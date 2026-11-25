فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من يوليو الماضي حتى سبتمبر الماضي بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء.

وكان المكتب قد احتسب في البداية - بالاستناد إلى بيانات أولية - زيادة بنسبة 0.2 بالمئة.

وكانت الصادرات والمبيعات في تجارة التجزئة قد تطورت في سبتمبر الماضي بشكل أضعف مما كان مفترضا. وكتبت رئيسة مكتب الإحصاء، روت براند، في بيان : "بعد أن أبدى الاقتصاد الألماني صلابة أمام الأزمات الجيوسياسية في النصف الأول من العام، تباطأ التطور الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2026."

وانخفضت الصادرات في الربع الثالث بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالربع السابق، حيث تراجع تصدير السيارات وأجزائها والمنتجات الكيميائية والمعادن.

كما كان أداء إنفاق المستهلكين ضعيفا، حيث اتسم سلوك إنفاق الأسر على المواد الغذائية ومنتجات الطاقة مثل الوقود بالتحفظ. كما تعرضت الصناعة لضغوط، إذ انخفضت القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية في الربع الثالث بشكل طفيف.

وأثر في ذلك انخفاض منسوب المياه في الأنهار في الصيف، والذي أثقل كاهل الصناعات الكيميائية خلال عمليات النقل على سبيل المثال.

لكن الخبراء متفائلون بالنسبة لهذا العام بأكمله، لا سيما بفضل الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو على التسلح والبنية التحتية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت خر توقعاتها للنمو في ألمانيا لعام 2026 إلى 1.3 بالمئة، أي بأكثر من الضعف. وتتوقع نموا بهذا المستوى أيضا الحكومة الألمانية وصندوق النقد الدولي و"مجلس حكماء الاقتصاد" الألماني.

وبذلك من المتوقع أن ينتهي الركود الطويل للاقتصاد الألماني، الذي لم يسجل في 2025 سوى نموا ضئيلا بعد انكماش في العامين اللذين سبقاه.