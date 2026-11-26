‏وتشكّل العقود الجديدة محطة رئيسية في مسيرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي، مع انتقاله إلى مرحلة الإنشاءات واسعة النطاق، التي تشمل مباني المسافرين وبوابات الطائرات ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات الرئيسية للمطار، بما يدعم جهود دبي لترسيخ مكانتها في صدارة مراكز الطيران العالمية، وتلبية متطلبات النمو المستقبلي للقطاع.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرست مكانة دبي في مقدمة مراكز الطيران العالمية، وبتوجيهاته، نعلن اليوم ترسية عقود جديدة بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم ضمن مشروع مطار آل مكتوم الدولي، لنمضي في إنجاز مطار دبي العالمي الجديد، وترسيخ ريادة الإمارة في قطاع الطيران لعقود مقبلة".

وأضاف: مطار آل مكتوم الدولي مشروع للأجيال، واستثمار استراتيجي في مستقبل دبي واقتصادها ومكانتها العالمية. وما يتحقق على أرض المشروع يجسد نهج دبي في تحويل الرؤى الكبرى إلى إنجازات، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتوسيع نطاق ارتباطها بالأسواق العالمية.

و من جانبه أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران ورئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي دخل مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، مشيراً إلى أن حجم العقود الجديدة يمثل محطة غير مسبوقة في مسيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دبي ودولة الإمارات، ويعكس الحجم الاستثنائي للمشروع وتسارع وتيرة تنفيذه.

وقال: تمثل هذه الترسيات محطة تاريخية في مسيرة تنفيذ المشروع. وهذا الحجم غير المسبوق من التعاقدات يعكس حجم المشروع والاستثمار الذي توجّهه دبي اليوم لبناء بنية تحتية ستخدم أجيالاً قادمة، وتدعم نمو قطاع الطيران والاقتصاد لعقود مقبلة.

وأضاف: نمضي في إنجاز المرحلة الأولى وفق البرنامج المعتمد، وقد رُتبت العقود ومراحل التنفيذ بما يضمن استمرار العمل بالتوازي في مواقع متعددة، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة ، وسيمنح المطار عند تشغيله دبي الطاقة الاستيعابية التي تحتاج إليها لمواكبة نمو الناقلات الوطنية والزيادة المتوقعة في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة.

وكانت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية قد أرست خلال المرحلة السابقة عقوداً وحزماً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23.815 مليار درهم، شملت أعمال التمكين والهياكل التحتية في عدد من مواقع المشروع، إلى جانب عقدَي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة. وبإضافة الترسيات الجديدة البالغة قيمتها نحو 56.5 مليار درهم، يصل إجمالي قيمة العقود والحزم التي تمت ترسيتها حتى الآن ضمن مشروع مطار آل مكتوم الدولي إلى نحو 80 مليار درهم، في مؤشر على التسارع الكبير في وتيرة تنفيذ المشروع واتساع نطاق الأعمال الجارية. وتشهد مواقع المشروع نشاطاً إنشائياً مكثفاً في مناطق مباني المسافرين وبوابات الطائرات "الكونكورس" والأنفاق ومرافق النقل والخدمات.

فعلى صعيد أعمال التمكين، أكدت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية أن الأعمال في منطقتَي مبنيَي بوابات الطائرات الثاني والثالث والمنطقة الوسطى من حرم المطار شارفت على الاكتمال. وتشمل هذه المناطق أنفاق نظام مناولة الأمتعة ومسارات معدات الخدمات الأرضية وشبكة الربط الرئيسية لنظام مناولة الأمتعة، كما تتواصل أعمال التمكين في منطقة مباني المسافرين المركزية، التي تشمل مبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الأول ومركز النقل البري، إلى جانب منطقة مبنى بوابات الطائرات الرابع. وقد تجاوز إجمالي أعمال الحفر المنفذة في المشروع 24.23 مليون متر مكعب، وبلغت أعمال الردم أكثر من خمسة ملايين متر مكعب، فيما وصل عدد الأوتاد المنفذة إلى 7,635 وتداً.

وفي حزم الهياكل التحتية لمبنيَي بوابات الطائرات الثاني والثالث وأنفاق نظام مناولة الأمتعة ومسارات معدات الخدمات الأرضية، تجاوزت كميات الخرسانة المصبوبة 875603 أمتار مكعبة، فيما تجاوزت كميات حديد التسليح المنفذة 226 ألف طن، تمهيداً للبدء في تنفيذ حزم الهياكل العلوية لهذه المناطق.

ويبلغ إجمالي القوى العاملة في هذه الحزم نحو 14 ألف شخص، فيما تجاوز مجموع ساعات العمل المنفذة 21 مليون ساعة عمل.

