لكن هذا التحول يضع الحكومة اليابانية أمام تحدٍ غير متوقع، يتمثل في تحرك مدخرات الأسر الضخمة نحو أدوات استثمارية جديدة، بما قد يضغط على البنوك ويغير تكلفة تمويل الدولة.

وفي مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، يرى الكاتب ليو لويس أن المواجهة المالية المقبلة في اليابان ستكون بين رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، و"السيدة واتانابي" التي تمثل المستثمر الياباني التقليدي.

من هي "السيدة واتانابي"؟

"السيدة واتانابي" ليست شخصية حقيقية، بل اسم رمزي يُستخدم لوصف الأسرة اليابانية التقليدية التي تفضل الاحتفاظ بأموالها في الحسابات المصرفية والودائع، بدلاً من الاستثمار في الأسهم أو الأصول الأكثر مخاطرة.

وتملك الأسر اليابانية مجتمعة أصولاً مالية تقدر بنحو 15.7 تريليون دولار، منها حوالي 7 تريليونات دولار في صورة نقد وودائع مصرفية.

ولسنوات طويلة، كان هذا الخيار منطقياً في ظل الانكماش الاقتصادي وأسعار الفائدة التي تقترب من الصفر، إذ لم تكن هناك حوافز قوية لنقل الأموال إلى استثمارات أخرى.

لكن مع وصول التضخم إلى 2.3 بالمئة وبدء ارتفاع الفائدة، لم تعد الأموال المودعة في البنوك تحقق العائد نفسه من حيث القوة الشرائية.

السندات الحكومية تجذب مدخرات الأسر

بدأت الأسر اليابانية تتحرك بالفعل نحو أدوات استثمارية تقدم عوائد أعلى، وعلى رأسها السندات الحكومية المخصصة للأفراد.

وتتيح هذه السندات للمستثمرين شراء أوراق مالية حكومية بآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات، وبحد أدنى يبلغ 10 آلاف ين.

وخلال معظم السنوات الـ15 الماضية، لم تتجاوز مشتريات الأفراد من هذه السندات مجتمعة 500 مليار ين شهرياً. لكن الإقبال بدأ يتزايد منذ أغسطس، مع ارتفاع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات إلى أكثر من 2 بالمئة.

قفزة مفاجئة في الطلب

شهدت السوق تحولاً كبيراً في أواخر أكتوبر، عندما تضاعفت الطلبات على السندات الحكومية المخصصة للأفراد بشكل مفاجئ، لتتجاوز تريليوني ين، وفقاً للمقال.

ويعني ذلك أن الأسر اليابانية باتت تتجه إلى شراء السندات الحكومية بوتيرة أسرع بكثير مما توقعته وزارة المالية في بداية العام. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تتجاوز مشتريات الأفراد من السندات خلال 2026 ضعف الكمية التي توقعتها الوزارة.

وبحسب تقديرات محلل مورغان ستانلي كويتشي سوغيـساكي، قد ترتفع حيازات الأسر من هذه السندات إلى 50 تريليون ين بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 20 تريليون ين حالياً.

فرصة للحكومة.. ومخاطر على البنوك

ترى وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن زيادة إقبال الأسر على السندات الحكومية قد توفر مصدراً أكثر استقراراً لتمويل الدولة. وتدرس وزارة المالية، وفقاً للمقال، إمكانية إصدار سندات مخصصة للأفراد لأجل ستة أشهر، في ظل توقعات بوجود طلب كبير عليها.

ومن شأن زيادة مشتريات الأسر أن تساعد الحكومة على تقليل اعتمادها على الإصدارات التقليدية من السندات الحكومية.

أما رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، فقد تجد في هذا التحول فرصة لتمويل خطط الإنفاق العام عبر مدخرات الأسر اليابانية، بدلاً من الاعتماد بشكل أكبر على مصادر التمويل الأخرى.

لكن هذا التوجه قد يحمل مخاطر أيضاً، خصوصاً إذا بدأت الأسر في سحب أموالها من الودائع المصرفية بوتيرة سريعة.

هل تتضرر البنوك اليابانية؟

قد يؤدي انتقال جزء كبير من الودائع إلى السندات الحكومية إلى ضغوط قوية على البنوك، خصوصاً المؤسسات الإقليمية والمقرضين الأضعف.

فالبنوك تعتمد على الودائع باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل، وإذا تراجعت هذه الودائع بشكل مفاجئ، فقد تضطر إلى تغيير طريقة عملها ورفع العوائد التي تقدمها لجذب الأموال.

ويحذر المقال من أن بعض البنوك قد تواجه صعوبات كبيرة إذا تسارعت هذه التحولات، في وقت لم تستعد فيه الجهات التنظيمية بالضرورة لمثل هذا التغيير السريع.

تحدٍ جديد في عصر الفائدة

تواجه تاكايتشي وكاتاياما معضلة معقدة: فعودة الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية تمنح الأسر فرصة لتحسين عوائد مدخراتها، لكنها قد تخلق في الوقت نفسه ضغوطاً على البنوك وأسواق الدين.

كما أن تشجيع الأسر على شراء السندات الحكومية قد يتعارض مع جهود استمرت أكثر من عقد لدفع اليابانيين نحو الاستثمار في الأسهم.

ويخلص المقال إلى أن اليابان دخلت بالفعل مرحلة التطبيع الاقتصادي، لكن التحدي الأكبر يتمثل في أن الحكومة لا تعرف بعد كيف سيبدو شكل الاقتصاد والأسواق في هذه المرحلة الجديدة.