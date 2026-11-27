ويرى أكبر مصرف تجاري في ألمانيا أن المؤشر سيصل إلى 28 ألفا و800 نقطة بحلول نهاية عام 2027، بزيادة تقارب 14 بالمئة عن مستواه الحالي.

ويعزو "دويتشه بنك" تفاؤله بشأن أداء المؤشر إلى انتعاش الاقتصاد الألماني، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2027.

كما يُرجح أن تستفيد الشركات المدرجة ضمن مؤشر داكس من نمو الاقتصاد العالمي وزيادة أرباح الشركات.

وقال كريستيان نولتينغ، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار العالمي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف، خلال عرض التوقعات بشأن أسواق رأس المال في فرانكفورت حيث يقع مقر البنك إن " أزمة شركات صناعة السيارات أثرت على مؤشر داكس". وأضاف أن طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية لم تنكسر، رغم الاضطرابات الأخيرة.

وكان مؤشر داكس قد تجاوز حاجز 27 ألف نقطة في منتصف نوفمبر الجاري، قبل أن يتراجع بشدة بسبب المخاوف بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، والجدل المثار حول شركة "إنفيديا" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ.

وكان المؤشر قد سجل ارتفاعات قوية خلال السنوات الماضية أيضا. ففي عام 2025، ارتفع بنسبة 23 بالمئة، محققا أفضل أداء سنوي في البورصة منذ عام 2019.

أما خلال العام الجاري، فيسجل المؤشر ارتفاعا محدودا.

لكن نولتينغ لا يرغب في وصف الأجواء في أسواق الأسهم بأنها حالة من النشوة. وقال إن " التوقعات لعام 2027 إيجابية من حيث المبدأ، لكن المخاطر لا تزال مرتفعة".

وأضاف: "ينبغي للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة، مع هيكلة محافظهم الاستثمارية بطريقة تمكنها أيضا من تحمل الصدمات السياسية والاقتصادية".

ويرى "دويتشه بنك" أن أسعار الذهب، التي تراجعت بشدة مؤخرا، مرشحة للتعافي.

ويتوقع أن يرتفع سعر أونصة الذهب إلى 4500 دولار بحلول نهاية عام 2027، بعدما هبط مؤخرا إلى أقل من 3500 دولار. وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على المعدن النفيس، الذي لا يدر عوائد.

وقال أولريش شتيفان، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار في ألمانيا لدى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في "دويتشه بنك"، إن الذهب سيظل مطلوبا كأداة للتحوط. وأوضح أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، وتراجع الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة الرئيسية، التي لا يُتوقع أن ترتفع كثيرا بعد الآن، من شأنهما دعم أسعاره. كما رأى أن الذهب سيظل مطلوبا بسبب المخاوف من ارتفاع الديون الحكومية.

وأبدى مصرف "ديكا بنك" أيضا تفاؤله بشأن أسواق رأس المال. وكتب يوأخيم شالماير، رئيس قسم أسواق رأس المال لدى المصرف، أن الاهتمام بدأ يتجه بشكل متزايد، بعد الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، إلى مسألة كيفية تحويل هذه الاستثمارات إلى نماذج أعمال قابلة للاستمرار.

وأضاف أن "المستثمرين لا يلهثون وراء التوجهات السائدة بشكل أعمى، بل إن هناك تمييزا صحيا ينعكس في التقييمات المعتدلة لأسواق الأسهم".

وكتب شالماير في تقرير التوقعات بشأن أسواق رأس المال الصادر عن مصرفه أن "الفرص تفوق المخاطر".

وأضاف: "يمكن لمن يدخرون بانتظام ويتبنون أفقا استثماريا طويل الأجل الاستفادة من النمو العالمي وارتفاع أرباح الشركات، فضلا عن العوائد التي أصبحت أكثر جاذبية مجددا في أسواق السندات".