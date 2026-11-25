وجاءت أسهم الشركات المرتبطة بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية في اليابان بين الأكثر تضرراً من عمليات البيع.

خسائر ثقيلة لأسهم الرقائق في اليابان

هبط سهم شركة أدفانتست، الموردة لمعدات اختبار الرقائق لشركة إنفيديا، بنسبة 13 بالمئة. كما تراجع سهم طوكيو إلكترون، التي تزود شركة تي إس إم سي الشريكة لإنفيديا في تصنيع الرقائق بالمعدات، بنسبة 12.82 بالمئة.

وفقدت مجموعة سوفت بنك، المعروفة باستثماراتها المكثفة في قطاع التكنولوجيا، نحو 15 بالمئة من قيمتها السوقية.

وتراجع سهم شركة ليزرتك المتخصصة في معدات فحص أشباه الموصلات بنسبة 11.23 بالمئة.

كما تعرضت أسهم شركات رقائق يابانية أخرى لضغوط قوية، إذ هبط سهم ديسكو كوربوريشن بنسبة 9.41 بالمئة، فيما خسر سهم رينيساس إلكترونيكس نحو 9 بالمئة.

تقلبات مستمرة في قطاع الذكاء الاصطناعي

شهدت أسهم التكنولوجيا تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية وسط مخاوف تتعلق بحجم الإنفاق الرأسمالي، والشكوك حول العائد المتوقع من استثمارات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الجدل المرتبط بما يُعرف بـ"التمويل الدائري للذكاء الاصطناعي".

كما زادت الإطاحة بجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا من حالة القلق في السوق، قبل أن يؤدي قرار إعادته لاحقاً إلى موجة صعود قوية للأسهم.

وقال رولف بولك، المحلل في مجموعة ذا فوتوروم غروب، لشبكة CNBC الأميركية، إن موجة البيع الأخيرة تعكس استمرار المخاوف بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بعد عام 2027، مشيراً إلى أن عودة هوانغ لم تغير النظرة الأساسية للسوق.

وأضاف أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن استمرار الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرة القطاع على تمويل التوسع الضخم في البنية التحتية، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بإمدادات الطاقة اللازمة لدعم هذا النمو.

شركات المعدات الأكثر عرضة للمخاطر

لفت بولك إلى أن شركات تصنيع معدات الرقائق اليابانية تبدو أكثر عرضة لأي تباطؤ محتمل في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، نظراً للطبيعة الدورية لأعمالها.

وأوضح أن الإنفاق على معدات تصنيع الرقائق قد يتراجع بشكل ملموس إذا تباطأ الطلب على الذكاء الاصطناعي اعتباراً من عام 2028.

في المقابل، يرى أن شركات رقائق الذاكرة الكورية الجنوبية قد تكون أقل تأثراً بسبب استمرار نقص المعروض في السوق.

تراجع أسهم سامسونغ وإس كي هاينكس

على الرغم من هذه التوقعات، تراجعت أسهم عملاقي الذاكرة في كوريا الجنوبية سامسونغ إلكترونيكس وإس كي هاينكس بأكثر من 8 بالمئة لكل منهما.

وتعد الشركتان من أبرز موردي رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي.

كما انخفض سهم شركة إل جي إينوتيك بنسبة 5 بالمئة.

ورغم أن صناعة رقائق الذاكرة تتسم أيضاً بالدورية، يتوقع بولك استمرار نقص الإمدادات خلال العامين المقبلين، ما يجعل عودة التوازن الكامل بين العرض والطلب بحلول عام 2028 أمراً غير مرجح.

خسائر في تايوان

في تايوان، تراجع سهم شركة تي إس إم سي بنسبة 7 بالمئة. كما هبط سهم هون هاي بريسيجن إندستري، المعروفة عالمياً باسم فوكسكون، بنسبة 8.6 بالمئة.

وفقد سهم فوكسكون تكنولوجي المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية نحو 4.93 بالمئة.

أسهم صينية تخالف الاتجاه

خالف عدد من أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ الاتجاه العام للأسواق الآسيوية. وصعد سهم شاومي بنسبة 4.6 بالمئة، فيما ارتفع سهم كوايشو بنسبة 2.8 بالمئة.

كما أضاف سهم علي بابا نحو 0.7 بالمئة، وسجل سهم تينسنت ارتفاعاً طفيفاً.

وارتفع كل من ميتوان وبايدو بنسبة 0.31 بالمئة و0.16 بالمئة على التوالي.

وول ستريت تشعل موجة التراجع

جاءت الضغوط على الأسواق الآسيوية بعد تراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية خلال تعاملات الثلاثاء.

وتخلى مؤشر ناسداك المركب عن جزء من المكاسب القوية التي سجلها في الجلسة السابقة، والتي كانت مدفوعة بإعلان عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.