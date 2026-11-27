غير أن ما يلوح في الأفق هو احتمال مرتفع لوصول حكومتين قوميتين إلى السلطة في البلدين معاً، في وقت يشهد ضغوطاً اقتصادية كبيرة. ويبدو الخطر أشد في فرنسا، حيث يُرجَّح أن يفوز اليمين المتطرف بالانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل، وهو ما قد يفجّر أزمات وجودية داخل الاتحاد.

ومع ذلك، يُذكّر جان مونيه، أحد مؤسسي الاتحاد، بقوله في مذكراته: "لطالما آمنت بأن أوروبا ستُبنى عبر الأزمات". وبحسب الصحيفة، فإن الأزمات الوشيكة بحجم يكفي لتحطيم أوروبا، وربما لبنائها أيضاً كما كان يأمل مونيه.

استطلاعات الرأي: غضب لا يقتصر على المحتجين

وفقاً لمتوسطات استطلاعات الرأي الفرنسية التي تعدّها صحيفة فاينانشال تايمز، تحصل مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، على نحو 35 بالمئة في الدور الأول، بينما يحصل جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار المتطرف، على نحو 17 بالمئة. ويعني ذلك، بحسب فاينانشال تايمز، أن الغضب الذي تشهده الشوارع الفرنسية لا يقتصر على المحتجين. كما تتفوق لوبان في الدور الثاني على جميع منافسيها المحتملين، بحسب المتوسطات نفسها.

سيناريو "أكبر أزمة في تاريخ الاتحاد"

يشير زميل الكاتب في فاينانشال تايمز، فيكتور مالي، في كتابه "فرنسا اليمين المتطرف"، إلى أن فوز لوبان، لو اكتفت بتقليد نهج رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القائم على التعطيل والعصيان، سيُحدث، بحسب وصف مجتبى رحمن من مجموعة أوراسيا، "أكبر أزمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

وبحسب الكاتب، قد ترفض فرنسا الاعتراف بكثير من القوانين والاتفاقات الأوروبية، وقد تخرج عن الإجماع الأوروبي في السياسة الخارجية، ولا سيما عبر الاقتراب من روسيا. غير أن باريس قد تجد نفسها سريعاً أمام أزمة مالية تهدد البلاد ذاتها، وفق تقدير الكاتب، الذي يرى أن جان لوك ميلانشون لن يكون أقل خطراً.

ثلاثة أبعاد للخطر المالي

بحسب تحليل فاينانشال تايمز، يتخذ الخطر المالي في فرنسا ثلاثة أبعاد: ارتفاع العجز والدين، وقسوة السياسة الداخلية لأي تقشف مالي، واعتماد البلاد في الحالات القصوى على دعم البنك المركزي الأوروبي.

وترى الصحيفة البريطانية أن من السهل تخيّل أزمة تتفاقم بصورة خطيرة في ظل حكومة قومية انتخبها ناخبون يعارضون بشدة أي سياسات "تقشفية".

وبحسب بيانات نهاية العام الماضي الواردة في التحليل، بلغ الدين العام الإجمالي لفرنسا 116 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ66 بالمئة في عام 2007، في حين بلغ الدين الألماني 63 بالمئة فقط.

وظل الدين الفرنسي أدنى من نظيره الإيطالي البالغ 137 بالمئة. غير أن العجز المالي الفرنسي بلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي مقابل 3.1 بالمئة في إيطاليا، فيما بلغ العجز الأولي الفرنسي، أي قبل احتساب مدفوعات الفوائد، 3 بالمئة، في مقابل فائض أولي إيطالي نسبته 0.5 بالمئة. وليس مستغرباً، وفقاً للتحليل، أن تخضع فرنسا منذ سنوات لـإجراء العجز المفرط الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع المفوضية الأوروبية، في توقعاتها الصادرة في 17 نوفمبر، أن ينمو الاقتصاد الفرنسي 0.4 بالمئة هذا العام و0.6 بالمئة في 2027، وأن يبلغ العجز المالي 5.5 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام و5.4 بالمئة في 2027، وأن يصل الدين العام الإجمالي إلى 123 بالمئة بحلول 2028.

وبحسب التحليل، يكمن سبب صعوبة كبح العجز في أن الإنفاق الحكومي الإجمالي يبلغ 58 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ثاني أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي.

