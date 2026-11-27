وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء الخميس على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يزال هناك الكثير من العمل التحضيري الذي يتعين القيام به للوصول إلى نتيجة".

وشهد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مساء الخميس، خلافات بشأن موازنة التكتل، فيما نددت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بما وصفته بالمحاولة "الملتوية" لإقرار خطط الإنفاق طويلة الأجل قبل الانتخابات الفرنسية المقررة العام المقبل.

وعمد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى زيادة الضغوط قبيل محادثات الموازنة، التي تدفع خلالها ألمانيا، صاحبة الثقل الأكبر في التكتل، باتجاه خفض الإنفاق وتقاسم الأعباء المتعلقة بتمويل أوكرانيا.

وقال كوستا "حان الوقت لكي يشارك جميع القادة في هذا النقاش بعقل منفتح ونهج بنّاء وروح توافقية. فنحن بحاجة إلى إقرار هذه الميزانية في الوقت المناسب، أي بحلول نهاية هذا العام".

أما رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار، فقد صعّب من احتمالات تحقيق هذا الهدف.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "أقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق اليوم تقترب من الصفر. كما أن التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الميلاد يبدو أمرا غير مرجح أيضا".

وساد خلاف بين قادة التكتل في معظم فترات العام 2026 بشأن حجم الميزانية الواجب تخصيصها للفترة بين 2028 و2034، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي خطة إنفاق بقيمة تريليوني يورو لم تحظ بقبول معظم دول الاتحاد.

ويريد الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بحلول ديسمبر لتجنب امتداد المفاوضات المتوترة إلى عام يشهد سلسلة من الانتخابات في أنحاء أوروبا، وخصوصا في فرنسا.

ماكرون يحث على التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل المقبلة بحلول نهاية العام، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع عام 2027.

وقال ماكرون : "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 ديسمبر، فسيتم استئناف المناقشات خلال النصف الثاني من العام".

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل. ولا يستطيع ماكرون، الذي يشغل حالياً ولايته الرئاسية الثانية، الترشح مجدداً.

وحذّر ماكرون من أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 سيؤدي إلى "ضغوط أكبر بكثير"، فضلاً عن خطر عدم إقرار الموازنة في الموعد المحدد.

وأيد ميرتس دعوة ماكرون للتوصل إلى اتفاق في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.

وقال المستشار الألماني: "أعتقد أنه سيكون من الجيد لأوروبا إذا تمكنا من تحقيق ذلك، وأوافق على أنه ينبغي لنا بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

وتتصدر مارين لوبن، المشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي، السباق لخلافة ماكرون في الربيع المقبل.

وقد تعهدت في حال انتخابها بخفض مساهمة فرنسا في ميزانية التكتل وتجميد خطط توسيع الاتحاد ووقف تمويل أوكرانيا.

ونددت لوبن الخميس بالمساعي "الملتوية" للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية في الربيع المقبل، ما قد يحبط أي جهود يبذلها الرئيس الفرنسي المقبل للطعن فيه.

وكتبت لوبن على منصة إكس "بلادنا على شفير التخلف عن سداد ديونها والانفجار الاجتماعي. ينبغي لقادتنا التركيز على تصحيح الأوضاع بدلا من اللجوء إلى مناورات سياسية ملتوية لإحباط الإرادة الديموقراطية للشعب الفرنسي".

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إن "الانتخابات الفرنسية هي مصدر القلق الرئيسي. واحتمال فوز لوبن وتداعياته حاضر دائما في أذهان الجميع".

لكنّ آخرين رفضوا الربط بين المهلة المحددة لإقرار الميزانية واحتمال فوز لوبن، إذ قال المستشار النمسوي كريستيان شتوكر للصحافيين إنه "بالتأكيد لا يخشى الانتخابات في فرنسا".

وأضاف "الخوف ليس نهجا سليما على الإطلاق، لا في مفاوضات الميزانية الطويلة الأمد ولا في السياسة عموما".

وكان لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رسالة مشابهة.

وقالت لصحافيين في بروكسل "لن أسمح للجدول الزمني بأن يملي نتيجة هذا الملف، لا يوجد لدي موعد نهائي صارم".

تمويل أوكرانيا

ازدادت المفاوضات المعقدة أصلا صعوبة بعدما ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس تسوية الخلاف بشأن الميزانية باتفاق الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا.

وطُلب من الدول الأعضاء دعم قرض إضافي بقيمة 45 مليار يورو (49 مليار دولار) للمساعدة في ضمان استمرار تمويل أوكرانيا حتى نهاية عام 2027، لكن براغ وبودابست وبراتيسلافا تريد الإعفاء من المشاركة فيه.

وقال ميرتس لدى وصوله إلى القمة إنه يعتبر هذا الخيار غير مقبول، محذّرا من أن "الاتحاد الأوروبي يتألف من 27 دولة، وليس 23 أو 24".

وتعرّض المستشار الألماني لانتقادات حادة بعدما جعل التوصل إلى أي اتفاق بشأن الميزانية مشروطا بمساهمة جميع دول الاتحاد في تمويل أوكرانيا.

وتتلقى الدول الثلاث الرافضة للمشاركة، والتي امتنعت العام الماضي عن المساهمة في قرض ضخم مماثل، عادة أموالا من الاتحاد الأوروبي تفوق مساهماتها في ميزانيته.

واتهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي يقيم علاقات وثيقة مع الكرملين، ألمانيا بممارسة "الابتزاز"، فيما تعهّد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش لدى وصوله إلى بروكسل بـ"النضال" من أجل الحصول على الأموال الأوروبية، معتبرا أن مسألة تمويل أوكرانيا ينبغي أن تُبحث "بشكل منفصل".

وتقف على أحد جانبي النقاش الدائر حول الميزانية مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي يُطلق عليها اسم "الدول المُقتصدة"، وتضم ألمانيا وهولندا، مطالبة بميزانية إنفاق أصغر حجما، بالتزامن مع محاولتها تسويق نفسها تحت مسمى جديد هو "السبعة العقلاء".

وفي المقابل، تدفع فرنسا باتجاه زيادة الأموال المخصصة للمزارعين، وتصر على أن أوروبا بحاجة إلى تمويل أكبر لمواجهة تحدياتها المتصاعدة.

كما تدفع مجموعة "أصدقاء التماسك"، التي تضم 17 دولة من أوروبا الجنوبية والوسطى والشرقية، نحو زيادة التمويل لدعم الزراعة والتنمية الإقليمية.

ويحاول كوستا تقريب وجهات النظر عبر أحدث مقترح للميزانية، والذي يشمل خفض الإنفاق بمقدار 204 مليارات يورو، الى جانب توفير إيرادات من خلال فرض ضريبة على الشركات الرقمية.

وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن "لا أقول إن التوصل إلى اتفاق اليوم مستحيل، ولن يكون ذلك بسبب تقصير مني في بذل الجهود، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه".

من جانبه حذر رئيس وزراء بولندا دونالد توسك على منصة إكس قائلا إن أوروبا قد ترتكب خطأ "مكلف للغاية"، مضيفا أن "للأمن ثمنا".

وتظاهر مئات المزارعين، الذين اعتادوا الاحتجاج خلال اجتماعات القادة، في بروكسل ضد خفض الدعم الزراعي، محذرين من احتجاجات أكبر خلال قمة ديسمبر.