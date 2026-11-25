ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين مشاركين في المناقشات أن الصندوق المقترح، الذي يحمل اسم "صندوق الأسهم التكنولوجية السيادية"، سيخصص استثمارات أكبر وأكثر مخاطرة وعلى مدى فترات أطول، مقارنة ببرامج التمويل الأوروبية القائمة.

استثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية

ومن المتوقع أن تتركز الاستثمارات الرئيسية للصندوق على شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، في إطار مساعي بروكسل لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتقليص اعتمادها على الشركات الأجنبية.

ويهدف الصندوق إلى توفير تمويل طويل الأجل لشركات التكنولوجيا الأوروبية، بما يسمح لها بتطوير أعمالها ومنافسة الشركات الأميركية والصينية.