وينقل الكاتب عن زميله جون بيرن-مردوخ قوله إن الحكومة الفرنسية أنفقت في عام 2024 على المعاشات التقاعدية أكثر مما أنفقته على التعليم والشرطة والإسكان والبنية التحتية والدفاع مجتمعة. ووفقاً للكاتب، لا تملك الحكومة القدرة السياسية على خفض الإنفاق التقاعدي، في حين أن رفع الضرائب أكثر من ذلك سيكون "جنوناً" بلا شك.

وتبقى أسعار الفائدة الفرنسية، بحسب التحليل، أدنى من نظيرتيها في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها أعلى من تلك التي تتحملها دول منطقة اليورو التي عانت أزمات سابقة.

ومن المتوقع، وفق الكاتب، أن يرتفع عبء الفائدة على الحكومة من 2.6 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام مع استحقاق السندات القديمة. ولأن فرنسا تواجه مخاطر التضخم نفسها التي تواجهها سائر دول منطقة اليورو، يرى الكاتب أن الفارق المرتفع في عوائق سنداتها لا بد أن يعكس مخاطر خاصة بها.

هل ينقذ المركزي الأوروبي باريس؟

يتمثل السؤال الأهم، بحسب الكاتب، في ما سيحدث إذا فرّ المستثمرون من الدين الفرنسي في ظل حكومة جديدة. فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي في يوليو 2022 عن "أداة حماية آلية انتقال السياسة النقدية"، التي تتيح له شراء الدين العام لأي دولة عضو تواجه أزمة، لكن بشرط التزامها بالإطار المالي للاتحاد.

وبحسب التحليل، سيكون القرار سياسياً في حالة الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط، وسيكون "سياسياً مرتين" في حالة فرنسا: فالبلاد أهم من أن تُترك لمصيرها، لكن آخرين قد يرون كلفة إنقاذها أكبر مما ينبغي.

ويرى الكاتب أنه ليس من الصعب تخيّل رد فعل الألمان، أو سكان الدول "المقتصدة" الأخرى، إذا شعروا بأنهم يوقّعون شيكاً على بياض لصالح قوميين فرنسيين معادين عبر البنك المركزي الأوروبي.

هل تلتزم لوبان بالانضباط المالي؟

سيعتمد الكثير، بحسب الكاتب، على سلوك الرئيس الجديد. وكانت لوبان قد اقترحت، وفقاً لفاينانشال تايمز، "قاعدة ذهبية" تحدّ من الدين الوطني عند 60 بالمئة من الناتج المحلي، وتخفض العجز العام بنصف نقطة مئوية سنوياً، بهدف الاقتراب من "ميزانية متوازنة".

لكن الكاتب يرى، بالنظر إلى حجم المهمة ورغبة أنصارها في مزيد من الإنفاق، أن هذا التحول الطوعي يبدو مستبعداً، وأن الأرجح هو اندلاع أزمة حادة ثم لحظة حقيقة.

درس ميتران: الأزمة طريق إلى التكامل

يستحضر التحليل تجربة فرانسوا ميتران الذي انتُخب عام 1981 على برنامج اقتصادي تدخلي وكينزي، ثم جرى التخلي عن هذين الركنين لاحقاً باعتبارهما غير عمليين وغير مرغوبين.

وبحسب الكاتب، أفضت تلك التراجعات في نهاية المطاف إلى ولادة اليورو. ويعزو ذلك جزئياً إلى تعاطف ميتران الشخصي مع القضية الأوروبية، لكن أيضاً إلى إدراكه أنه لم يعد لفرنسا مستقبل قوةً عظمى خارج ما سيصبح الاتحاد الأوروبي. ويضيف الكاتب أن أوروبا المكوّنة من دول قومية منفردة هي في نهاية المطاف أوروبا بلا أهمية، وأن ذلك أصدق اليوم في ظل ولايات متحدة غير مكترثة، وصين صاعدة، وهند في طور الصعود.

ورغم اختلاف اليمين واليسار الفرنسيين اليوم عمّا كانا عليه في الثمانينيات، واختلاف فرنسا نفسها، يرى الكاتب أنهما قد يواجهان خياراً أقسى من خيار ميتران، وبسرعة، هو إما التقشف المالي الصارم وإما خطر "الخروج الفرنسي" من الاتحاد (فريكسيت).

وبحسب الكاتب، فإن الأزمة المرجحة هي من النوع الذي توقعه مونيه، وقد يكون قدر اليمين الفرنسي في نهاية المطاف أن يقوّي الاتحاد الأوروبي لا أن يُضعفه.