وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في فرنسا، أن الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ارتفعت في نوفمبر الجاري بنسبة سنوية بلغت بنسبة 3.2 بالمئة مقابل 3.7 بالمئة في أكتوبر السابق عليه.

وجاءت هذه النسبة أقل من متوسط توقعات المحللين التي بلغت 3.6 بالمئة خلال استطلاع لوكالة بلومبرغ نيوز.

ولا تزال الحرب في الشرق الأوسط تدفع التضخم إلى مستويات تفوق نسبة 2 بالمئة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي. وقد رفع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بالفعل في استجابة لهذه الضغوط، وسط توقعات برفع الفائدة المجددة في ديسمبر المقبل.

كما تشير توقعات المستثمرين وبعض المسؤولين إلى احتمال الاستمرار في تشديد السياسة النقدية خلال عام 2027.

وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي تباطؤ التضخم في قطاع الطاقة خلال نوفمبر، كما تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من صناع السياسات النقدية إلى 2.3 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال أكتوبر.