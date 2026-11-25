وأوضحت الشركة في إفصاح لها على موقع سوق دبي المالي، أن الشروط المتبقية تتمثل في إغلاق العرض في التاريخ المحدد (كما هو معرف في مستند العرض)، وتقديم الإخطارات والإفصاحات الاعتيادية المطلوبة إلى هيئة سوق المال وسوق دبي المالي.

وأكدت أن العرض لا يزال متاحاً للقبول حتى الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الإمارات، يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026.

وكانت إعمار العقارية قد قدمت في 5 نوفمبر الجاري عرضاً للاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة إعمار للتطوير، والبالغ عددها 793.55 مليون سهم، مقابل 15 درهماً نقداً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 11.9 مليار درهم.

وتبلغ ملكية إعمار العقارية وشركتها التابعة إميرتس بروبرتي هولدينجز ليمتد مجتمعتين نحو 80.16 بالمئة من رأس مال إعمار للتطوير.

يُذكر أن مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، ممثلاً بأعضائه المستقلين، كان قد أوصى في اجتماعه المنعقد في 17 نوفمبر الجاري مساهمي الشركة المعنيين بقبول العرض، مستنداً في ذلك إلى تقييم المستشار المالي المستقل "ستاندرد تشارترد" الذي خلص إلى عدالة سعر العرض من الناحية المالية.