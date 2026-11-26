جاء ذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء أطلعنا خلاله على خطة إطلاق المساعد الحكومي الشخصي "ميره" والذي سيكون متوفراً ابتداءً من مارس القادم لجميع المتعاملين في حكومة الإمارات .. كما وجهنا خلال الاجتماع بتشكيل فرق العمل التنفيذية لتسريع العمل على المساعد الشخصي، ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بربط خدماتها مع المساعد الشخصي وفق خطط زمنية معتمدة من مجلس الوزراء".

وقال " ندخل مرحلة جديدة في تقديم خدمات الحكومة، حيث يمكن للمتعامل التحدث مع الحكومة بلغته … والحصول على الخدمات الحكومية بكلماته ... وتكريس أوقاته لأعماله وليس لمعاملاته".

جاهزية إماراتية فائقة

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " كما اعتمدنا خلال الاجتماع الاستراتيجية الحكومية الشاملة للذكاء الاصطناعي المساعد ... والمنظومة التقنية الوطنية «FedAI» لتكون بنية تحتية موحدة وآمنة وسيادية لتطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد .. هدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر كفاءة وجاهزية لتقنيات المستقبل".

وقال "واعتمدنا خلال الاجتماع مساراً جديداً للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم ... لتعزيز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ... واطلعنا على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ... الإمارات اليوم ضمن العشرة الكبار عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ... بقيمة بلغت 177 مليار درهم خلال 2025 ... ورصيد استثمار أجنبي مباشر وصل إلى 1.174 تريليون درهم ... اقتصاد الإمارات يواصل نموه ... وثقة العالم بدولتنا تتعزز ... وشراكاتنا الدولية تتوسع".

اعتماد "ميره"

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق "ميره" المساعد الحكومي الشخصي لحكومة دولة الإمارات، لتكون المنصة المُوحدة لخدمات حكومة دولة الإمارات، في خطوة تُعزز ريادة الدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بتجربة المتعامل. وتأتي منصة "ميره" ضمن منظومة العمل الحكومي الجديدة التي تستهدف تحويل 50 بالمئة من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد(Agentic AI) ، بما يُعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويُسرّع إنجاز المعاملات.

وتُجسد منصة "ميره" هذا التوجه من خلال توفير مساعد شخصي حكومي يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال التواصل مع حكومة دولة الإمارات بطريقة سلسة وآمنة، عبر الكتابة أو التحدث صوتياً، دون الحاجة إلى معرفة اسم الخدمة أو الجهة الحكومية التي تقدمها. كما تتيح المنصة للمتعامل أن يُعبّر عن حاجته بكلماته المعتادة، فتتعرف إلى الخدمة المناسبة، وتُوضح المتطلبات والإجراءات، وتراجع البيانات اللازمة، وتُنسق مع الجهات الحكومية المعنية، ثم تتابع الطلب حتى استكماله، بحسب طبيعة الخدمة ومدى توفرها عبر المنصة. ولا تكتفي منصة "ميره" بتقديم المعلومات أو شرح الإجراءات، بل تساعد المتعامل على الانتقال من الاستفسار إلى التنفيذ والمتابعة، بما في ذلك مراجعة البيانات، واستكمال الخطوات المطلوبة، وسداد الرسوم بعد الحصول على موافقته، ومتابعة حالة الطلب حتى إنجازه.

وتعمل المنصة على ربط الخدمات الحكومية ذات الصلة، بما يُمكّن المتعامل من إنجاز المعاملات التي تتطلب مشاركة أكثر من جهة حكومية من مكان واحد، دون الحاجة إلى متابعة كل جهة بصورة منفصلة. كما تسهم المنصة الموحدة "ميره" في ترسيخ مبدأ "طلب البيانات مرة واحدة" من خلال الاستفادة من البيانات الحكومية الأساسية المتاحة، وتقليل طلب المعلومات والمستندات المتكررة أثناء تنفيذ المعاملات، مع تمكين المتعامل من مراجعة بياناته والموافقة على استخدامها وفق متطلبات كل خدمة.

وستبدأ إتاحة خدمات "ميره" بشكل تدريجي اعتباراً من مارس 2027، وسيتم توسيع قاعدة الإتاحة لإضافة كافة خدمات حكومة الإمارات والمزايا المتعلقة بها بشكل منتظم على المنصة. وتبدأ المنصة بمجموعة أولية من الخدمات الحكومية للأفراد وأصحاب الأعمال، تشمل خدمات تجديد جواز السفر والهوية الإماراتية، وتجديد إقامات أفراد الأسرة، وإصدار وثائق المواليد الجدد، وحجز المواعيد الطبية، واختيار التخصص والمركز الصحي، والاستعلام عن الخدمات التعليمية، ومتابعة درجات الطلبة ومواعيد امتحاناتهم، والتسجيل في برامج التعليم العالي، وإصدار عقود العمل وتجديدها، وتجديد السجل الصناعي.

