ويعد "فيجن بنك"، المملوك بالكامل لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII)، مؤسسة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتخذ من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً رئيسياً لها، وتخضع لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق (FSRA).

حضر حفل الإطلاق جيريمي باريش، رئيس مجلس إدارة "فيجن بنك"، إلى جانب ممثلين عن مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي، وأعضاء مجلس إدارة البنك وفريقه التنفيذي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعات المصرفية والاستثمارية والتكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال والسلك الدبلوماسي.

ويشكل الإطلاق الرسمي محطة مهمة في مسيرة البنك، ويجسد طموحاته في تطوير نموذج مصرفي للأعمال يواكب متطلبات الاقتصاد العالمي المتزايد ترابطاً.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "يسعدني أن أشارككم الاحتفاء بالإطلاق الرسمي لفيجن بنك، وأن أشيد على وجه الخصوص بجهود صديقي جيريمي باريش، الذي كان لخبرته وحسن تقديره ومثابرته دور أساسي في ترجمة هذه المبادرة إلى واقع ملموس. وأهنئه، إلى جانب قيادة مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي وفريق عمل البنك، على تحقيق هذا الإنجاز المهم".

وأضاف: "إن الشعار الذي اخترتموه لهذا اليوم، وهو رؤية جديدة للخدمات المصرفية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ نعيش في عصر تسهم فيه التجارة والتكنولوجيا والجهود البشرية في تعزيز التقارب بين الدول والمجتمعات. وتتطلع الشركات بصورة متزايدة إلى تجاوز الحدود الجغرافية بحثاً عن الشراكات والأسواق والفرص الجديدة، وهو ما يضع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية مهمة في تيسير التجارة المشروعة وتشجيع الاستثمار وتمكين الشركات من المشاركة بثقة في الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق، فإن التزام فيجن بنك بالجمع بين الابتكار الرقمي ومبادئ التمويل الإسلامي يمثل فرصة واعدة للإسهام في مواكبة هذه التحولات العالمية".

وتابع: "يستند التمويل الإسلامي إلى مبادئ راسخة ذات قيم إنسانية عالمية، وفي مقدمتها العدالة في المعاملات، والمسؤولية في إدارة الأموال، والوفاء بالالتزامات التعاقدية، والحرص على رفاه المجتمع. وتؤكد لنا هذه المبادئ أن التمويل ليس غاية في حد ذاته، بل إن دوره الأسمى يتمثل في دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وإيجاد الفرص، والإسهام في تحقيق ازدهار المجتمعات".

وأكد أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والابتكار والتجارة الدولية والاستثمار والفرص الاقتصادية، مشيراً إلى حرص سموه الدائم على بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، قائم على المعرفة وريادة الأعمال والتعاون المثمر مع مختلف دول العالم.

وأضاف: "يجسد سوق أبوظبي العالمي جانباً مهماً من هذه الطموحات الوطنية، إذ أسهم التزامه بالأطر التنظيمية الرصينة والمعايير الدولية والابتكار المالي في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً. ويعكس تأسيس فيجن بنك ضمن هذه البيئة رؤية القائمين عليه وقدرتهم على استشراف المستقبل، فضلاً عن الفرص التي توفرها دولة الإمارات للمؤسسات الساعية إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للأعمال الدولية".

وأشار إلى ثلاثة مبادئ أساسية أعرب عن أمله في أن تظل في صميم عمليات البنك خلال المرحلة المقبلة، وهي الثقة، وإتاحة الفرص، والاستثمار في الإنسان.

وقال: "تتمثل الركيزة الأولى في الثقة، إذ يعتمد النجاح المستدام لأي مؤسسة مالية على قدرتها على ترسيخ ثقة المتعاملين من خلال النزاهة والشفافية والإدارة المسؤولة لمصالحهم. أما الركيزة الثانية فهي إتاحة الفرص، لما تضطلع به المؤسسات المالية من دور مهم في تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع المنتجة ومساعدة الشركات الواعدة على تحقيق طموحاتها".

وأضاف: "في ظل احتفائنا بعام الأسرة في دولة الإمارات، نستذكر المكانة المهمة التي تحتلها الشركات العائلية في حياتنا الاقتصادية، إذ يشكل دعم طموحاتها ومساعدتها على بناء الفرص للأجيال المقبلة إسهاماً قيّماً في مسيرة التنمية الوطنية".

وتابع: "أما الركيزة الثالثة فهي الاستثمار في الإنسان. ولا شك في أن الابتكار التكنولوجي سيؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي، غير أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لبناء سمعة المؤسسات المالية، التي تُكتسب من خلال النزاهة وحسن التقدير والسلوك المسؤول وثقة المتعاملين، وتعكس في جوهرها العلاقات الإنسانية التي تبنيها المؤسسات مع عملائها وشركائها. وآمل أن يوفر فيجن بنك فرصاً حقيقية للكفاءات الإماراتية الشابة لتطوير قدراتها وتولي مواقع المسؤولية والإسهام في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي".

