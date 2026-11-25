وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ نيوز"، نفذ المتداول الذي يستخدم اسم Outrageous-Voice1459 الصفقة يوم الجمعة، قبل أن يبيع خياراته مع افتتاح السوق يوم الاثنين، محققاً عائداً يقارب 1984 بالمئة.

لكن أرباحه بدت محدودة مقارنة بالمكاسب التي حققها متداولون مؤسسيون كانوا يستعدون لارتداد سهم شركة الرقائق، رغم استمرار تراجعه خلال الفترة الماضية.

رهانات على تعافي سهم إنفيديا

كان سهم إنفيديا قد خسر 39 بالمئة من قيمته خلال الشهر حتى إغلاق الجمعة، ما دفع بعض متداولي الخيارات إلى تعديل مراكزهم الصعودية نحو أسعار تنفيذ أقل، مقابل دفع علاوات تمنحهم فرصة تحقيق أرباح أسرع عند تعافي السهم.

كما اشترى آخرون عشرات الآلاف من خيارات الشراء أو استراتيجيات فروق أسعار الخيارات، للمراهنة على ارتفاع السهم بحلول مطلع العام المقبل.

في المقابل، لجأ بعض المتداولين إلى بيع خيارات البيع، مع استعدادهم لشراء أسهم إنفيديا إذا تعرضت لمزيد من التراجع.

عودة هوانغ تفجر مكاسب الخيارات

جاءت القفزة الكبيرة في سهم إنفيديا بعد إعلان إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي صباح الاثنين، لتكافئ المستثمرين الذين راهنوا على تعافي السهم.

ومن بين المستفيدين متداول اشترى يوم الجمعة خيارات شراء على السهم بسعر تنفيذ 160 دولاراً، تستحق في يناير المقبل.

وبعد ارتفاع السهم بنسبة 31 بالمئة إلى 165.05 دولار، باع المتداول نصف مركزه، محققاً مكسباً بلغ 23.8 مليون دولار.

صفقة ريديت حقيقية.. وأخرى تثير الشكوك

نشر المتداول Outrageous-Voice1459 صوراً لحسابه لدى شركة الوساطة على منتدى "وول ستريت بيتس" في ريديت، وسط تداول صور ساخرة ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي تسخر من هوانغ.

وكتب المتداول أنه حقق "10 أضعاف راتبه السنوي في صفقة واحدة"، قبل أن يضيف في منشور آخر: "بعت عند الافتتاح.. شكراً جنسن".

وتتطابق تفاصيل تنفيذ الصفقة التي نشرها مع صفقة كبيرة حقيقية جرى تنفيذها في التوقيت والسعر نفسيهما عبر منصة إلكترونية لتداول الخيارات.

لكن صفقة أخرى أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقيتها الذي بدا مثالياً بشكل مثير للريبة، إذ زُعم أن متداولاً باع مجموعة من خيارات الشراء بسعر تنفيذ 160 دولاراً، تستحق يوم الاثنين، محققاً أرباحاً ضخمة.

غير أن مراجعة سجل تداول الخيارات في ذلك اليوم لم تكشف عن أي أثر لهذه الصفقة.

وقال دانيال روس، الشريك المؤسس لشركة "فول سيغنلز" المتخصصة في أبحاث الخيارات، لوكالة بلومبرغ نيوز، إنه لا توجد أدلة تؤكد تنفيذ الصفقة بالفعل.

وأضاف أن تدفقات الأوامر من هذا النوع شائعة في فترات التقلبات الحادة، عندما تتحرك المؤشرات أو الأسهم التي تحظى باهتمام كبير بصورة قوية.

رهانات جديدة للتحوط من هبوط محتمل

وبينما بدأ المستثمرون المؤسسيون بناء مراكز تراهن على تعافي السهم خلال موجة الهبوط، اتجه بعض كبار المتداولين، عقب قفزة الاثنين، إلى وضع رهانات جديدة للتحوط من احتمال عودة إنفيديا إلى التراجع.