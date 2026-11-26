وتقدمت أبوظبي من المركز الثامن في عام 2025 إلى المركز الثالث في إصدار 2026، في دلالة على التطور اللافت الذي حققته الإمارة في تنفيذ رؤيتها لبناء أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027. وجاءت النتائج متقاربة جداً بين المدن الثلاث الأولى، إذ سجلت سنغافورة 65.9 نقطة، تلتها سول بـ64.9 نقطة، ثم أبوظبي بـ64.5 نقطة من أصل 100 نقطة.

وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: "تنطلق رؤية أبوظبي في أن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم من هدف أساسي يتمثل في بناء نموذج حكومي يقدّم خدمات أكثر سهولة واستباقية. وتجسّد (تم) هذا الطموح على أرض الواقع من خلال إعادة تصميم الخدمات الحكومية حول المحطات الرئيسية في حياة الأفراد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتوقّع احتياجاتهم والاستجابة لها."

وأضاف الكتّاب: "يمثل هذا التقدير حافزاً لمواصلة مسيرتنا، ويعكس طموحنا نحو بناء نموذج حكومي متكامل يوظف التكنولوجيا على نطاق واسع، ويضع الإنسان في صميم تطوير الخدمات، بما يحقق أثراً ملموساً في حياته."

واستحدث المؤشر وللمرة الأولى فئة مستقلة لتطبيقات المدن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقيس مستوى تطور الخدمات التي توظف الذكاء الاصطناعي، بدلاً من عدد التطبيقات المتاحة. واعتمدت شركة "كاونتربوينت للأبحاث" منصة "تم" كمعيار مرجعي لأعلى تقييم ضمن هذه الفئة، حيث حصلت المنصة على العلامة الكاملة البالغة 5.00 نقاط، لتكون الوحيدة التي تحقق هذا التقييم بين 100 مدينة شملها المؤشر.

وتُمنح أعلى التقييمات ضمن هذه الفئة للخدمات التي توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة واستباقية للمتعاملين، بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم عبر رحلة متكاملة من بدايتها وحتى إتمامها.

كما حلت أبوظبي في المركز الأول عالمياً ضمن فئتي حوكمة الذكاء الاصطناعي وخدمات النطاق العريض عبر الهاتف المتحرك، محققة العلامة الكاملة في كل منهما. ويعتمد المؤشر في تقييمه للمدن على عشر فئات، من بينها مبادرات القطاعين الحكومي والخاص.

وطورت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي منصة "تم" بالتعاون مع أكثر من 45 جهة في الإمارة، لتوفر اليوم أكثر من 1200 خدمة حكومية وخاصة لـ4.9 مليون مستخدم عبر منصة موحدة. كما ارتفعت نسبة رضا المتعاملين إلى 94.5 بالمئة، مقارنة بـ78 بالمئة في عام 2022.

كما أطلقت "تم" في أكتوبر 2025 ميزة "الحكومة الذاتية" باعتبارها أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، لإنجاز عدد من المهام الحكومية الروتينية نيابة عن المستخدمين، والتي تشمل تجديد التراخيص وسداد المدفوعات وحجز المواعيد الصحية.

ويعكس تقييم "كاونتربوينت للأبحاث" تكامل منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وما حققته الإمارة من تقدم ملموس في قطاعات التعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والبرمجيات والبنية التحتية لمراكز البيانات وإدارة المدن، وذلك بمشاركة مؤسسات من بينها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة G42، وشركتي "بريسايت"، و"مايكروسوفت".

وفي أكتوبر 2026، أعلنت أبوظبي عن تأسيس شركة "تم العالمية" لتوسيع انتشار التقنيات والخبرات التي تم تطويرها من خلال منصة "تم" وإتاحتها للحكومات حول العالم للمرة الأولى.

وتصدرت سنغافورة قائمة أفضل 15 مدينة في "مؤشر المدن العالمية للذكاء الاصطناعي 2026" برصيد 65.9 نقطة، تلتها سول في المركز الثاني بـ64.9 نقطة، ثم أبوظبي في المركز الثالث بـ64.5 نقطة. وحلت دبي رابعة بـ62.4 نقطة، وسان فرانسيسكو خامسة بـ57.0 نقطة، ولندن سادسة بـ52.6 نقطة، وبكين سابعة بـ51.4 نقطة، وشنغهاي ثامنة بـ46.6 نقطة، وشنجن تاسعة بـ46.5 نقطة، وهونغ كونغ عاشرة بـ43.1 نقطة. وجاءت بعدها طوكيو بـ40.1 نقطة، فبوسطن بـ38.7 نقطة، ونيويورك بـ37.7 نقطة، وواشنطن بـ37.1 نقطة، وبنغالورو بـ36.3 نقطة، في المراكز من الحادي عشر إلى الخامس عشر.