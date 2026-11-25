ومن المتوقع أن يصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي خلال الأيام المقبلة نتائج تحقيق استمر عدة أشهر بشأن الدعم الحكومي المقدم للصناعات في الاقتصادات الـ16، وفقا للشخصين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، لعدم تخويلهما بالتعليق علنا.

وشدد المصدران على أن موعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية لا يزال قابلا للتغيير. ولم يرد البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري الأميركي على طلبات للتعليق.

وتندرج خطط فرض الرسوم الجمركية الجديدة ضمن مساعٍ لاستبدال رسوم أوسع نطاقا فرضتها الإدارة الأميركية العام الماضي، قبل أن تلغيها المحكمة العليا لاحقا. وكانت بلومبرغ نيوز وصحيفة وول ستريت جورنال أوردتا هذه الخطط في وقت سابق الثلاثاء.

وتأتي هذه الرسوم ردا على ما وصفه البيت الأبيض بزيادة مفرطة في الإنتاج الصناعي لدى تلك الاقتصادات، مدفوعة بالدعم الحكومي، الأمر الذي أدى إلى تدفق كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة، بما يضر بقدرة الشركات الأميركية على المنافسة.