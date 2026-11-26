وبحسب مقال رأي نشرته وكالة بلومبرغ للكاتب ماثيو بروكر، هبطت أسعار المنازل في حي وستمنستر بنسبة 18.5 بالمئة، وفي كينسينغتون وتشيلسي بنسبة 15.6 بالمئة خلال سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت الأسعار في الحيين، اللذين يضمان أعلى تركّز للعقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، بنحو 30 بالمئة عن مستويات الذروة المسجلة قبل ثلاثة إلى أربعة أعوام.

خسائر تتجاوز الأزمة المالية العالمية

تُظهر بيانات السجل العقاري البريطاني أن متوسط أسعار المنازل في كينسينغتون وتشيلسي انخفض إلى 1.17 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ1.66 مليون جنيه في سبتمبر 2022.

وتتجاوز هذه الخسائر التراجع الذي شهدته المنطقة خلال الأزمة المالية العالمية، فيما تقترب من حجم الانهيار الذي أصاب سوق العقارات البريطانية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

ورغم ذلك، لم يحظَ التراجع باهتمام واسع، إذ لا تزال آثاره محصورة إلى حد كبير في أحياء وسط لندن، بينما انخفضت الأسعار على مستوى العاصمة بنسبة أكثر اعتدالاً بلغت 3.5 بالمئة في سبتمبر، مع استقرارها أو ارتفاعها في العديد من الأحياء الخارجية.

لماذا بقي الانهيار بعيداً عن الأضواء؟

يرى بروكر أن أحد أسباب محدودية الاهتمام يعود إلى أن التراجع لم يصاحبه حتى الآن حدث صادم، مثل أزمة مالية أو ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة أو اضطرابات اقتصادية واسعة.

كما أن انخفاض الأسعار في مناطق تتركز فيها الاستثمارات الأجنبية، وتتجاوز قيم العقارات فيها أربعة أضعاف المتوسط البريطاني، قد يبدو بعيداً عن اهتمامات غالبية السكان.

لكن الكاتب يحذر من أن وصف التراجع بأنه "انهيار صامت" لا يعني غياب مخاطر انتقال العدوى إلى مناطق أخرى.

فالعاصمة البريطانية غالباً ما تكون نقطة البداية في دورات تراجع أسعار العقارات، قبل أن تمتد الخسائر إلى بقية أنحاء المملكة المتحدة.

هل تدفع الضرائب الأثرياء إلى مغادرة لندن؟

تثير الخسائر تساؤلات بشأن تأثير السياسات الضريبية لحكومة حزب العمال، بما في ذلك إلغاء النظام الضريبي المعروف باسم "غير المقيمين لأغراض ضريبية" (Non-dom)، وفرض ضريبة على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني اعتباراً من عام 2028.

لكن بروكر يرى أن البيانات لا تشير إلى موجة بيع جماعية أو نزوح واسع للملاك، إذ تراجعت الأسعار في ظل أحجام تداول منخفضة نسبياً.

وفي المقابل، ارتفع عدد أصحاب الثروات الفائقة في لندن بنسبة 18 بالمئة خلال العام الماضي، ليصل إلى نحو 7800 شخص، وفقاً لشركة أبحاث الثروات "ألتاراتا"، التي أشارت إلى أن جاذبية لندن كمركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي ساهمت في هذا النمو.

عزوف المشترين يضغط على الأسعار

لا يشترط انهيار الأسعار أن يغادر الملاك الحاليون السوق، إذ يكفي أن يتوقف المستثمرون المحتملون عن الشراء، وهو ما يضغط على الأسعار في ظل تراجع الطلب.

ويشير الكاتب إلى أن البيئة البريطانية أصبحت أقل جاذبية للمشترين الأجانب للعقارات مرتفعة القيمة، في مسار بدأ قبل أكثر من عقد، لكن السياسات الضريبية الأخيرة ربما دفعت السوق إلى نقطة التحول.

فالمشتري غير المقيم الذي يشتري منزلاً إضافياً بقيمة مليوني جنيه إسترليني في لندن، يدفع حالياً 293 ألفاً و750 جنيهاً كضريبة على شراء العقارات، أي ثلاثة أمثال ما كان يدفعه عام 2012.

ووفقاً لمسح أجرته شركة "لون ريس" للأبحاث خلال الربع الثالث، تصدرت هذه الضريبة قائمة العوامل التي تضغط على السوق، متقدمة على ضريبة العقارات الفاخرة التي أعلنتها وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز.

الشقق الفاخرة تواجه أعباء إضافية

تضم وستمنستر وكينسينغتون وتشيلسي غالبية كبيرة من الشقق السكنية، التي تواجه بدورها تحديات مرتبطة بنظام الملكية العقارية المعروف باسم "ليزهولد"، والذي تعرض لانتقادات بسبب ارتفاع رسوم الخدمات والصيانة.

وبحسب شركة "جونز لانغ لاسال"، بلغت رسوم الخدمات السنوية لشقة فاخرة بمساحة 1500 قدم مربعة، تضم مرافق مثل صالة رياضية وخدمة استقبال على مدار الساعة، نحو 22 ألفاً و500 جنيه إسترليني في عام 2025، بعد ارتفاعها بنسبة 89 بالمئة خلال خمس سنوات.

ولا يقتصر التراجع على العقارات الأقل سعراً، إذ فقدت المنازل المستقلة في الحيين أكثر من ربع قيمتها، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل التابع للسجل العقاري البريطاني.

كما انخفضت قيم العقارات في منطقتي نايتسبريدج وبلغرافيا، اللتين تمتدان عبر الحيين وتضمان بعض أغنى مناطق لندن، بأكثر من 30 بالمئة عن مستويات الذروة، بحسب مؤشر "كوتس" للعقارات الفاخرة.

الإيجارات المرتفعة قد تحد من الخسائر

على الرغم من التراجع الحاد، لا يخلو المشهد من عوامل قد تدعم السوق مستقبلاً، إذ ارتفعت عوائد الاستثمار العقاري مع استمرار زيادة الإيجارات، في ظل نقص المعروض من الوحدات الجديدة.

وقد يؤدي ذلك في مرحلة ما إلى تعافي الأسعار، لكن بروكر يرى أن فرص حدوث انتعاش سريع تظل محدودة ما دامت بنك إنجلترا متمسكاً برفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، يظل احتمال امتداد التراجع إلى بقية لندن ومناطق أخرى في المملكة المتحدة قائماً، كما حدث في دورات سابقة.

ويخلص الكاتب إلى أن استمرار هبوط أسعار العقارات في وسط لندن قد يجعل من الصعب تجاهل التحذيرات، ليتحول الانهيار الصامت إلى أزمة أكثر وضوحاً واتساعاً.