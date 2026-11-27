ويؤكد هذا الإعلان التزام الشركة طويل الأمد بدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال توسيع نطاق حضورها وتقديم تجارب ضيافة وفق أرقى المعايير العالمية في أبرز الوجهات بمختلف أنحاء البلاد.

وتشمل محفظة هيلتون المتنامية مجموعة متنوعة من علامات وفئات السوق الفندقية، ويمتد هذا التوسع ليشمل منطقة القاهرة الكبرى، إلى جانب تطوير فنادق جديدة ومشاريع سكنية تحمل علاماتها الفندقية في المدن الأخرى، فضلاً عن المنتجعات السياحية على امتداد ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وقال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "تتمتع هيلتون بحضور طويل في مصر يمتد لأكثر من 65 عاماً، رسخت خلاله مكانتها في واحدة من أهم أسواقها على مستوى المنطقة. ويجسد حجم وتنوع مشاريعنا قيد التطوير الثقة الكبيرة التي يوليها الملاك لهيلتون، وكفاءة فرق العمل المحلية، فضلاً عن الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الوجهات السياحية المصرية ذات المستوى العالمي. ومع وصول نحو نصف هذه المشاريع إلى مرحلة الإنشاءات، تتجه جهودنا نحو تحويل خطط التوسع إلى واقع ملموس من خلال تطوير فنادق ومشاريع سكنية تحمل علاماتنا التجارية وتقدم تجارب استثنائية، بما يحقق قيمة مستدامة للملاك، ويوفر فرصا مهنية واعدة للكفاءات المحلية، ويسهم في تحقيق مستهدفات مصر الطموحة لتطوير قطاع السياحة".

تعزيز حضور "هيلتون" في القاهرة الكبرى

تواصل "هيلتون" توسيع حضورها في القاهرة، حيث تدير حالياً سبعة فنادق، إلى جانب 20 فندقاً قيد التطوير، في إطار جهودها لتلبية الطلب المتزايد على تجارب الضيافة الموثوقة وعالية الجودة في العاصمة المصرية.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة تطوير فندق "سبارك باي هيلتون الزمالك"، الذي يمثل دخول العلامة الفندقية المتخصصة في تقديم تجارب إقامة بأسعار تنافسية إلى السوق المصرية للمرة الأولى، وفندق "كانوبي القاهرة سومو بوليفارد"، الذي يسجل أول حضور لعلامة "كانوبي" العصرية في العاصمة المصرية، إلى جانب فنادق "كايرو بيزنس بارك، مجموعة كوريو باي هيلتون"، و"هيلتون القاهرة التجمع الخامس"، و"هيلتون الجيزة نيو زايد"، و"دبل تري باي هيلتون القاهرة الدقي"، و"هامبتون باي هيلتون الجيزة نيو زايد". وتسهم هذه الإضافات في تنويع محفظة العلامات الفندقية للشركة في مصر، وإتاحة خيارات أوسع للضيوف وملاك الفنادق.

توسيع حضور "هيلتون" في الوجهات الساحلية المصرية

تسرع "هيلتون" وتيرة توسعها في الوجهات السياحية الساحلية المصرية، سواء الناشئة منها أو الراسخة، على امتداد الساحل المصري من البحر الأحمر إلى الساحل الشمالي. وتشمل اتفاقيات التطوير الجديدة مجموعة من علاماتها الفندقية العصرية، وفنادق الخدمات المتكاملة والخدمات المحددة، في كل من سوما باي ومرسى غالب والعلمين.

وتضم أحدث الاتفاقيات فندق "منتجع سوما باي، مجموعة كوريو باي هيلتون"، و"منتجع هيلتون بورت غالب ترتل باي الشامل كليا". وستسهم هذه المشاريع في توسيع محفظة "هيلتون" من المنتجعات وخيارات الإقامة الشاملة، وتعزيز حضورها في عدد من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في مصر.