واختتم كلمته بالإعراب عن تمنياته للبنك بالنجاح في مسيرته المقبلة، وأن يحظى بثقة المتعاملين، ويسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة وتعزيز التعاون الدولي، ويقدم إسهاماً ملموساً في مواصلة مسيرة الازدهار في أبوظبي ودولة الإمارات، معلناً الإطلاق الرسمي لـ"فيجن بنك".

خدمات مصرفية للأعمال العابرة للحدود

واستعرض "فيجن بنك" خلال حفل الإطلاق رؤيته القائمة على تقديم خدمات مصرفية للأعمال العابرة للحدود، ورسالته الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والمعاملات المالية عبر مختلف الأسواق العالمية.

ويعمل البنك على تطوير تجربة مصرفية عصرية مدعومة بالتكنولوجيا، من خلال توفير إمكانات رقمية وحلول مالية مصممة لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالها عبر المراكز المالية والأسواق والمنظومات الرقمية المتنامية الترابط.

وتضمن حفل الإطلاق كلمات رئيسية وجلسات حوارية تناولت الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، والتحول من الخدمات المصرفية الرقمية إلى الخدمات المصرفية الذكية، والتطورات في البنية التحتية المالية، ومستقبل التجارة العابرة للحدود.

وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تطوير خدمات مصرفية أكثر ذكاءً واستجابة لاحتياجات الشركات، في ظل توسع أعمالها دولياً وتسارع تبنيها للتقنيات الرقمية وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية.

وقال محمد الحسن وبانكاج غوبتا، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان المشاركان لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي، في تصريح مشترك: "يجسد فيجن بنك قناعة المجموعة بأن مستقبل الخدمات المصرفية للأعمال ستقوده المؤسسات القادرة على الجمع بين الثقة والانضباط اللذين يوفرهما العمل المصرفي الخاضع للأطر التنظيمية، وبين التكنولوجيا والترابط والفهم العميق لطبيعة عمل الشركات عبر مختلف الأسواق. ويمثل الإطلاق الرسمي للبنك محطة مهمة في استراتيجيتنا طويلة الأمد للخدمات المالية، وطموحنا إلى بناء منصات مالية متمايزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قادرة على النمو بالتوازي مع الشركات والمستثمرين الذين تخدمهم".

من جانبه، قال جيريمي باريش، رئيس مجلس إدارة "فيجن بنك": "لم تعد أعمال الشركات تتوقف عند الحدود الجغرافية، ومن الطبيعي ألا تكون علاقاتها المصرفية مقيدة بهذه الحدود. فالشركات اليوم تدير رؤوس أموالها وعملياتها وخطط نموها عبر أسواق متعددة، ما يتطلب شركاء مصرفيين يجمعون بين الإمكانات الرقمية الحديثة والفهم العميق لاحتياجات أعمالها. ومن هذا المنطلق، تأسس فيجن بنك بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وترابطاً واستجابة لمتطلبات الشركات التي نخدمها".

بدوره، قال فيفيك بيلانيا، الرئيس التنفيذي لـ"فيجن بنك": "ستتحدد ملامح الجيل المقبل من الخدمات المصرفية للأعمال بمدى قدرة البنوك على الربط الذكي بين التكنولوجيا ورأس المال واحتياجات العملاء. ونركز في فيجن بنك على تطوير القدرات والشراكات والبنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم الشركات في مسيرتها نحو النمو والتوسع في الأسواق والمشاركة في اقتصاد عالمي متزايد الترابط. ويمثل هذا الإطلاق محطة مهمة وبداية لمسيرة من شأنها إحداث تحول في الدور الذي تؤديه البنوك في تمكين الأعمال العالمية والتجارة المترابطة".

ويستهدف "فيجن بنك" تلبية الاحتياجات المتنامية للشركات ذات الأنشطة الدولية، وشركات الاستثمار، والمكاتب العائلية، ومديري الصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المهنية.

وتشمل محفظة منتجات البنك المتنامية حسابات الأعمال الرقمية، وحسابات أموال العملاء، والودائع لأجل، وحلول الحسابات الافتراضية، وخدمات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى البنك، من خلال إمكاناته الرقمية وشراكاته الاستراتيجية ونهجه القائم على بناء علاقات وثيقة مع العملاء، إلى تبسيط المعاملات المصرفية للشركات ذات الهياكل المعقدة والأنشطة الممتدة عبر الأسواق الدولية.