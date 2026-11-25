وتبلغ القيمة الإجمالية للطائرات وفق الأسعار المعلنة نحو 7.4 مليار دولار، إلا أن شركة الطيران أوضحت أن السعر النهائي سيكون أقل، بفضل الخصومات التي قدمتها بوينغ.

وأعلنت شيامن إيرلاينز تفاصيل الصفقة في إفصاح لبورصة الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطائرات الجديدة ستساعد الصين على تحديث أساطيلها القديمة.

عودة بوينغ إلى السوق الصينية

تمثل الصفقة خطوة مهمة في عودة بوينغ إلى ثاني أكبر سوق للطيران في العالم، بعد سنوات من تراجع أعمالها في الصين، وسط تحديات متعلقة بالإنتاج والجودة، أعقبت عدداً من الحوادث الكبرى.

كما تنهي الطلبية أشهراً من الغموض بشأن التزام الصين بشراء مئات الطائرات من الشركة الأميركية، وهو التزام أعلنته بكين بصورة عامة في وقت سابق من العام الجاري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الاثنين إنه يتوقع أن تشتري الصين 250 طائرة إضافية من بوينغ، ما قد يرفع إجمالي الطلبات إلى مستويات أقرب إلى الصفقة التي كانت متوقعة في الأصل، والبالغة نحو 500 طائرة.

صفقة في خضم الحرب التجارية

تأتي الصفقة في وقت تتواصل فيه الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي امتدت إلى قطاعات استراتيجية تشمل المعادن الحيوية والرقائق الإلكترونية.

وتعد بوينغ واحدة من أكبر الشركات الأميركية المصدرة من حيث القيمة، وقد استفادت من مساعي ترامب لاستخدام التجارة والرسوم الجمركية في التوصل إلى اتفاقات تعزز مصالح الشركات الأميركية.

وكانت الشركة قد واجهت صعوبات في السوق الصينية خلال السنوات الماضية، بينما اتجهت شركات الطيران الصينية إلى شراء مئات الطائرات من شركة إيرباص الأوروبية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطائرات المصنعة محلياً من شركة "كوماك" الصينية.

أسطول شيامن إيرلاينز

تمتلك شيامن إيرلاينز "XiamenAir" أسطولاً يضم 174 طائرة، وفقاً لموقع "بلين سبوترز"، كما لديها عشرات الطائرات الأخرى قيد الطلب، معظمها من شركة إيرباص.

ومن شأن الطلبية الجديدة أن تعزز حضور بوينغ في السوق الصينية، بعد فترة طويلة من تراجع المبيعات وسط التوترات التجارية والتحديات التشغيلية التي واجهتها الشركة.