"هيلتون" تسرّع وتيرة توسع علامة "هيلتون جاردن إن" في مصر

تواصل "هيلتون" تعزيز حضور علامة "هيلتون جاردن إن" في مصر، من خلال توقيع أكثر من ست اتفاقيات جديدة لتطوير هذه العلامة، مما يؤكد أهمية قطاع الفنادق الراقية.

وتشمل المشاريع الجديدة فنادق "هيلتون جاردن إن القاهرة الزمالك"، و"هيلتون جاردن إن مدينة قنا الجديدة"، و"هيلتون جاردن إن رأس البر دوراي باي"، و"هيلتون جاردن إن شرم الشيخ الهضبة"، و"هيلتون جاردن إن القاهرة الجديدة التجمع الخامس"، و"هيلتون جاردن إن العلمين سيدي عبد الرحمن". وستسهم هذه الإضافات في توسيع نطاق تجارب الضيافة الموثوقة والمريحة التي تشتهر بها العلامة، وتوفيرها في مزيد من المواقع الحيوية، مع إتاحة الفرصة أمام الملاك للاستفادة من علامة فندقية راسخة تلبي متطلبات سوق الضيافة المصرية المتنامية.

"هيلتون" توسع محفظتها من الوحدات السكنية التي تحمل علاماتها التجارية في مصر

تواصل "هيلتون" توسيع محفظتها من الوحدات السكنية التي تحمل علاماتها التجارية في مصر، مستفيدة من خبراتها العالمية الممتدة لأكثر من قرن في قطاع الضيافة لتقديم تجارب سكنية متميزة ترتكز على خدمات متكاملة تلبي احتياجات السكان. وتشمل أحدث الاتفاقيات مشروع "كليفس شرم الشيخ ريزيدنسز، مجموعة كوريو باي هيلتون"، ومشروع "هيلتون ريزيدنسز الجيزة نيو زايد"، في خطوة تعزز حضور الشركة في هذا القطاع المتنامي.

واستكمالا لمسيرة توسعها في السوق المصرية، وقعت "هيلتون" اتفاقية مع مجموعة PRE لتطوير مجموعة من المشاريع الفندقية والسكنية التي تحمل علاماتها التجارية. وتشمل الشراكة 10 فنادق ومشاريع سكنية تحمل علاماتها التجارية في عدد من الوجهات الرئيسية، من بينها العين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، ما يسهم في تعزيز انتشار الشركة في هذه المناطق.

أعمال التجديد والتحديث

بالتوازي مع توسع محفظة مشاريعها الفندقية قيد التطوير، تواصل "هيلتون" العمل مع ملاك الفنادق للارتقاء بمستوى منشآتها الفندقية القائمة في مصر.

وفي هذا الإطار، استكمل فندق "هيلتون القاهرة هليوبوليس" أعمال تجديد غرف الضيوف، ليرتفع إجمالي طاقته الاستيعابية إلى 593 غرفة وجناحا. وتشمل الاستثمارات الإضافية أعمال تجديد فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، وتحديث غرف الضيوف في فندقي "هيلتون الإسكندرية جرين بلازا" و"هيلتون الإسكندرية كورنيش".

وتدير "هيلتون" حالياً 15 فندقا في مصر، إلى جانب 47 فندقاً قيد التطوير، في انعكاس لحجم توسع أعمالها في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحفظة في توفير نحو 7,000 فرصة عمل جديدة، دعما لطموحات مصر في تطوير قطاع السياحة وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

ومن خلال مكتبها في القاهرة، تعمل "هيلتون" بشكل وثيق مع شركائها لاستقطاب الكفاءات في قطاع الضيافة وتدريبها وتطوير مهاراتها في مختلف أنحاء مصر، مستفيدة من مجموعة من المبادرات التي أطلقتها مؤخرا، من بينها "برنامج التطوير الإداري" وبرنامج "المرأة في القيادة". وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد المشاركين بالمهارات والموارد والتدريب اللازم لبناء مسارات مهنية مستدامة وطويلة الأمد في قطاع الضيافة.