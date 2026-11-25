وكانت عودة هوانغ، رمز طفرة الذكاء الاصطناعي، بعد أقل من أسبوعين على استقالته إثر علاقات خارج إطار الزواج، بينها علاقة مع جاسوسة صينية مزعومة، قد دفعت الأسواق الآسيوية إلى الارتفاع أمس الثلاثاء.

آسيا تمحو مكاسبها

وبحسب فرانس برس، طمأنت عودة هوانغ المتداولين لوجود شخصية قيادية ورائدة في قطاع ساهم في إحداث ثورة تكنولوجية وازدهار اقتصادي عالمي. لكن محللين أشاروا، وفقاً للوكالة، إلى أن المزاج تغيّر سريعاً مع بقاء مخاوف كبيرة بشأن المبالغ الضخمة التي ضُخّت في بناء بنية الذكاء الاصطناعي وموعد جني عوائدها، إن وُجدت.

وهبطت بورصات تايبيه وطوكيو وسيول، التي تضم معظم الشركات الآسيوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنسبة 8 بالمئة، وأكثر من 3 بالمئة، وأكثر من 5 بالمئة على التوالي، بحسب فرانس برس. وكانت هذه الأسواق قد ارتفعت قبل يوم بنسبة 9 بالمئة و3.9 بالمئة وأكثر من 6 بالمئة على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن الخسائر قادتها شركتا "تي إس إم سي" و"ميديا تيك" التايوانيتان، وعملاقا الرقائق اليابانيان "كيوكسيا" و"أدفانتست"، والشركتان الكوريتان الجنوبيتان "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ".

وشهدت شنغهاي وسيدني وسنغافورة عمليات بيع مكثفة، بينما ارتفعت هونغ كونغ وويلينغتون ومانيلا بشكل طفيف، بحسب الوكالة.

وول ستريت تعود إلى الواقع

وبحسب فرانس برس، تبع الهبوط الآسيوي تراجع في وول ستريت، حيث خسر سهم "إنفيديا"، الذي قفز أكثر من 31 بالمئة الاثنين، نحو 6 بالمئة.

وأشارت الوكالة إلى أن سهم شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" هبط 6.5 بالمئة، ليتراجع دون سعر طرحها العام الذي بلغ 83 دولاراً الأسبوع الماضي. كما تعرضت أسهم "إيه إم دي" و"إنتل" و"ميكرون" لضغوط قوية بعد صعودها في اليوم السابق.

وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5 بالمئة و"إس آند بي 500" بنسبة 0.5 بالمئة، فيما ارتفع "داو جونز"، إذ لفت محللون، وفقاً لفرانس برس، إلى أن المتداولين يحوّلون استثماراتهم نحو قطاعات أخرى.

"ارتداد القطة الميتة"

وقال ستيفن إينيس من "إس بي آي لإدارة الأصول"، لوكالة فرانس برس، "لم تكد نشوة انتعاش شركة إنفيديا تهدأ حتى عادت وول ستريت إلى حالة من القلق"، واصفاً ما حدث في الأسواق بـ "ارتداد القطة الميتة".

وارتداد القطة الميتة (Dead Cat Bounce) هو تعافٍ مؤقت وقصير الأمد في سعر سهم أو أصل مالي يشهد هبوطاً حاداً، يليه استئناف للاتجاه الهابط مرة أخرى. ويُستمد هذا المصطلح في الأسواق المالية من مقولة ساخرة مفادها أن "حتى القطة الميتة سترتد إذا سقطت من ارتفاع شاهق"، ويُستخدم لوصف الحالات التي توهم المستثمرين بانتهاء موجة الهبوط وبدء التعافي، بينما هي في الواقع مجرد استراحة قصيرة قبل مواصلة الانخفاض.

وأضاف أن ما بدا وكأنه موجة صعود هائلة في الأسواق، سرعان ما تحول إلى ارتدادٍ مؤقتٍ غير مُرضٍ، حيث تلقى مؤشر ناسداك ضربةً أخرى، وخسرت شركة إنفيديا جزءًا كبيرًا من مكاسبها الاستثنائية.

ورأى إينيس، أن المستثمرين المحترفين استغلوا الفرصة التي أتاحتها عودة هوانغ لتصفية انكشافهم على التكنولوجيا بدلاً من إعادة بنائه. وأضاف أن هذا ما يحدث عندما ترتفع السوق بفعل شراء قسري لا عن قناعة حقيقية.

وقال جيسون وونغ من "بنك نيوزيلندا الوطني"، بحسب فرانس برس، إن قضايا رئيسية لا تزال تخيّم على قطاع الذكاء الاصطناعي رغم عودة هوانغ، منها ما إذا كان الاستثمار في القطاع سيحقق عائداً كافياً، وخطر فرض تنظيمات في ظل إدارة جديدة اعتباراً من العام المقبل.

وأضافت الوكالة أن "إنفيديا" لا تزال تحت تدقيق محققين، بينهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والكونغرس، للاشتباه في مساعدتها شركات صينية على الحصول على أرقى رقائقها.

أنظار على التضخم والفائدة

وبحسب فرانس برس، يترقب المستثمرون لاحقاً الأربعاء صدور مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقد يؤثر في قراره بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأوضحت الوكالة أنه مع بقاء ارتفاع الأسعار أعلى بكثير من المستهدف، يتوقع على نطاق واسع أن يرفع المسؤولون الفائدة، لكن بيانهم عقب الاجتماع سيخضع لتدقيق شديد بحثاً عن مؤشرات على خطط البنك للعام الجديد.

وفي أخبار الشركات، قفز سهم "شاومي" الصينية 8 بالمئة في هونغ كونغ، بفعل التفاؤل بأداء هواتفها الذكية الأعلى فئة، رغم تأثر الأرباح بأزمة في إمدادات رقائق الذاكرة بسبب الذكاء الاصطناعي، بحسب فرانس برس.

وفقاً لفرانس برس، جاءت الأرقام الرئيسية اليوم عند الساعة 02:30 بتوقيت غرينيتش على النحو التالي: