إيست موني سيكيوريتيز، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن صدور بيان اجتماع مجلس الدولة عند منتصف يوم التداول يعكس مدى الأهمية التي توليها السلطات لاستقرار الأسواق.

وأضاف أن ذلك يشير إلى أن آليات دعم الأسواق أصبحت أكثر تنسيقاً ومؤسسية، وأن المخاوف من الدخول في دوامة سيولة سلبية بدأت تتراجع.

هل بدأت دورة صعود جديدة؟

تمثل المكاسب الأخيرة تحولاً ملحوظاً مقارنة بالأشهر الماضية، عندما فشلت حتى المشتريات القياسية لـ"الفريق الوطني" في وقف خسائر الأسواق.

كما أن تسارع شراء صناديق المؤشرات خلال الشهر الحالي جاء بعد سلسلة إجراءات سابقة لدعم السيولة لم تحقق التأثير المطلوب على المستثمرين.

ومع ذلك، لا يزال المحللون حذرين بشأن استدامة الانتعاش الحالي، في ظل استمرار ضعف الأساسيات الاقتصادية.

ورغم تسارع نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال الشهر الماضي، فإن التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط على قطاع التصنيع.

وقال فو تشيفنغ، رئيس الاستثمار في شركة شنغهاي تشينغتشو للاستثمار، لوكالة بلومبرغ نيوز: "بعد موجة البيع الأخيرة، أظهر المستثمرون عزوفاً واضحاً عن شراء الأسهم عند الانخفاضات، لكن يبدو أيضاً أن جزءاً كبيراً من ضغوط البيع قد استُنفد بالفعل."