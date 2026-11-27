وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الجمعة أن الأرباح الصناعية زادت 20.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى من نمو بلغ 15.5 بالمئة توقعته "بلومبرغ إيكونوميكس". وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع صافي الدخل 16 بالمئة، بحسب البيانات الرسمية.

نمو متسارع للشهر الثاني

وبحسب بلومبرغ، هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتسارع فيه نمو الأرباح، مع تصاعد التضخم الصناعي بفعل ارتفاع أسعار السلع الأولية، ومنها النفط، وزيادة مبيعات معدات الذكاء الاصطناعي التي غذّاها ازدهار مراكز البيانات عالمياً.

وأوضحت الوكالة أن مكاسب الأسعار عوّضت بالكامل تباطؤ نمو الإنتاج.

الذكاء الاصطناعي يقود الأرباح

وقال المحلل في المكتب الوطني للإحصاء يو وي نينغ، في بيان رافق صدور البيانات، إن الطلب على قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي يواصل الارتفاع، ما يدفع نمواً مستداماً في أرباح رقائق التخزين والصناعات المرتبطة بها، بحسب بلومبرغ.

وأضاف يو، وفقاً للوكالة، أن ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى جانب الطلب من قطاعات الطاقة المتجددة ساهم هذا العام في رفع أسعار معادن مثل النحاس والألمنيوم.

الإلكترونيات في الصدارة

وبحسب بيانات المكتب التي نقلتها بلومبرغ، تضاعفت أرباح قطاع الإلكترونيات في الأشهر العشرة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيادة مصنّعي منتجات مثل الحواسيب الجاهزة والمواد الإلكترونية الخاصة ومعدات الحاسوب الطرفية.

وأظهرت الأرقام أن قطاع الإلكترونيات أسهم بنحو 10 نقاط مئوية في الزيادة الإجمالية للأرباح الصناعية خلال الفترة، وفقاً للوكالة.

وساهم تعدين خامات المعادن غير الحديدية ومعالجتها بنحو 4.6 نقطة مئوية أخرى من الزيادة الإجمالية، مع قفزة في أرباحها بنسبة 60 بالمئة على الأقل على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بحسب بلومبرغ. كما عادت شركات تكرير النفط إلى تحقيق الأرباح.

المعدّنون في المقدمة والمرافق تتراجع

وسجلت شركات التعدين أسرع نمو في الأرباح هذا العام بنسبة 38.8 بالمئة، في حين تراجعت أرباح قطاعات المرافق، ومنها الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه، بنحو 15 بالمئة.

أداء متباين حسب الملكية

وأظهرت البيانات، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 13 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى، تلتها الشركات الخاصة بنمو 11.4 بالمئة. أما نمو الشركات ذات الاستثمار الأجنبي فكان ضعيفاً عند 0.2 بالمئة.