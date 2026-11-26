وتراجع مؤشر ناسداك 100، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.6 بالمئة عند الإغلاق، بعدما هبط في وقت سابق بما يصل إلى 4.7 بالمئة. كما قلص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 معظم خسائره، لينهي الجلسة منخفضاً 0.3 بالمئة، بعد تراجعه بما يصل إلى 3.2 بالمئة خلال التداولات، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.

ورغم حدة عمليات البيع، لم تشمل التراجعات جميع القطاعات، إذ ارتفعت أسهم 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بقيادة قطاع المواد الأساسية. كما تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من عكس مساره، مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمئة.

ناسداك يقترب من السوق الهابطة

بعد افتتاح الأسواق على انخفاض حاد، هبط مؤشر ناسداك 100 لفترة وجيزة بنسبة 20 بالمئة عن ذروته المسجلة عند الإغلاق، وهو الحد الذي يُعرّف السوق الهابطة، قبل أن يرتد بقوة.

وتراجع صندوق متداول يتتبع أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 0.5 بالمئة فقط عند الإغلاق، بعدما انخفض بأكثر من 8 بالمئة خلال الجلسة.

في المقابل، قفز مؤشر تقلبات السوق "فيكس" (VIX)، الذي يُستخدم لقياس مستويات الخوف في الأسواق، إلى نحو 35 نقطة، قبل أن يتراجع إلى 28 نقطة، لكنه ظل عند مستوى يعكس تصاعد الضغوط في الأسواق.

وجاءت تقلبات الأربعاء لتضيف إلى أسبوع قصير بسبب عطلة عيد الشكر، شهد تحركات حادة تقودها أسهم التكنولوجيا الكبرى، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وكانت الأسواق قد أغلقت أبوابها الخميس بمناسبة عيد الشكر، على أن تنهي تداولات الجمعة مبكراً عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت نيويورك.

مخاوف الذكاء الاصطناعي تتصدر المشهد

شهدت الأسهم الأميركية يوم الاثنين موجة صعود قوية، مدفوعة بالتفاؤل بشأن عودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة إنفيديا، قبل أن تتلاشى المكاسب مع تحول اهتمام المستثمرين إلى تساؤلات أكبر بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتكاليفه وآفاق تحقيق الأرباح منه.

ويعكس الارتداد الذي شهدته الأسواق الأربعاء استمرار ثقة بعض المستثمرين في الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً للنمو، رغم تصاعد الشكوك بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة واستدامة العوائد.

وقال جون كونيـسون، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك "بيكر بوير"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن التقلبات باتت غير متوقعة إلى حد كبير، مضيفاً أن شركته تعيد موازنة محافظها الاستثمارية عبر تقليص انكشافها على أسهم الشركات الأميركية الكبرى ذات التوجه نحو النمو، وزيادة الاستثمار في صناديق أسهم القيمة التي توزع أرباحاً.

وتساءل كونيـسون عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها دورة الاستثمار الحالية، التي وصفها بأنها تاريخية، في ظل ارتباط جزء كبير من السوق بتداولات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال روب فريزن، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "برايت تريدينغ"، إن بعض المتداولين استغلوا موجة الهبوط لشراء الأسهم عند مستويات أقل، أو لتغطية مراكز البيع على المكشوف.

لكنه حذر من أن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي لا تزال كبيرة، وأن المستثمرين المتفائلين بالأسهم سيواجهون تحديات في الفترة المقبلة، وفقا لوكالة بلومبرغ.

المستثمرون يتجهون إلى القطاعات الدفاعية

مع اضطراب أسهم التكنولوجيا، بدأت قطاعات أخرى تجذب اهتمام المستثمرين، خصوصاً العقارات والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية، وهي قطاعات تتميز شركاتها عادة بتقييمات أقل نسبياً وتوزيعات أرباح أكثر استقراراً.

