وشكل تعديل كبير بالزيادة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الماضي أعلنته وزارة التجارة أمس الأربعاء أسرع وتيرة نمو اقتصادي خلال ثلاث سنوات. وعكس هذا التعديل ارتفاعا في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، والذي يرتبط في الغالب بالذكاء الاصطناعي.

ويرفع الطلب المحلي القوي معدلات التضخم، إذ سجل مؤشر لضغوط الأسعار الأساسية في أكتوبر أكبر زيادة له على أساس سنوي منذ أواخر 2023. وواصل الاقتصاد تقدمه على الرغم من الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة مع إيران.

وقال كريستوفر روبكي، وهو خبير اقتصادي كبير لدى إف.دبليو.دي بوندز، لوكالة رويترز، "أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يسرع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة لكبح الطلب. ساد اعتقاد بأن الرسوم الجمركية على الواردات وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط كانت عوامل مؤقتة وراء ارتفاع قراءات التضخم، لكن يبدو على نحو متزايد أن التضخم يزداد بفعل ضغوط الطلب الاقتصادي التقليدية".

نمو قوي

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أنه نما بمعدل سنوي 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث، في أسرع وتيرة نمو منذ الربع نفسه من 2023. وأشارت تقديرات سابقة إلى نمو الاقتصاد 3.4 بالمئة .

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى 3.5 بالمئة. وكان الاقتصاد نما 2.2 بالمئة في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.

وجرى تعديل معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بالزيادة إلى 4.2 بالمئة. وكان هذا أقوى معدل نمو منذ الربع الرابع من 2024، ويمثل تحسنا مقارنة بمعدل 3.8 بالمئة الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وأظهر تقرير ثالث صادر عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة أن طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية، باستثناء الطائرات، وهي مؤشر على الإنفاق التجاري، زادت 1.2 بالمئة في أكتوبر، بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة في سبتمبر.

وارتفعت شحنات ما تسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية، التي تدخل في حساب عنصر الإنفاق على المعدات التجارية في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة في سبتمبر.

تمويل الذكاء الاصطناعي

ثمة سحابة من الشكوك تلقي بظلالها على على قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ برزت تساؤلات أوسع نطاقا عن تمويل هذا القطاع وربحيته وتنظيمه، فضلا عن المقاومة العامة لإنشاء مراكز البيانات. ولا تزال هذه التساؤلات قائمة، حتى بعد العودة المفاجئة لجنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا. فقد اقترضت شركات التكنولوجيا مبالغ ضخمة خلال العام الماضي لإنفاقها على الذكاء الاصطناعي، الذي يظل ركيزة أساسية للاقتصاد.

وقد يؤدي أي تباطؤ في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تقليص الواردات علما بأن الواردات كانت قد خصمت 2.58 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك (آي.إن.جي) "عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا -رغم أنها لن تؤثر على الأرجح على الإنفاق الاستثماري في الربع الرابع- فقد تبدأ في دفع الأمور نحو نوع من التباطؤ في وقت لاحق من 2027، مع تعرض التمويل لضغوط أكبر قليلا".

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص -والتي تستثني المخزونات والتجارة والإنفاق الحكومي- تسارعت 5.8 بالمئة في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من 2021. وكان التقدير السابق لهذا المؤشر، الذي يراقبه صناع السياسات عن كثب كمقياس للطلب المحلي، يشير إلى نمو 4.9 بالمئة.

مؤشر التضخم المفضل

ذكر مكتب التحليل الاقتصادي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن سجل زيادة 0.5 بالمئة في سبتمبر.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بصعود أسعار السلع -بما في ذلك الأغذية والمفروشات المنزلية- بالإضافة إلى الخدمات مثل الترفيه وارتياط المطاعم والإقامة في الفنادق. وصعد المؤشر على مدى الاثني عشر شهرا المنتهية في أكتوبر تشرين الأول 3.8 بالمئة من 3.6 بالمئة في سبتمبر.

وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني المكونات المتقلبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة، 0.3 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر. وسجل في الشهر نفسه ارتفاعا سنويا 3.3 بالمئة، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 2023- بعد أن كان ارتفع 3.1 بالمئة في سبتمبر.

ويعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لمتابعة هدفه المتمثل في إبقاء التضخم عند مستوى اثنين بالمئة.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق المالية تتوقع رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في الثامن والتاسع من ديسمبر، وذلك انطلاقاً من النطاق الحالي بين 3.75-4.00 بالمئة، مثلما تتوقع الأسواق زيادة أخرى في يناير.