وسيتولى فريق وطني تحت إشراف اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، متابعة تطوير منصة "ميره" وحوكمة الأدوار والمسؤوليات وإعداد المعايير والضوابط المنظمة لعمل المنصة، ومتابعة التزام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بإدراج خدماتها على المنصة وفق خطة العمل المعتمدة من اللجنة، ورفع المستجدات والإنجازات إلى المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية.

وكلف مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالبدء في تطوير خدماتها وتقديمها للمتعاملين وأفراد المجتمع من خلال منصة "ميره" وتوفير كافة سبل الدعم والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من منصة "ميره".

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته استراتيجية مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، وهي أول استراتيجية حكومية في الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى العالم، وتهدف إلى أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تبني تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد.

تُمثل الاستراتيجية إطاراً وطنياً لتوسيع تبني تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي وتعزيز ريادة حكومة الإمارات عالمياً في هذا المجال، وتعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في: إعادة تعريف نموذج العمل الحكومي ليصبح قائماً على الذكاء الاصطناعي المساعد، والاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية باعتبارها أساس مسيرة التحول، إضافة إلى الوصول إلى أكثر بيئة تحتية آمنة لاستخدامات تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي المساعد. تشمل أبرز مستهدفات الاستراتيجية تحويل 50 بالمئة من العمليات والخدمات والإجراءات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتدريب وتأهيل 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، وتبني واستخدام ما لا يقل عن 90 بالمئة من نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن بنية تحتية حكومية آمنة، كما تستهدف الاستراتيجية تقليص زمن تنفيذ العمليات في الحكومة ودورة تطوير الاستراتيجيات بما لا يقل عن 50 بالمئة، ورفع جودة ودقة مخرجات الحكومة بنسبة 90 بالمئة، بما يُعزز رضا المتعاملين عن خدمات الحكومة.

إطلاق FedAI

كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق "المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد - FedAI"، والتي تُمثل منصة تقنية وطنية موحدة تُمكّن الجهات الحكومية الاتحادية من تطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة آمنة ومرنة لإدارة التطبيقات والخدمات الحكومية، وبيئة سيادية تحافظ على أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة التشغيلية، وبما يدعم تطوير وتنفيذ المشاريع ويُعزز جاهزية الحكومة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توفر المنظومة إطاراً وطنياً موحداً يختصر رحلة الجهات الحكومية في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال منصة واحدة تتيح الاستفادة من أفضل النماذج والمنصات التكنولوجية العالمية، وبما يسهم في خفض تكاليف التطوير والاستخدام، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتبادل الحلول والممارسات الحكومية الناجحة بين الجهات بقدرة ومرونة عاليتين لاستقبال نماذج جديدة ترسخ مرونة دولة الإمارات في التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية. وتشتمل المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد على البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة، كما تضم طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.

واعتمد مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية لأنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، شملت: المؤشر الوطني للأمن السيبراني، والإطار الوطني لإدارة الأزمات السيبرانية، والسياسة الوطنية لأمن انعدام الثقة، إضافة إلى استحداث فصل لمشتريات حلول الذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية ضمن السياسات المالية المعتمدة بهذا الشأن.

وضمن جهود دولة الإمارات لتوفير المسكن الملائم للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، استعرض مجلس الوزراء إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في عام 1999، حيث نجح البرنامج في إصدار أكثر من 75 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 54 مليار درهم.

ونجح البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية وعدد من المصارف الوطنية في تطوير سياسات تمويلية مستدامة وشراكات مع القطاع المصرفي، تقدم حلولاً تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تطوير خدمات مترابطة تسهّل رحلة المواطن نحو الحصول على المسكن، بما يُعزز كفاءة الدعم السكني واستدامته وقدرته على تلبية الاحتياجات المستقبلية. وطور البرنامج مبادرة "المجمع التأميني لكبار المواطنين"، الذي يُعد أول مجمع تأميني من نوعه على مستوى العالم، يتيح لكبار المواطنين الحصول على التمويل السكني من خلال تغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي، بما يُعزز فرص استفادتهم من منظومة الدعم السكني، كما تم إطلاق "باقة الإسكان"، التي تجمع الخدمات الإسكانية ضمن منظومة متكاملة ومترابطة، وتسهّل رحلة المواطن نحو الحصول على المسكن من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

جودة حياة مستدامة

وفي إطار دعم دولة الإمارات للجهود الوطنية للمحافظة على البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة، وافق مجلس الوزراء على اعتماد السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات 2031، والتي تهدف إلى ضمان جودة حياة مستدامة ودعم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير إطار وطني بيئي واضح وطويل الأمد يوجه جهود القطاعين العام والخاص والجهات المعنية الأخرى للارتقاء بالوضع البيئي الحالي والمستقبلي، ووضع التزامات وأهداف بيئية وطنية تضمن ريادة الدولة في كافة المجالات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تعزيز الحوكمة البيئية المتكاملة من خلال وضوح الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، ودعم الابتكار والبحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول بيئية رائدة. ترتكز السياسة على 8 مبادئ وطنية تشمل: التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وكفاءتها، والتكامل والتنوع، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى الابتكار والمعرفة، والسياسات القائمة على العلم والبيانات، والعدالة البيئية والشمول.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الإصدار الثالث من تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، والذي يعتبر تقريراً وطنياً شاملاً يستعرض الوضع البيئي الحالي للدولة، ويُعنى بتحليل التحديات والفرص في القطاعات البيئية المختلفة، ورصد وتحليل أبرز التطورات البيئية في الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتقديم صورة شاملة عن واقع البيئة واتجاهاتها المستقبلية، استناداً إلى أحدث البيانات الوطنية، والمسوحات البيئية، والتقارير الصادرة عن الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الدراسات الأكاديمية ومخرجات الشراكات الدولية. يوثق التقرير الجهود الوطنية المبذولة في إدارة الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، وإدارة الكيماويات والنفايات، ومواجهة تغير المناخ، إلى جانب التقدم المحرز في مجالات الابتكار البيئي، وتعزيز الحوكمة البيئية المستدامة.

كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للإبلاغ عن بيانات المواد المستنفدة للأوزون 2025، وذلك كجزء من متطلبات انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث يوثق التقرير كميات الاستهلاك (الإنتاج، الاستيراد، التصدير وإعادة التصدير) للمواد الخاضعة للرقابة، وذلك وفق النماذج المعتمدة دولياً.

استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

كما اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث بلغت القدرة المركبة من الطاقة النظيفة (13.8) غيغاوات في عام 2025، منها (8.2) غيغاوات من الطاقة المتجددة و (5.6) غيغاوات من الطاقة النووية، وبلغت مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء نحو (32 بالمئة) في عام 2025، بواقع (21.3 بالمئة) للطاقة النووية و(10.5 بالمئة) للطاقة المتجددة، مقارنة بالمستهدف الوطني المُحدَّث البالغ (35 بالمئة) بحلول عام 2031. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة، منها: سهولة توصيل الكهرباء وفق تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، واستخدام الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة للطهي وفق مؤشر التقدم الاجتماعي وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، وموثوقية إمدادات الكهرباء ضمن مؤشر تحول الطاقة لعام 2026، والتنافسية في الطاقة الشمسية وفق تقرير سهولة ممارسة أعمال الطاقة الشمسية لعام 2025.

كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 والسياسة الوطنية لوقود الطيران المستدام، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المرصودة للمشاريع التي تتم متابعتها ضمن مساري الهيدروجين ومشتقاته ووقود الطيران المستدام نحو 41 مليار درهم، وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق تقرير الهيدروجين الأخضر لعام 2024، الصادر عن شركة (ألفاريز آند مارسال). ووافق مجلس الوزراء على اعتماد آلية تسعير الديزل الحيوي في الدولة، وذلك انسجاماً مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي، والتي تهدف إلى تنظيم إنتاج وتداول الوقود الحيوي في الدولة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير الزيوت المستعملة، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الحياد المناخي 2050.

كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الاتحادية لتنظيم قطاع الكهرباء والماء في الدولة، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية بقطاعي الكهرباء والماء، حيث ستعمل اللجنة على مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقطاعي الكهرباء والماء على مستوى الدولة، والتنسيق بين مشروعات الربط الكهربائي بين إمارات الدولة، وكذلك مشروعات الربط مع الدول المجاورة، وذلك من خلال المنظم الاتحادي ووفقاً للسياسات الوطنية المعتمدة.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031

اطلع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقد احتلت دولة الإمارات المرتبة 9 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، ووصلت التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة إلى 177 مليار درهم، وارتفعت نسبة مساهمة التدفقات الاستثمارية السنوية في الناتج المحلي إلى 7.9 بالمئة تقريباً، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.174 تريليون درهم.

