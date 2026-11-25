وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تقلصت ثروة آيكان البالغ من العمر 90 عاماً بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد المخاوف بشأن قدرة شركته الاستثمارية الرئيسية آيكان إنتربرايزز (Icahn Enterprises) على إعادة تمويل ديونها.

مخاوف بشأن إعادة تمويل السندات

حذرت شركة "آيكان إنتربرايزز" عند إعلان نتائج الربع الثالث من العام من عدم وجود ضمانات لإعادة تمويل سندات بقيمة 1.4 مليار دولار تستحق في مايو المقبل بشروط مقبولة، أو حتى إعادة تمويلها من الأساس.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت الضغوط المالية على الشركة. كما قفزت عوائد بعض سندات الشركة المستحقة في عام 2029 إلى أكثر من 30 بالمئة، في مؤشر على تنامي قلق المستثمرين بشأن مخاطر الائتمان والسيولة.

وتحمل الشركة إجمالاً نحو 4.4 مليار دولار من السندات القائمة.

ضربة جديدة من "سي في آر إنرجي"

تعرضت قيمة أحد أهم أصول آيكان لضغوط كبيرة بعد تراجع سهم شركة سي في آر إنرجي (CVR Energy) بنحو 40 بالمئة منذ إعلانها هذا الشهر الاستحواذ على مصفاتين إضافيتين.

وكانت حصة "آيكان إنتربرايزز" في الشركة تمثل نحو نصف قيمة استثماراتها المدرجة في البورصة حتى نهاية سبتمبر.

ويعني هذا الهبوط تآكل جزء كبير من قيمة أحد أبرز الأصول التي يعتمد عليها آيكان في دعم مركزه المالي.

قروض شخصية ضخمة

امتدت الضغوط المالية إلى آيكان شخصياً. فبحسب بيانات بلومبرغ، يواجه المستثمر الأميركي قروضاً شخصية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، معظمها مضمون بوحدات من شركة "آيكان إنتربرايزز".

وفقدت هذه الوحدات 56 بالمئة من قيمتها خلال الربع الحالي.

وكانت ثروة آيكان قد هبطت إلى 1.2 مليار دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى تسجله منذ بدء بلومبرغ تتبع ثروته عام 2012، قبل أن يرفع صعود وحدات الشركة بنسبة 6 بالمئة يوم الاثنين صافي ثروته بنحو 100 مليون دولار.

ورغم هذا التحسن المحدود، فقد خسر آيكان نحو 21 مليار دولار من ثروته خلال السنوات الخمس الماضية.

بيع أصول لتعزيز السيولة

سعت "آيكان إنتربرايزز" إلى تعزيز سيولتها عبر بيع أصول، من بينها بيع سلسلة خدمات السيارات بيب بويز (Pep Boys) مقابل نحو 700 مليون دولار.

وبلغت السيولة النقدية لدى الشركة نحو 920 مليون دولار بنهاية سبتمبر، إضافة إلى حصة بقيمة 1.4 مليار دولار في صناديقها الاستثمارية يمكن استردادها عند الإشعار المسبق.

لكن الشركة حذرت من أن تسييل الاستثمارات بسرعة قد يؤدي إلى تكبد خسائر.

أداء ضعيف للصناديق الاستثمارية

تكبدت أدوات الاستثمار الخاصة التابعة لآيكان وعائلته خسائر بنسبة 31 بالمئة خلال الربع الثالث. وسجلت المراكز الشرائية خسائر بلغت 170 مليون دولار، فيما تراجعت المراكز البيعية بنحو 610 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات أن هذه الصناديق حققت عاماً إيجابياً واحداً فقط منذ نهاية عام 2018، رغم الجمع بين استثمارات ناشطة واستراتيجيات تحوط.