وتحسن اتساع السوق، إذ ارتفعت أسهم أكثر من 370 شركة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مقابل تراجع أقل من 130 شركة.

كما صعد مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats أو ما يعرف بـ "أرستقراطيي توزيعات الأرباح" في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 بالمئة، في إشارة إضافية إلى انتقال المستثمرين نحو أسهم تقدم توزيعات نقدية منتظمة.

وارتفع المؤشر المتساوي الأوزان لستاندرد آند بورز 500، الذي يُستخدم مقياساً لاتساع حركة السوق، بنسبة 0.8 بالمئة، محققاً أفضل مكاسب له خلال ثلاثة أيام منذ أبريل 2025، بارتفاع إجمالي بلغ 4 بالمئة.

وفي المقابل، ارتفعت بعض الأسهم الأكثر مضاربة، إذ صعدت سلة "غولدمان ساكس" للأسهم الأكثر تعرضاً للبيع على المكشوف، وسلة شركات التكنولوجيا غير المربحة، بنسبة 1.5 بالمئة لكل منهما.

إنفيديا تقود خسائر أسهم التكنولوجيا الكبرى

تراجعت سلة أسهم الشركات السبع الكبرى المعروفة باسم "العظماء السبعة" بنسبة 0.9 بالمئة، بعدما هبطت بما يصل إلى 5 بالمئة خلال الجلسة.

وكانت إنفيديا الأكثر تراجعاً ضمن المجموعة، إذ انخفض سهمها بنحو 4 بالمئة عند الإغلاق، بعدما هبط بأكثر من 9 بالمئة في وقت سابق.

كما تراجعت أسهم أمازون وتسلا ومايكروسوفت، في حين ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 3.4 بالمئة، وآبل بنسبة 0.4 بالمئة.

أما شركة "أنثروبيك"، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي "كلود"، فارتفع سهمها بنسبة 1.1 بالمئة، لكنه أغلق دون سعر الطرح العام الأولي البالغ 83 دولاراً للسهم، لليوم الثاني على التوالي.

وكان السهم قد قفز إلى 115 دولاراً في أول أيام تداوله الأسبوع الماضي، وسط موجة من التفاؤل بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.

التضخم يعزز توقعات رفع الفائدة

زاد من الضغوط على الأسهم صدور بيانات أظهرت استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما عزز توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة ويعد المقياس المفضل لدى الفيدرالي للتضخم، بنسبة 0.3 بالمئة في أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.3 بالمئة، فيما بلغ التضخم العام 3.8 بالمئة، متجاوزاً بكثير هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

وقال إريك ديتون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ذا ويلث ألاينس"، لوكالة بلومبرغ، إن موجة الهبوط الحادة جاءت نتيجة اضطرابات مرتبطة بإنفيديا، إلى جانب دورة رفع أسعار الفائدة ومخاوف بشأن بلوغ نمو أرباح شركات التكنولوجيا ذروته.

وأضاف أن المقرضين بدأوا يتساءلون عن العوائد التي يمكن أن تحققها الاستثمارات في أسهم الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإجابة لا تزال غير واضحة.

كما يراقب المستثمرون خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم استيراد جديدة على سلع من الصين والاتحاد الأوروبي ونحو 12 اقتصاداً آخر، في محاولة لإعادة بناء أجندة الرسوم الجمركية الواسعة للرئيس دونالد ترامب، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها.

ويخشى المتعاملون أن تؤدي هذه الرسوم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.

وقال جيد إيلربروك، مدير المحافظ الاستثمارية في "أرجنت كابيتال مانجمنت"، إن إصرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على معالجة التضخم المستمر يثير مخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر، وفقا للوكالة.

وتتجه الأسهم الأميركية بذلك نحو تسجيل أسوأ أداء لها في نوفمبر منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، في وقت لا تزال فيه مخاوف الذكاء الاصطناعي والتضخم وأسعار الفائدة تضغط على معنويات المستثمرين.