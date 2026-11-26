وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، طوّر باحثون في الشركة، ومقرها شنتشن، ذاكرة تتميز بضعف كثافة دبابيس نقل البيانات مقارنة بالمنتجات التي يصنعها منافسوها الكوريون حالياً على نطاق واسع.

ومن المقرر أن تعرض هواوي بحثها خلال مؤتمر متخصص في سان فرانسيسكو في فبراير المقبل، وفقاً لعنوان الورقة البحثية المدرجة في برنامج المؤتمر.

نطاق ترددي أكبر لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي

من شأن مضاعفة كثافة دبابيس البيانات، من الناحية النظرية، أن تتيح زيادة كبيرة في نطاق نقل البيانات، بما يساعد على تزويد المعالجات بكميات ضخمة من المعلومات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

لكن لا يزال من غير الواضح مدى التقدم الذي أحرزته هواوي في تطوير هذه التقنية، إذ غالباً ما تعرض الشركات تصاميم نظرية للشرائح بهدف تحفيز الأبحاث وتبادل الأفكار بشأن تطوير تقنيات أشباه الموصلات.

ومع ذلك، يشير هذا التطور إلى أن الشركة الصينية تسعى إلى التوسع في سوق ذاكرة الذكاء الاصطناعي، التي تهيمن عليها حالياً سامسونغ و"إس كي هاينكس" و"ميكرون".

هواوي تسعى إلى تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية

تعكس الخطوة جهود شركات التكنولوجيا الصينية المستمرة لتطوير بدائل محلية للتقنيات الأجنبية، وتجربة أساليب جديدة في تصنيع أشباه الموصلات.

وكانت هواوي قد بدأت هذا العام إنتاج شرائح للهواتف الذكية باستخدام تقنية تُعرف باسم "لوجيك فولدينغ" (LogicFolding)، كما تستهدف تصنيع أشباه موصلات بأداء مماثل لشرائح بدقة 1.4 نانومتر بحلول عام 2031.

ولم يرد متحدث باسم الشركة على الفور على طلب بلومبرغ للتعليق بشأن الورقة البحثية.

قيود أميركية تعزز الحاجة إلى الإنتاج المحلي

تُحظر على سامسونغ و"إس كي هاينكس" و"ميكرون" إمدادات ذاكرة النطاق الترددي العالي إلى العملاء الصينيين، فيما تسعى هواوي منذ سنوات إلى تطوير شرائحها داخلياً.

وفي حال تمكنت الشركة من بدء الإنتاج التجاري واسع النطاق لهذه الذاكرة، فقد يسهم ذلك في تخفيف أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الصين الاكتفاء الذاتي في قطاع أشباه الموصلات، خصوصاً مع تراجع المخزونات الحالية من الذاكرة الأجنبية.

وتُعد شرائح "أسيند" (Ascend) من هواوي أكثر معالجات الذكاء الاصطناعي المحلية استخداماً في الصين، منذ أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أحدث أشباه الموصلات من شركة إنفيديا إلى السوق الصينية.

وتخطط هواوي لإطلاق شريحة جديدة واحدة على الأقل سنوياً حتى عام 2029، لتلبية الطلب المتزايد على القدرة الحاسوبية، في وقت تسعى فيه مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل ديب سيك ومونشوت، إلى اللحاق بشركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي.

تحديات تقنية رغم التقدم الصيني

لا تزال الشركات الصينية محرومة من الوصول إلى أحدث آلات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، الضرورية لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة وذاكرات النطاق الترددي العالي.

ويزيد هذا القيد من صعوبة تطوير شرائح عالية الأداء، في وقت تتحرك فيه الحكومة الأميركية أيضاً لسد الثغرات التي كانت تسمح للشركات الصينية بالوصول عن بُعد إلى شرائح إنفيديا المتقدمة عبر مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا.

وفي مواجهة هذه القيود، أعلنت هواوي في وقت سابق من العام الجاري مساراً تقنياً بديلاً يهدف إلى زيادة عدد الترانزستورات داخل الشرائح وتحسين سرعة نقل البيانات.

"سي إكس إم تي" تختبر بدورها تصميماً جديداً

في الوقت نفسه، تعمل شركة تصنيع الذاكرة الصينية "سي إكس إم تي" (CXMT) على اختبار بنية جديدة للشرائح، بهدف تقليص الفجوة مع منافسيها في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر صناعي في أكتوبر إحراز تقدم في تصميم يُعرف باسم "4F⊃2;"، مشيرة إلى أنها تعتزم استخدامه في منتج لذاكرة الخوادم من المقرر طرحه قريباً.

وأثارت هذه التطورات تحركات في أسهم سامسونغ و"إس كي هاينكس" و"ميكرون"، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقدم الشركات الصينية إلى تقويض هيمنة عمالقة الذاكرة العالمية على المدى الطويل.