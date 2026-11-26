وتشير بكين إلى أنها لا ترجح الرد على الرسوم الجديدة ما دامت ضمن الحدود التي جرى الاتفاق عليها سابقاً، لكن التهديد بزيادة كبيرة في التعرفات يعكس رغبة واشنطن في إبقاء الضغط على الصين.

وبحسب تقرير نشرته بلومبرغ، أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، بعد تحقيقات استمرت أشهراً بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، وحددت الرسوم على الصين عند 20 بالمئة، مع التحذير من إمكانية رفعها إلى 40 بالمئة إذا انهارت المحادثات التجارية.

ولا تزال الرسوم المقترحة خاضعة لفترة التعليق العام، ما يعني إمكانية تعديلها قبل دخولها حيز التنفيذ.

تهديد يسبق لقاء ترامب وشي

تضيف احتمالات رفع الرسوم مصدر توتر جديداً قبيل المحادثات المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يلتقي الزعيمان في وقت تقترب فيه الهدنة التجارية بين البلدين من موعد انتهائها في يناير.

وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات التابع لجمعية آسيا والممثلة التجارية الأميركية السابقة بالإنابة، لوكالة بلومبرغ، إن الشركاء التجاريين كانوا ينتظرون هذه الخطوة منذ فترة.

وأضافت أن واشنطن تستخدم التلويح برسوم أعلى كورقة ضغط لضمان شحنات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب تعزيز مشتريات المنتجات الزراعية الأميركية.

واشنطن تعيد إحياء أجندة الرسوم

تمثل الرسوم الجديدة أحدث محاولة من إدارة ترامب لإعادة تفعيل أجندتها الجمركية الواسعة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية رسوماً سابقة على واردات من الصين وعشرات الاقتصادات الأخرى.

ووفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن المقترح الجديد سيرفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الصين إلى نحو 31 بالمئة، وهو مستوى يقترب من المعدلات المسجلة قبل حكم المحكمة العليا.

هدنة تجارية مهددة بالتوتر

من المرجح أن تبقى العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين مستقرة نسبياً إذا ظلت الرسوم عند مستوى 20 بالمئة، وهو معدل سبق أن أشارت الصين إلى استعدادها لقبوله.

لكن التهديد برفعها إلى 40 بالمئة قد يؤثر في رد بكين على القيود الأميركية المفروضة على صادرات الرقائق، وغيرها من الملفات الخلافية خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتفاوض فيه الطرفان على تمديد الهدنة التجارية، وسط ضغوط من الكونغرس الأميركي، الذي يتبنى موقفاً أكثر تشدداً تجاه الصين ويدفع نحو فرض قيود إضافية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.

ما الذي قد يفعّل الرسوم الأعلى؟

لم تحدد الولايات المتحدة بشكل واضح الشروط التي قد تؤدي إلى رفع الرسوم إلى 40 بالمئة.

لكن مسؤولاً أميركياً، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قبل إعلان الأربعاء، قال إن المعدل الأعلى قد يدخل حيز التنفيذ إذا لم تلتزم بكين باتفاق تجاري أُبرم العام الماضي.

وفي المقابل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، الأربعاء، احتمال فرض رسوم أميركية جديدة على الصادرات الصينية بأنه «مناورة سياسية»، داعياً الطرفين إلى العمل معاً للحفاظ على الهدنة التجارية.

رسوم جديدة ضمن تحقيقات سابقة

كانت الممثلة التجارية الأميركية قد أعلنت في يوليو فرض رسوم بنسبة 12.5 بالمئة على الصين، عقب تحقيق بموجب المادة 301 بشأن إخفاق نحو 60 اقتصاداً في منع العمل القسري ضمن سلاسل التوريد.

وتُعد الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974 أكثر مرونة وقدرة على الصمود قانونياً مقارنة ببعض الأدوات الأخرى التي درسها ترامب، لكنها تستغرق وقتاً أطول لتطبيقها.