كما اطلع المجلس على تطوير مشروع أطلس الإمارات، ونتائج الاستبيان الداخلي لــ "صوت المستثمر" لعام 2025 التي أظهرت أن نحو تسعة من كل عشرة مستثمرين يعتزمون الاستثمار في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن 58 بالمئة من الاستثمارات المخطط لها تتجاوز 100 مليون دولار، فيما بلغت نسبة الاستثمارات التي تتجاوز مليار دولار 19 بالمئة، كما أظهرت النتائج تحسناً في رحلة المستثمر.

ضمن الأجندة الوطنية للشباب 2031، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للشباب التي ترسي المبادئ التوجيهية والإطار الاستراتيجي لهذا القطاع، وتعمل على ترسيخ السردية الوطنية للشباب، حيث تتمحور أهداف السياسة حول مواءمة الجهود الوطنية المتعلقة بالشباب عبر جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية، وتعزيز رفاه الشباب، وتمكينهم، وترسيخ هويتهم، ومشاركتهم، وجاهزيتهم العالمية؛ فضلًا عن الارتقاء بمستوى كفاءة التنسيق في منظومة الشباب، وترسيخ مخرجات وطنية قابلة للقياس تدعم طموحات الدولة طويلة المدى في تنمية الشباب وجودة الحياة، بما يخدم مسيرتها نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وتتركز السياسة على ثمانية محاور استراتيجية رئيسية، وهي: تنمية قطاع الشباب، وجودة حياة الشباب ورفاههم، والجاهزية للمستقبل والابتكار، الهوية الوطنية والانتماء، إضافة إلى المشاركة المجتمعية، والمساهمة في صنع القرار، والمساهمة على المستوى العالمي، وحوكمة القطاع.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء الميثاق الوطني لثقافة الطفل في دولة الإمارات، والذي يُعد إطاراً مرجعياً موحداً يُحدد مفاهيم ومتطلبات الطفل الثقافية، ويُوحد الجهود اللازمة لتحقيقها والوفاء بها، لضمان رفاه الأطفال واحترام قيمهم الثقافية، وتوفير البيئة الثقافية الداعمة والآمنة لكل طفل. ويُقر الميثاق بدور الطفل بوصفة حاملاً للهوية الوطنية، وشريكاً فاعلاً في تشكيل المشهد الثقافي في دولة الإمارات، ويُسلط الضوء على المسؤولية المشتركة لكافة الجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن.

وارتكز الميثاق على 10 حقوق رئيسية، وهي: الحق في الثقافة لكل طفل، حق الطفل في المسار الثقافي الممتد، حق الطفل في تكوين هويته الثقافية والاعتزاز بها، حق الطفل في تعلم الفنون والثقافة والتعلم من خلالهما، حق الطفل في بيئة ثقافية آمنة، حق الطفل في اكتشاف موهبته ورعايتها وتنميتها، حق الطفل في أن يعيش التجارب الثقافية مع الآخرين، إضافة إلى حق الطفل في تجارب ثقافية نوعية، وحق الطفل في المشاركة وإيصال صوته، وحق الطفل في أن تصان حقوقه الثقافية.

الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي

وفي القطاع التعليمي، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، والذي يهدف إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي وفروعها العاملة في الدولة، بما فيها المؤسسات العاملة في المناطق الحرة، تقوم على تقييم جودة الأداء والمخرجات، والاعتماد على البيانات الموثوقة، وتحديد مستويات المخاطر، وتوجيه الرقابة وفق درجة الامتثال ومستوى المخاطر، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية المختصة وتحقيق التكامل بين الأدوار الاتحادية والمحلية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الدليل الإرشادي للتوازن بين الجنسين في الاتصال الحكومي، والذي يعتبر مرجعاً إرشادياً للجهات الحكومية، يساهم في توحيد المفاهيم والممارسات الإعلامية الراسخة لترسيخ ثقافة مؤسسية تراعي التوازن بين الجنسين في مختلف أنشطة الاتصال الحكومي، ويُحدد الدليل مبادئ ومعايير إعداد رسائل ومحتوى مرئي يعكسان الحضور المتوازن للمرأة والرجل، بما يتواءم مع أولويات دولة الإمارات وخصوصية مجتمعها.

