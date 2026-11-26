وأُقر قانون "واجب العناية الرقمي" الأربعاء بعد اتفاق بين حزبَي العمال الحاكم والخضر، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 12 شهرا.

وبموجبه، ستُلزَم الشركات المشغلة لمنصات مثل إكس وتيك توك وإنستغرام بمنح المستخدمين خيار تعطيل الخوارزميات التي تتحكم في المحتوى الذي يشاهدونه. ويحمّلها أيضا مسؤولية مباشرة عن حماية من هم دون 18 عاما من المواد الإباحية والتنمر الإلكتروني والمحتوى الذي يمجد الجرائم أو يشجع على اضطرابات الأكل.

وفي حال عدم الامتثال، ستواجه الشركات غرامات تصل إلى 5 بالمئة من إيراداتها العالمية أو 109 ملايين دولار أسترالي (78 مليون دولار أميركي).

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز "لم يعد بإمكان شركات التكنولوجيا الكبرى أن تتوهم بأنها غير مسؤولة، فهي تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الأستراليين على منصاتها وسنحاسبها إذا أخفقت في ذلك".

وأضافت "يهدف هذا القانون إلى تمكين الأستراليين من التمتع بقدر أكبر من التحكم والاختيار في ما يشاهدونه ويتفاعلون معه هم وأحباؤهم عبر الإنترنت".

في المقابل، تعهدت المعارضة المحافظة بمقاومة القانون، معتبرة أنه يمنح الحكومة سلطات واسعة للتحكم في حرية التعبير.

من جهته، أعرب السفير الأميركي لدى أستراليا ديفيد برات عن قلق بلاده إزاء قواعد تفرض أعباء امتثال غير متناسبة على الشركات الأميركية مقارنة بمنافسيها.

وأقرّت أستراليا العام الماضي تشريعا يمنع الأطفال دون 16 عاما من استخدام عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت دول عدة، من بينها نيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وتركيا، اهتمامها باتخاذ خطوات مماثلة.