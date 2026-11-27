لكن نائب رئيس الوزراء غان كيم يونغ قال إنه لا يستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن الشركة الأميركية أوقفت شحنات الخوادم التي تحتوي على هذه الرقائق إلى أربع دول في جنوب شرق آسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بدءا من عام 2022 وبذريعة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، قيودا على تصدير رقائق شركة إنفيديا الرائدة في هذا المجال إلى الصين، وهي رقائق تُستخدم في تدريب وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتحركت واشنطن الأسبوع الماضي لسد ثغرة في هذه القيود في أعقاب فضيحة شركة إنفيديا التي أجبرت رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على الاستقالة قبل إعادته إلى منصبه الأحد.

وترمي الإجراءات الأميركية الجديدة إلى منع عمليات تهريب الرقائق إلى الصين، كما تستهدف السوق الرمادية الواسعة التي تلجأ إليها شركات صينية لاستئجار قدرات حوسبية من مراكز بيانات في دول ثالثة، غالبا ما تقع في جنوب شرق آسيا.

وقال غان خلال مؤتمر في سنغافورة الجمعة "نحن بصدد التواصل مع شركاتنا لمعرفة مدى تأثير ذلك على أعمالها".

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام أخرى الخميس عن مصادر، أن إنفيديا أصدرت تعليمات لشركائها في التصنيع بالتوقف عن شحن خوادم الكمبيوتر التي تحتوي على رقائقها إلى المشترين في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا.

وأفادت التقارير بأنه لم يتضح بعد المدة التي سيستمر خلالها هذا التوقف، لكنه قد يكون إجراء مؤقتا في الوقت الذي يسعى فيه مشغلو مراكز البيانات إلى الحصول على توضيحات بشأن كيفية استخراج تراخيص جديدة باتت مطلوبة.

وتكشفت الفضيحة المحيطة بالشركة عقب ظهور تقارير عن علاقة غرامية بين رئيسها جنسن هوانغ وسيدة صينية تدعى أليس هوانغ كانت تعمل مديرة تنفيذية في شركة ميغاسبيد إنترناشونال التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، حيث تخضع الشركة الآن لتحقيق بتهمة التحايل على القوانين الأميركية بهدف نقل رقائق إنفيديا إلى الصين.

وتُشير التقارير إلى أن أليس هوانغ مشتبه بها أيضا من قبل بعض المسؤولين الأميركيين بالتجسس لصالح بكين.

وأدت الاستثمارات الضخمة من عمالقة التكنولوجيا الأميركية والصينية إلى طفرة في بناء مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، خاصة في الدول المحيطة بسنغافورة.

وحذر محللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الاستثمار في مراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "سيتباطأ ويصبح أكثر انتقائية في ظل تشديد الرقابة الأميركية على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة".

كما قال محللون في فيتش في مذكرة نشرت أمس الخميس، إن حكومات جنوب شرق آسيا ستواجه صعوبة أكبر في تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة وفي الوقت نفسه جذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا الصينية.