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرارٍ بشأن تحديد الجهة المختصة بإنشاء قاعدة البيانات الجينومية الوطنية وحوكمة البيانات، حيث سيتولى بموجبه مجلس الإمارات للجينوم مسؤولية إنشاء القاعدة والإشراف على حوكمة بياناتها، وذلك استكمالاً لتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2023 في شأن تنظيم استخدام الجينوم البشري، الذي أرسى إطاراً تشريعياً لتنظيم الفحوصات واستخدام البيانات الجينية والجينومية وحماية حقوق الأفراد. وتُشكّل قاعدة البيانات الجينومية الوطنية مرجعاً وطنياً متكاملاً للبيانات والمعلومات الجينية والجينومية في الدولة، كما وينظم القرار مصادر البيانات وضوابط حفظها وإدارتها واستخدامها وتبادلها وتصنيفها وربطها بقواعد البيانات لدى الجهات الصحية والبحثية والمعنية والتزامات هذه الجهات وضوابط نشر البحوث والدراسات الجينومية، بما يحمي خصوصيتها ويُوظّف إمكاناتها في تعزيز الرعاية الصحية الاستباقية والشخصية ودعم البحث والابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة، وتعظيم أثر إنجازات برنامج الجينوم الإماراتي في ترسيخ ريادة الدولة في علوم الجينوم وتعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن الأسمدة والمصلحات الزراعية والمبيدات يهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات وسلامة البيئة، وتنظيم عمليات التسجيل والتداول للمنتجات ذات العلاقة بالأسمدة والمصلحات الزراعية والمبيدات، وضوابط الإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها، والاستخدام الآمن لها، إضافة إلى ضمان المعالجة السليمة والتخلص الآمن من تلك المنتجات. ويشتمل المشروع على أحكام تنظيم تسجيلها، وتصنيعها، وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة المنتجات بالدولة، إضافة إلى أحكام أخرى متعلقة بالمخزون الاستراتيجي منها، والممارسات الجيدة وممارسات اليقظة ومراقبة السلامة والجودة في هذا القطاع.

كما وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للحماية والتنمية البيئية، يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها والحفاظ على نوعيتها ومواردها الطبيعية وخدماتها، والحفاظ على المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والمواد والعوامل الملوثة التي تؤثر سلباً على البيئة، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الدولة واستغلالها بشكل مستدام، إضافة إلى مكافحة تدهور البيئة والتلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال. ويشتمل المشروع على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، ونظام الحوكمة البيئية والاجتماعية، والأمن البيئي والصحة البيئية، إضافة إلى إدارة انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات، والتزامات المنشآت في المحافظة على البيئة، وغيرها من الأحكام والضوابط ذات العلاقة.

في إطار جهود دولة الإمارات لدعم شبكة علاقاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها على المستوى العالمي، اعتمد مجلس الوزراء المسار الجديد للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم، والذي يهدف إلى توحيد اللجان الاقتصادية المشتركة تحت مظلة اللجان المشتركة، وربط لجان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بها من حيث الإشراف والتنسيق، وتأسيس اللجنة التنسيقية برئاسة وزارة التجارة الخارجية بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية ورفع كفاءة التنسيق الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات ومستوى التكامل بين مختلف منصات التعاون الاقتصادي بالدولة مع الدول الشريكة، والعمل على ضمان استدامة الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع الأسواق العالمية، وتسريع تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما وافق مجلس الوزراء على توسيع نطاق اختصاصات لجنة إعداد ميزان المدفوعات في الدولة وإعادة تسميتها بـ "لجنة إحصاءات القطاع الخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، برئاسة وزير التجارة الخارجية، حيث سيشمل نطاق عمل اللجنة إحصاءات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، إضافة إلى إحصاءات الدين الخارجي، وستتولى اللجنة المهام المتعلقة باقتراح السياسات والمنهجيات الخاصة بإعداد إحصاءات القطاع الخارجي، و الإشراف على إعداد ومراجعة ونشر إحصاءات القطاع الخارجي وفقاً للمعايير الدولية، واقتراح التقويم المسبق لنشر البيانات ذات العلاقات بالنطاقات المنوطة باللجنة، وسياسة مراجعة تلك البيانات، وغيرها من المتطلبات الإحصائية.

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية توغو بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات تأشيرة الدخول، واتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية الإكوادور بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، إضافة إلى اتفاقية بين الدولة وجمهورية السلفادور بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

كما وافق المجلس على إطلاق تأسيس التحالف الدولي لتعزيز الاستمطار على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقرر انعقاده في أبوظبي في ديسمبر المقبل، والموافقة على انضمام الدولة إلى لجنة الأنشطة الرقابية النووية لدى وكالة الطاقة النووية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتفاوض والتوقيع على 62 مذكرة تفاهم واتفاقية دولية، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، ووافق على استضافة 7 فعاليات إقليمية ودولية.