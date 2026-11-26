وتصل الرسوم المقترحة إلى 20 بالمئة، وهي ثمرة تحقيق أطلقته واشنطن بعد أيام من إبطال المحكمة العليا الأميركية رسوما جمركية سابقة فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وسيتاح للجمهور إبداء الرأي في المقترح قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، في يناير على أقرب تقدير.

وتستهدف الرسوم عددا من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وتشمل الصين والاتحاد الأوروبي والهند وبنغلادش وكمبوديا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايوان وتايلاند وفيتنام.

ونفى بعض هؤلاء الشركاء، ومنهم اليابان، وجود فائض في الإنتاج لديهم.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا "لا تتبع اليابان أي سياسات أو ممارسات تتعارض مع مبادئ السوق، وليس لديها فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية... ومن المؤسف أن يعلن رغم ذلك إجراء مقترح يستهدف اليابان".

وأفاد مسؤول أميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته بأن واشنطن سعت إلى مراعاة الاتفاقات التجارية القائمة عند إعداد المقترحات.

وينص المقترح على فرض رسوم نسبتها 20 في المئة على الصين، لكن الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير قال إن الرسوم الجديدة تندرج ضمن إطار المفاوضات التجارية القائمة مع بكين.

وقال لشبكة "CNBC" الأميركية "تدرك الصين بأننا سنفرض قدرا معينا من الرسوم الجمركية، وهذه الخطوة تندرج ضمن هذا التفاهم"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرض أيضا على الصين إعفاءات تشمل سلعا تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار.

"قلق حقيقي"

وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الأساس الذي تستند إليه واشنطن في اقتراح الرسوم الجديدة، مؤكدا أنه يتوقع من الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاق المبرم بين الجانبين العام الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل "يتشاطر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقا حقيقيا إزاء فائض الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم، ويعود جزء كبير من هذا الفائض إلى سياسات حكومية ويتركز في دول أخرى. ونأسف لغياب أي تحرّك مشترك".

وحذرت وزارة الخارجية الصينية واشنطن من الدخول في "حروب رسوم جمركية وحروب تجارية"، ردا على سؤال عن الرسوم الجديدة قبل الإعلان عنها رسميا.

قالت المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في إحاطة صحافية دورية الخميس إن الصين تحتفظ بحق اتخاذ "التدابير اللازمة" بالنسبة للروسم الجمركية الأميركية المقترحة.

وأعربت سنغافورة الخميس عن "خيبة أمل كبيرة" إزاء المقترحات، نافية أن تكون تتخذ تدابير لحماية سوقها المحلية أو تقدّم إعانات لقطاع التصنيع.

وتواجه فيتنام أيضا رسوما بنسبة 20 في المئة، فيما تبلغ نسبة الرسوم المقترحة على كل من كمبوديا وإندونيسيا 18 في المئة، وعلى الهند 17 في المئة، بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي.

أما الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتايوان، التي أبرمت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، فيحدد المقترح سقف الرسوم عليها عند 15 في المئة في معظم الحالات.

وفي إعلان منفصل، اقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي رسوما إضافية على سلع برازيلية من بينها الطائرات، متهما البرازيل بالتقاعس عن معالجة مسائل تجارية تثير قلق واشنطن.

ووصفت الرئاسة البرازيلية الإجراءات بأنها "غير مقبولة"، مؤكدة أن البرازيل "لن ترضخ لهذا النوع من التهديدات".

من جانبها، ذكرت وزارة التجارة الهندية أنه ينبغي معالجة المخاوف التجارية من خلال محادثات جارية مع واشنطن، قائلة إنها تعمل على التوصل سريعا إلى اتفاق ثنائي في هذا المجال.

واستهدفت رسوم ترامب الجمركية حلفاء واشنطن وخصومها على حدّ سواء، في إطار مساعيه خلال ولايته الثانية إلى إعادة صياغة التجارة العالمية عبر دفع الدول على شراء المنتجات الأميركية أو تصنيع سلعها في الولايات المتحدة.

وتطاول المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية قطاعات عدة، من البطاريات والإسمنت إلى الموادّ الكيميائية والأغذية المصنّعة، بحسب المسؤول الأميركي.

"تفريغ" قطاع التصنيع

وقد تفاقم الرسوم الجديدة الضغوط على الشركات الأميركية التي ترزح أصلا تحت وطأة الرسوم السابقة، ما يزيد من احتمال أن تحمّل المستهلكين كلفتها في وقت يتذمرون من غلاء المعيشة.

وشكلت كلفة المعيشة قضية محورية في انتخابات منتصف الولاية التي جرت هذا الشهر وانتزع فيها الديموقراطيون من حزب ترامب الجمهوري الغالبية في مجلسي الكونغرس.

وتزامن الإعلان عن الرسوم المقترحة مع صدور بيانات أظهرت أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سجل في أكتوبر أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ما زاد الضغوط لرفع أسعار الفائدة.

وقال المحامي المتخصص في الشؤون التجارية ريان ماجيروس لوكالة فرانس برس إنه يتوقع أن يكون هذا التحقيق من بين "أهم" الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب، نظرا إلى خشيتها من أن تبدأ مصانع ذات طاقة إنتاجية فائضة العمل في الخارج "ولا تتوقف عن الإنتاج أبدا، حتى في غياب الطلب".

وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى فائض في المعروض من السلع وانخفاض الأسعار و"تفريغ" قطاع التصنيع الأميركي من محتواه.

وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت في فبراير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على نطاق عالمي، فيما بقيت الرسوم الخاصة بقطاعات محددة سارية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الرسوم الجديدة لن تضاف إلى تلك المفروضة على منتجات في قطاعات بعينها، مثل السيارات والصلب.

وفي يوليو، فرض ترامب حزمة منفصلة من الرسوم الجمركية على 60 اقتصادا، متهما إياها بعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لمكافحة العمل القسري.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الاقتصادات المشمولة برسوم مرتبطة بالعمل القسري وأخرى مرتبطة بفائض الإنتاج ستخضع للنسبة الأعلى من الاثنتين، من دون الجمع بينهما.