ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر قولها، إن الخطة قد تشمل ما لا يقل عن 9 بالمئة من إجمالي القوى العاملة لدى الشركة، مشيرين إلى أن العدد النهائي للوظائف المستهدفة لم يُحسم بعد، وقد يتغير عقب المفاوضات مع ممثلي العمال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشركة، التي تتخذ من مدينة فالدورف الألمانية مقراً لها، إلى تسريع تحولها نحو استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، بقيادة الرئيس التنفيذي كريستيان كلاين.

وأعادت "إس إيه بي" تنظيم مجلسها التنفيذي مرتين خلال العام الجاري، فيما من المقرر أن يغادر عضوان من أصل ستة أعضاء المجلس في مارس المقبل.

وقالت الشركة في بيان إن "إس إيه بي" تراجع هيكلها التنظيمي باستمرار لضمان توافقه مع استراتيجيتها واحتياجات العملاء، لكنها امتنعت عن التعليق على ما إذا كانت تعتزم تنفيذ عمليات تسريح.

التركيز على المنتجات والهندسة والمبيعات

وبحسب المصادر، ستواصل إدارة الشركة إعادة تصميم الطريقة التي تطور بها منتجاتها وتبيعها، في إطار مساعي كلاين لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الشركة، بعد أن واجهت محاولات سابقة لإطلاق منتجات تعتمد على هذه التكنولوجيا تساؤلات بشأن جدواها وقيمتها للعملاء.

وطُلب من جميع الإدارات تحديد المجالات التي يمكن خفض الوظائف فيها، مع تركيز خاص على أقسام تطوير المنتجات والهندسة والمبيعات.

وتولى كلاين هذا العام معظم مسؤوليات محمد علام، المسؤول السابق عن المنتجات، بعد عدم تجديد عقده الذي ينتهي في مارس.

كما أعلن توماس زاوريسيغ، رئيس المبيعات الذي مُنح صلاحيات أوسع في وقت سابق من العام، مغادرته الشركة لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "آيونوس غروب" (Ionos Group).

إعادة هيكلة جديدة بعد خطة 2024

وسبق لـ"إس إيه بي" أن أعلنت خطة لإعادة الهيكلة في يناير 2024، شملت نحو 10 آلاف وظيفة، وكلفت الشركة قرابة 3 مليارات يورو، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، واستغرقت أكثر من عام لتنفيذها.

واعتمدت الخطة السابقة بشكل رئيسي على المغادرة الطوعية وإعادة تدريب الموظفين، مع بقاء إجمالي عدد العاملين مستقراً نسبياً، في ظل توظيف الشركة في وظائف جديدة.

وتعلن "إس إيه بي" عادةً خطط إعادة الهيكلة الكبرى في أواخر يناير بالتزامن مع نتائجها السنوية، وهو ما يجعل نتائج الشركة المقبلة محطة مهمة لمتابعة تفاصيل أي خطة جديدة.

وفي ألمانيا، التي تضم أكبر عدد من موظفي الشركة، توصل مجلس العمال هذا العام إلى اتفاق يضمن استمرار التوظيف حتى عام 2028.

وتوظف "إس إيه بي" أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم.

وكان المدير المالي دومينيك أزام قد قال خلال مؤتمر لمورغان ستانلي الأسبوع الماضي إن عدد الموظفين ارتفع قليلاً خلال العام، مضيفاً أنه "سيتفاجأ بشدة" إذا لم ينعكس هذا الاتجاه.

وتشير هذه التصريحات إلى أن الشركة تتوقع تحولاً في مسار التوظيف، في وقت تعيد فيه ترتيب مواردها البشرية وتكاليفها لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي.