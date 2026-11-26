وقال التحالف إن الصفقة تقوم على مبادلة أسهم في لوك أويل وأوراق مالية روسية أخرى بحصص في شركة "لوك أويل إنترناشونال".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع قوله إن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

وإلى شركة "إلدريدج" التي يقودها الملياردير الأميركي تود بوهلي، يضم التحالف مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة الولايات المتحدة، والتي ستحصل على حصة ملكية في الأصول.

في المقابل، دعا النائب الديموقراطي غريغوري ميكس إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى وقف الصفقة.

وقال في بيان "منذ أقل من عام، حظر الكونغرس على مؤسسة تمويل التنمية الدولية الاستثمار في روسيا. ومع ذلك تلتف هذه الإدارة على القيد عبر شراء أصول طاقة بقيمة 10 مليارات دولار من أكبر شركة نفط روسية، وهي شركة فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها للضغط على موسكو من أجل إنهاء حربها في أوكرانيا".

ويضم التحالف أيضا مجموعة الاستثمار "إكستيلاس بارتنرز" وشركة "كاتينا إنفستمنت هولدينغ".

وتنتج شركة لوك أويل إنترناشونال نحو 350 ألف برميل يوميا، وتمتلك ثلاث مصاف فيما تدير أكثر من 2000 محطة وقود في 16 دولة، من بينها الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن أدرجت في أكتوبر 2025 شركتَي لوك أويل وروسنفت في قائمتها للعقوبات بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأعلنت لوك أويل في يناير أنها توصلت إلى اتفاق لبيع أصولها الخارجية إلى شركة الاستثمار الأميركية "كارلايل غروب"، لكن الأخيرة انسحبت من الصفقة في أكتوبر.

كذلك، تعثرت محاولة أخرى للاستحواذ قادها الشقيقان معتز ورامز الخياط المقيمان في قطر، بسبب علاقات أعمال تربط الشقيقين بإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الصحيفة أن بوهلي وشركته الاستثمارية قدما مليوني دولار لدعم قضايا سياسية مرتبطة بدونالد ترامب.