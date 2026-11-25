وتشير وثائق من البنك المركزي لما يصل إلى 764 خادما ووحدة للذكاء الاصطناعي تبلغ قيمتها 270 مليون دولار، إلى جانب معدات بقيمة 31 مليون دولار تستخدم لربطها بشبكات حوسبة ضخمة. وورد أن معظم هذه الأجهزة موجودة في مركز بيانات مترامي الأطراف في شنغهاي تم تطويره في الأصل في إطار شراكة مع عملاق التكنولوجيا الصيني تينسنت.

وتظهر السجلات أن الشركات المرتبطة بعائلة أليس هوانغ وشركائها ساعدت في تمويل وتجهيز صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين حتى في الوقت الذي كانت فيه السلطات الأميركية تحقق فيما إذا كانت شركتها ميغاسبيد، ومقرها سنغافورة، قد ساعدت عملاء صينيين في الحصول على تقنيات إنفيديا المحظورة.

وتوضح هذه الترتيبات أيضا كيف يمكن للشركات تمويل الوصول إلى البنية التحتية الحاسوبية المكلفة التي تدعم طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه القيود الأميركية على المعالجات المتطورة تجعل الحصول على الأجهزة تحديا متزايدا لشركات التكنولوجيا الصينية.

وأضافت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين شركة ميغاسبيد إلى قائمتها السوداء التجارية. ونفت ميغاسبيد ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025.

وراجعت رويترز عشرات السجلات في قاعدة بيانات ائتمانية تابعة للبنك المركزي الصيني، والتي تتعقب المعدات المستخدمة كضمانات للحصول على قروض أو أشكال أخرى من التمويل.

وكانت أليس هوانغ تتحكم سابقا في شركة ميغاسبيد، وهي أحد كبار المشترين الأجانب لمعالجات إنفيديا. وقد أدت علاقتها بجنسن هوانغ، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يعاد إلى منصبه بعد 11 يوما، إلى تكثيف التدقيق في الروابط التجارية لشركة إنفيديا مع الصين.

ولا تثبت السجلات أن الخوادم كانت تحتوي على رقائق محظور تصديرها إلى الصين، ولا توضح كيف ومتى دخلت المعدات إلى البلاد.