وأدانت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين الشركة في 10 من أصل 12 تهمة جنائية وجهت إليها. وبرأت هيئة المحلفين الشركة التكنولوجية من تهمة التآمر للممارسة نشاط إجرامي منظم.

وقالت هواوي في بيان إن التهم التي أدينت بها تفتقر إلى الأساس القانوني، وأعلنت أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".

وتستهدف السلطات الأميركية هواوي منذ سنوات، قائلة إن الشركة تشكل خطرا على الأمن القومي.

وبدأت القضية الجنائية في 2018، وأدرجت الحكومة الأميركية في العام التالي هواوي على قائمة سوداء تجارية حدت من وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية.

وقال خبراء إن القضية لم تقوض أعمال هواوي مع ذلك، إذ قامت الشركة بتنويع مصادر إمداداتها وباتت طرفا رئيسيا في مساعي الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي.

واستمرت المحاكمة لأكثر من شهرين، واستدعى ممثلو الادعاء أكثر من 60 شاهدا، في حين استدعت هيئة الدفاع 15 شاهدا.

وواجهت هواوي وثلاث شركات تابعة لها 12 تهمة، منها التآمر لممارسة نشاط إجرامي منظم والاحتيال المصرفي والإلكتروني وانتهاك العقوبات والتآمر لسرقة أسرار تجارية وعرقلة مجرى العدالة.

وساعدت تقارير رويترز في 2012 و2013 في الكشف عن أنشطة هواوي في إيران، ونوقشت خلال المحاكمة.

وقالت ممثلة الادعاء ميريديث أرفا للمحلفين خلال مرافعتها الختامية "بعد أن بدأت وسائل الإعلام في التشكيك في عمليات هواوي في إيران، حذت البنوك التي تتعامل معها حذوها".

احتجاز ابنة مؤسس هواوي

وظهرت القضية في ديسمبر كانون الأول 2018 عند احتجاز مينج وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي وابنة مؤسس الشركة، في كندا بموجب مذكرة توقيف أميركية، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية شملت الولايات المتحدة والصين وكندا.

واتُهمت مينج سرا بتضليل أحد موظفي بنك (إتش.إس.بي.سي) بشأن أعمال هواوي في إيران ليتسنى للشركة تحويل الدولارات من إيران وإليها في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقاومت تسليمها إلى الولايات المتحدة ثلاث سنوات تقريبا، قبل أن تبرم اتفاقية تأجيل المقاضاة وتعود إلى وطنها الصين حيث استُقبلت استقبال الأبطال. وأُسقطت التهم الموجهة إليها.

سرقة أسرار تجارية

ذكرت لائحة الاتهام الصادرة في 2018 أن شركة هواوي ضللت بنوك (إتش.إس.بي.سي) و(ستاندرد تشارترد) و(بي.إن.بي باريبا) بشأن تعاملاتها التجارية في إيران.

وأضاف الادعاء العام تهما جديدة في 2020، منها تآمر هواوي لسرقة أسرار تجارية من شركات تكنولوجيا أميركية على مدى عقدين.

وحاول الادعاء العام في أثناء المحاكمة إثبات أن هواوي سرقت شفرة المصدر الخاصة بشركة (سيسكو سيستمز) لأجهزة التوجيه الخاصة بها، وسرقت تقنية الهوائيات الخاصة بشركة الاتصالات اللاسلكية (كوينتل)، ووظفت أستاذا جامعيا للوصول إلى لوحة دوائر كهربائية طورتها شركة أشباه الموصلات (سي.إن.إكس).

وقدم الادعاء العام إلى هيئة المحلفين بيانا مرفقا باتفاق تأجيل المقاضاة الخاص بمينج اعترفت فيه بأن الشركة مارست أنشطة تجارية غير قانونية في إيران. ولم تدلِ مينج بشهادتها في المحاكمة، إلا أن أحد موظفي إتش.إس.بي.سي كانت التقت به في 2013 أدلى بشهادته.

البنوك كانت تعلم بالأعمال التجارية في إيران

قال الدفاع إن بنك إتش.إس.بي.سي والبنوك الأخرى كانت على علم بأعمال هواوي في إيران وكانت تتنافس على الفوز بعقود مع الشركة.

واتهم براين هيبرليج، محامي هواوي، ممثلي الادعاء خلال مرافعته الختامية بأنهم "انتقوا بعناية" عددا قليلا من الحوادث المتباينة لدعم اتهامها بوجود مؤامرة استمرت 20 عاما.

وقال إن هواوي حققت نجاحها بفضل "العمل الجاد والابتكار والاستثمار في البحث والتطوير".

وبالشركة أكثر من 200 ألف موظف وتعمل في نحو 170 دولة.