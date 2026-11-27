ويتضمن العقد إنشاء 128 فيلا ضمن مجموعة "بيتش"، و48 فيلا ضمن مجموعة "كورال"، موزعة على مناطق السعفات "A" و"B" و"C" و"D" في الجزيرة ويشمل الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية، والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، والتشطيبات الداخلية والأعمال الخارجية، على أن تستغرق أعمال البناء 24 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، إن مشروع "نخلة جبل علي" يمثل وجهة محورية في مسيرة نمو ساحل دبي، مشيراً إلى أن العقد الجديد يضيف 176 فيلا إلى المشروع.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تطوير مجتمعات سكنية مترابطة ترتقي بجودة حياة السكان، مؤكداً أن الشراكة مع "جينكو" تدعم جهود تنفيذ المشروع وتطويره.