مكاسب مؤقتة من قطاع الطاقة

ورغم الخسائر الاستثمارية، ارتفعت قيمة أصول "آيكان إنتربرايزز" الصافية بنسبة 33 بالمئة خلال الربع الثالث، مدعومة بارتفاع قيمة حصتها في شركة "سي في آر إنرجي".

وكان سهم شركة التكرير قد تضاعف أكثر من مرتين حتى نهاية سبتمبر، ما عزز قيمة أحد أكبر أصول الشركة القابلة للتسييل.

لكن هذا الزخم انعكس لاحقاً مع الهبوط الحاد للسهم خلال الأسابيع الأخيرة.

رهانات التحوط جاءت بنتائج عكسية

اعتمدت "آيكان إنتربرايزز" على مراكز بيع في قطاع الطاقة للتحوط من انكشافها على "سي في آر إنرجي"، إلا أن هذه الاستراتيجية كلفتها خسائر كبيرة.

ووفقاً لتقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال"، تكبدت هذه المراكز خسائر بلغت 523 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

كما سجلت استراتيجيات التحوط المرتبطة بالسوق الأوسع خسائر إضافية بقيمة 292 مليون دولار.

وجرى تعويض جزء من هذه الخسائر بمكاسب بلغت 591 مليون دولار من المراكز الشرائية، من بينها الاستثمارات في شركة "سي في آر إنرجي".

ضغوط مستمرة من المقرضين ووكالات التصنيف

عادت القروض الشخصية لآيكان إلى دائرة الضوء في عام 2023 بعد تقرير نشرته شركة الأبحاث الاستثمارية "هيندنبورغ ريسيرش".

وبعد شهر واحد من التقرير، فقدت وحدات "آيكان إنتربرايزز" أكثر من نصف قيمتها السوقية.

ودفع آيكان وشركته لاحقاً غرامات إجمالية بقيمة مليوني دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لتسوية اتهامات تتعلق بعدم الإفصاح المناسب عن هذه القروض، دون الإقرار أو نفي المخالفات.

ومنذ ذلك الحين، أعاد آيكان هيكلة قروضه عدة مرات عبر تعديل جداول السداد وآليات احتساب الضمانات.

صفقة "سيزرز" أثارت التساؤلات

ظهرت مخاوف التمويل أيضاً خلال محاولة آيكان الاستحواذ على شركة سيزرز إنترتينمنت في وقت سابق من هذا العام. ورغم أن عرضه تجاوز عرض المنافس تيلمان فيرتيتا بثلاثة دولارات للسهم، فإن مجلس إدارة الشركة أوصى بقبول عرض فيرتيتا، مشيراً إلى مخاوف مرتبطة بحجم الرافعة المالية المستخدمة في عرض آيكان ومصدر نحو مليار دولار من التمويل المقترح.

توزيعات الأرباح تحت المجهر

تواصل "آيكان إنتربرايزز" دفع توزيعات فصلية بقيمة 50 سنتاً للوحدة. وبهذا المعدل، تصل التوزيعات الإجمالية إلى نحو 380 مليون دولار كل ربع سنة.

غير أن التدفقات النقدية الفعلية أقل بكثير، لأن آيكان يختار عادة الحصول على نحو 25 مليون دولار فقط نقداً، بينما يتلقى الجزء الأكبر من مستحقاته في صورة وحدات جديدة.

ورغم ذلك، حذرت وكالات التصنيف من أن أي تغيير في قراره بشأن استلام التوزيعات قد يزيد الضغوط على سيولة الشركة.

الاختبار الأصعب

بلغت ثروة كارل آيكان ذروتها عند 26.1 مليار دولار في ديسمبر 2013، ما جعله آنذاك يحتل المرتبة الرابعة والعشرين بين أغنى أثرياء العالم، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

لكن التحديات المرتبطة بالأداء الاستثماري والديون والتمويل دفعت ثروته إلى التراجع بشكل حاد، لتواجه إمبراطوريته اليوم اختباراً قد يكون من الأصعب في تاريخها.