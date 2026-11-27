وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنةً بالتقدير الأولي للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) الذي كان يُشير إلى انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة، مسجلاً بذلك الربع الثالث على التوالي من الركود الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وجاء انكماش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أيضا دون متوسط ​​التوقعات البالغ -0.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء 22 من خبراء الاقتصاد.

ووفقاً لتقرير الناتج المحلي الإجمالي، واصل الاستثمار تراجعه في الربع الثالث، كما شهدت الصادرات انكماشاً حاداً. وأشار المعهد إلى أن الاقتصاد لن يحقق سوى نمو بنسبة 0.1 بالمئة في عام 2026، وذلك في حال ظل النمو صفرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وتتوقع المفوضية الأوروبية، في توقعاتها الصادرة في 17 نوفمبر، أن ينمو الاقتصاد الفرنسي 0.4 بالمئة هذا العام و0.6 بالمئة في 2027، وأن يبلغ العجز المالي 5.5 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام و5.4 بالمئة في 2027، وأن يصل الدين العام الإجمالي إلى 123 بالمئة بحلول 2028.