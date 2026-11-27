وقام مصرف أبوظبي الإسلامي ، الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالتي "موديز" و"فيتش" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7 بالمئة سنويًا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام عدد كبير من مستثمرين عالميين وإقليميين ، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.5 مليار دولار امريكي (باستثناء طلبات مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين) متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 3 أضعاف، كما جاء التسعير النهائي أقل من المؤشرات السعرية الأولية بنحو 37.5 إلى 50 نقطة أساس.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة جوعان الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يمثل نجاح هذا الإصدار خطوة مهمة في مسيرة مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعكس الثقة الراسخة التي يحظى بها المصرف لدى المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا ونجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد، والتزامنا بمواصلة بناء مؤسسة مالية رائدة تتمتع بأسس قوية وقدرة مستدامة على النمو. ونواصل في مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز مكانتنا ودورنا في دعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والمساهمة في ترسيخ مكانتها كمركزاً عالمياً رائداً للتمويل الإسلامي."

وقال السيد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يعكس الإقبال الكبير على هذا الإصدار ثقة المستثمرين باستراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي ومتانة مركزه المالي وآفاق نموه المستقبلية. كما يؤكد هذا الإقبال نجاح المصرف في بناء مؤسسة مصرفية قوية تتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مدعومة بمحفظة تمويلية عالية الجودة، وجودة أصول قوية، ونهج منضبط في إدارة المخاطر. ويأتي هذا الإصدار، إلى جانب إصدار حقوق الأولوية الأخير، في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز قاعدة رأس المال، بما يدعم قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو الواعدة في دولة الإمارات، حيث يسهم التنويع الاقتصادي المستمر وزيادة الاستثمارات في تعزيز الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية والحلول التمويلية. كما يمنحنا هذا الإصدار قدرة أكبر على تحقيق طموحاتنا ضمن «رؤية 2035»، وتوسيع أعمالنا، ومواصلة دعم عملائنا وتلبية احتياجاتهم المتنامية.

تم هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

وعمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وباركليز، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومستشارين لهيكلة الإصدار، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والمشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.