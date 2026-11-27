وبحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ، اتسع فارق العائد على السند الذي يحمل فائدة 4.75 بالمئة ويستحق في عام 2033، إلى نحو 229 نقطة أساس في 26 نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ طرحه في سبتمبر.

وكان الفارق قد تراجع حتى أواخر أكتوبر، قبل أن يعاود الارتفاع خلال الأيام الأخيرة.

ارتفاع تكلفة التمويل يضغط على سوفت بنك

تعتمد مجموعة سوفت بنك منذ فترة طويلة على المستثمرين الأفراد في اليابان لتأمين التمويل، إذ باعت لهم سندات تجاوزت قيمتها 10 تريليونات ين منذ عام 2005.

ومن شأن استمرار اتساع فروق العائد أن يرفع تكلفة الاقتراض على الشركة، في وقت تضخ فيه استثمارات كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

المستثمرون الأفراد يلحقون بالمؤسسات

وقال توشياسو أوهاشي، الأستاذ الزائر في كلية الدراسات العليا للمحاسبة والتمويل بجامعة تشيبا للتجارة، إن تأخر استجابة سندات الأفراد مقارنة بالسندات الخارجية كان أمراً منطقياً.

وأوضح أن المستثمرين المحترفين، الأكثر حساسية للمخاطر، تحركوا أولاً، بينما بدأ الأفراد في التفاعل مع التطورات بعدما أصبح تراجع سهم سوفت بنك أكثر وضوحاً.