وتشمل العقود الجديدة أعمال الهياكل الإنشائية السفلية والبنية التحتية المرتبطة بها لمبنى المسافرين الغربي ومبنيي بوابات الطائرات رقم "1" و"4"، إلى جانب أعمال الهياكل الإنشائية العلوية والأعمال المعمارية وأنظمة المباني لمبنيي بوابات الطائرات رقم "2 " و"3"، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الرئيسية للطاقة الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل الكهربائية الرئيسية والشبكات المرتبطة بها.

وتتيح هذه العقود المضي قدماً في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتوازي في عدد من المرافق الرئيسية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يدعم التطوير المتكامل لمباني المسافرين وشبكات النقل تحت الأرض وشبكات المرافق والخدمات والبنية التحتية التشغيلية للمطار.

وتشمل العقود الجديدة التي تمت ترسيتها لمبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات رقم "1" تنفيذ أعمال واسعة النطاق للهياكل الإنشائية السفلية والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يوفر المرافق تحت الأرض والأساسات الإنشائية اللازمة للمراحل اللاحقة من تطوير هذين المرفقين الرئيسيين.

ويتضمن نطاق الأعمال الأقبية والأنفاق تحت الأرض ومنحدرات الوصول ومواقف السيارات قصيرة الأمد ومركز النقل الأرضي، إلى جانب أعمال الربط والتكامل مع شبكة المترو والجسور البرية والبنية التحتية المرتبطة بها، والتي تضمن ربط مرافق مبنى المسافرين بشبكات النقل والمرافق الأخرى ضمن المشروع.

كما تشمل العقود تنفيذ الممرات تحت الأرض المخصصة لمعدات الخدمات الأرضية للطائرات "GSE"، والشبكة الرئيسية لنظام مناولة الأمتعة "BHS"، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية والخدمات المساندة، بما فيها شبكات الكهرباء وإمدادات المياه والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وستوفر هذه الأعمال الأساسات الإنشائية ومكونات البنية التحتية الأساسية اللازمة لتنفيذ الهياكل الإنشائية العلوية لمبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات رقم "1" في المراحل اللاحقة، مع ضمان التكامل والربط اللازم مع أنظمة النقل ومناولة الأمتعة وشبكات المرافق والخدمات في المطار.

وتضم الترسيات كذلك أعمال الهياكل العلوية لمبنيَي بوابات الطائرات الثاني والثالث، استكمالاً للتقدم الكبير المحرز في أعمال الهياكل الإنشائية السفلية ضمن العقود التي تمت ترسيتها سابقاً.

وتشمل هذه العقود تنفيذ الهياكل الإنشائية الرئيسة، والهياكل الفراغية للأسقف والعناصر الرأسية الحاملة لها، والردهات الدائرية، والجسور الفولاذية، والهياكل الحاملة لجسور إركاب المسافرين، إلى جانب الواجهات الخارجية وأنظمة الأسقف وأعمال التشطيبات والتجهيزات المعمارية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية (MEP)، وأنظمة المطارات التخصصية ضمن المبنيين.

أما حزمة الأعمال الإنشائية السفلية لمبنى بوابات الطائرات الرابع، فتشمل الأقبية والأنفاق والمنحدرات وشبكات إمداد الكهرباء والمياه والاتصالات، وأنظمة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومسارات معدات الخدمات الأرضية، والشبكة الرئيسية لنظام مناولة الأمتعة.

وستوفر هذه الأعمال الأساسات الإنشائية والبنية التحتية الأساسية اللازمة لاستكمال المراحل اللاحقة من تطوير مبنى بوابات الطائرات رقم (4)، وضمان تكامله مع بقية مرافق المطار.

وفي مجال إمدادات الطاقة، تشمل الترسيات إنشاء محطتين رئيستين لتحويل الكهرباء بجهد 132/11 كيلوفولت، ومد كابلات الربط اللازمة، واستكمال أعمال الفحص والتشغيل التجريبي والتسليم، بما يضمن توفير إمدادات كهربائية موثوقة لمرافق المطار وأنظمته التشغيلية.

وتشكل هذه الحزمة جزءاً أساسياً من البرنامج الشامل لتطوير شبكات المرافق والخدمات في المطار، بما يضمن تقدم أعمال البنية التحتية الكهربائية بالتنسيق مع مراحل إنشاء وتجهيز وتشغيل المرافق الرئيسية للمطار.

وتتولى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية قيادة وإدارة برنامج تطوير مطار آل مكتوم الدولي، بدءاً من التخطيط والتصميم، مروراً بالتعاقد والتنفيذ، وصولاً إلى الاستعداد للتشغيل. وتشرف المؤسسة على ضبط تسلسل الحزم، وإدارة نقاط الربط الفنية بينها، ومتابعة الجودة والسلامة والتكاليف والبرنامج الزمني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء، لضمان إنجاز مرافق المطار وفق الرؤية المعتمدة ومتطلبات التشغيل المستقبلية.