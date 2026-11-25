ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن بيان لشركة غازبروم على منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام القول إنها تقوم بربط ما تسمى بـ "الحلقات" وهي أجزاء إضافية من خط الأنابيب موازية لخط الأنابيب الرئيسي لإنشاء خط أنابيب ثان يعمل بكامل طاقته.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المشروع سيسمح لغازبروم بزيادة كميات الغاز التي يتم ضخها إلى الصين عبر خط باور أوف سيبيريا بمقدار 6 مليارات متر مكعب سنويا وفقا للاتفاق الذي وقعته الشركة الروسية مع شركة سي.إن.بي.سي الصينية عام 2025.

وفي العام الماضي نقلت غازبروم حوالي 38.8 مليار متر مكعب عبر الخط إلى الصين من حقلي تشاياندا وكوفيتكا شرق سيبيريا.

وتعمل شركة "غازبروم" على إضافة آبار غاز وإتمام بناء وحدة رابعة لمعالجة الغاز في حقل كوفيكتا.