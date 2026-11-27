وأشارت الصحيفة إلى أن التوجه المتشدد داخل البنك المركزي الأميركي بات يبدد آمال المستثمرين الذين راهنوا على أن تدفع خسائر الأسواق صناع السياسة النقدية إلى تأجيل أي تشديد إضافي.

دعوات للتريث

أدت المخاوف المرتبطة بالتراجع المفاجئ في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى دعوات من اقتصاديين ومستثمرين، وحتى من وزير الخزانة الأميركي، لمطالبة الاحتياطي الفيدرالي بالتريث خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة "أبولو غلوبال مانجمنت": "إذا نظر الاحتياطي الفيدرالي إلى التضخم، فعليه رفع الفائدة. أما إذا نظر إلى آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد يكون خفضها أكثر منطقية."

وأضاف أن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق تمثل "حجة قوية للغاية للتعامل بحذر شديد مع رفع الفائدة".

التضخم لا يزال مصدر القلق الأكبر

لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يركزون على مخاطر التضخم.

فالبنك المركزي يخشى أن يؤدي النمو الاقتصادي القوي، المدفوع جزئياً بطفرة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى متانة سوق العمل، إلى ترسيخ معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.

وقالت كلوديا سهم، كبيرة الاقتصاديين في شركة "نيو سينشري أدفايزرز": "من الصعب حالياً صرف أنظارهم عن التضخم. وللتأثير على قرارات الفيدرالي، يجب أن تكون خسائر الأسهم أكبر بكثير."

بيانات اقتصادية تدعم التشديد

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة في سبتمبر لمواجهة موجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي، إلى 3.3 بالمئة في أكتوبر مقارنة مع 3.1 بالمئة في الشهر السابق.

كما نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بلغت 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الربع الثاني.

وترى الأسواق أن هذه الأرقام تمنح صناع السياسة النقدية مبررات إضافية للمضي في رفع الفائدة.

الرسوم الجمركية تضيف ضغوطاً تضخمية

قد يزيد أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

فقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع حزمة جديدة من الرسوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات واستمرار الضغوط على الأسعار.

وقالت غيتا غوبيناث، الأستاذة في جامعة هارفارد: "كل البيانات التي صدرت أخيراً تقريباً تشير إلى ضرورة التحرك، والعامل الوحيد الذي يسير في الاتجاه المعاكس هو تراجع شهية المخاطرة في الأسواق."

الذكاء الاصطناعي في قلب التقلبات

تعرضت أسهم التكنولوجيا الأميركية لضغوط كبيرة منذ أكتوبر، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير صناديق التحوط بيل أكمان هذا الأسبوع إن استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة قد "يدفع الولايات المتحدة والعالم إلى الركود".

كما اعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الخطاب المتشدد لبعض مسؤولي البنك المركزي كان من بين الأسباب التي ساهمت في تراجع أسواق الأسهم.

هل انتهى عصر "شبكة الأمان" الفيدرالية؟

ورغم الارتداد القوي الذي شهدته أسهم التكنولوجيا بعد عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، فإن موجة التعافي لم تستمر طويلاً، إذ عادت الأسواق إلى التراجع لاحقاً خلال الأسبوع.

ويرى محللون أن المستثمرين قد يبالغون في الرهان على تدخل الفيدرالي لإنقاذ الأسواق.

وقال غاي ميلر، كبير استراتيجيي الأسواق في مجموعة "زيوريخ": "لم يعد هناك ما يشبه سياسة دعم الأسواق التي اعتاد المستثمرون عليها في الماضي."

تكاليف الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف التضخم

في الوقت ذاته، بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يلاحظون تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على أسعار سلع وخدمات تتجاوز الرقائق والبرمجيات.

وقال أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه يرى مؤشرات "مقلقة" على ارتفاع الأسعار خارج نطاق مراكز البيانات.

وأضاف: "نسمع كثيراً أن تكاليف البناء أصبحت مرتفعة للغاية، وخاصة المكونات الكهربائية. وكل ما يرتبط بما يدخل في بناء مراكز البيانات تشهد أسعاره ارتفاعات كبيرة."

وبينما تتوقع أغلبية المتعاملين في الأسواق رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، فإن الجدل يزداد بشأن عدد الزيادات التي قد تتبع ذلك في عام 2027، مع استمرار التقلبات في أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.