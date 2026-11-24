جاء ذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تواصل مسيرتها في تطوير العمل الحكومي وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في كفاءة واستباقية الخدمات الحكومية.

وقال: " اعتمدنا اليوم بحمدالله وبحضور أهم 1000 مسؤول في الحكومة الاتحادية الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات .. واجهة واحدة لجميع خدمات الحكومة، على شكل مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي على هاتف كل مواطن ومقيم وزائر.. حيث يستطيع المتعامل التحدث له بلغته البسيطة .. وطلب الخدمة الحكومية .. وسيقوم المساعد بتنفيذها له" .

وأضاف: "المساعد الشخصي (ميره) .. لا تجيب فقط على جميع الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الحكومة.. بل تنفذها ..وتنسق مع جميع الجهات المعنية .. وتعرف المتعامل .. وتزوده بوثائقه الحكومية .. وتوفر خدماته الحكومية 24 ساعة ومن أي مكان .. سواء كان هذا المتعامل ولي أمر طالب في مدرسة حكومية يسأل عن مستوى ابنه الدراسي.. أو مريض يتابع مواعيده ويتحدث مع طبيبه عبر الهاتف … أو مستثمر يجدد عقوده .. أو متقاعد يسأل عن معلومات راتبه التقاعدي .. أو مواطن يجدد جوازه أو بطاقته .. نقلة نوعية .. سيتم إطلاقها ابتداء من مارس 2027 بإذن الله".

وأكد: "هدفنا تسهيل حياة الناس .. هدفنا توفير الأوقات على الناس .. هدفنا حكومة تقدم أفضل خدمات على مستوى العالم .. وقادمنا أجمل بإذن الله ".

وشهد إطلاق المساعد الحكومي الشخصي (ميره)، الذي يقدم نموذجاً جديداً للتفاعل مع الخدمات الحكومية، من خلال محادثة مباشرة مع المتعامل لفهم احتياجاته ومساعدته على إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى البحث عن الخدمات أو معرفة تفاصيل إجراءاتها.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها حكومة دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية والإعلامية في الدولة، حيث جرى استعراض الشكل الجديد للخدمات الحكومية، والإعلان عن عدد من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن المرحلة الأولى، والتي ستكون جاهزة في مارس 2027 وتتوسع حزم الخدمات تدريجياً.

كما حضر أيضا، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

ويتيح المساعد الحكومي الشخصي (ميره) للمتعامل التعبير عما يحتاجه بلغته السلسة المعتادة، ليتولى مساعدته في تحديد الخدمة المناسبة واستكمال خطواتها، بما في ذلك مراجعة البيانات وتأكيد الطلبات وإنجاز المعاملات، وفقاً لمتطلبات كل خدمة، ولا يقتصر دور المساعد الحكومي الشخصي (ميره) على الإجابة عن الاستفسارات وتقديم المعلومات، بل يمتد إلى المساعدة الفعلية في إنجاز الخدمات، بما يجعل التعامل مع الحكومة أكثر سهولة وقرباً من الحياة اليومية للأفراد والأسر وأصحاب الأعمال.

و أكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن إطلاق الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات يمثل نقلة نوعية في مسيرة التطوير الحكومي، ويترجم رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إعادة تصميم العمل الحكومي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المساعد.

وقال: "إطلاق الشكل الجديد للخدمات الحكومية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الانتقال من حكومة تقدم الخدمات إلى حكومة تفهم احتياجات المتعاملين وتستبقها وتنجزها بالذكاء الاصطناعي المساعد".

وأضاف: "المساعد الحكومي الشخصي (ميره) يمثل نموذجاً جديداً للتفاعل بين الإنسان والحكومة.. لم يعد المتعامل بحاجة إلى البحث عن الخدمة أو معرفة إجراءاتها.. يكفي أن يشرح ما يحتاجه لتبدأ رحلة إنجاز معاملته".

وأوضح أن التحول الجديد يتجاوز رقمنة الخدمات والإجراءات، إلى إعادة تصميم التجربة الحكومية بالكامل، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد لتقديم خدمات أكثر تكاملاً وسرعة وتلبية لاحتياجات المتعامل، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتبسيط رحلة المتعامل وإثرائها، وبما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير الخدمات والعمليات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقديم تجربة حكومية تعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.

ويمثل الإطلاق تحولاً في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، من خدمات تتطلب البحث والتنقل بين القنوات والإجراءات المختلفة، إلى تجربة متكاملة تتيح للمتعامل التعبير عن احتياجاته من خلال محادثة طبيعية، والحصول على المساعدة في إنجاز معاملاته بأقل وقت وجهد، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية.

وشهدت الفعالية استعراض مجموعة من نماذج الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، قدمها عدد من أصحاب المعالي الوزراء، لإبراز كيفية انتقال الخدمات إلى تجربة تفاعلية تتيح للمتعامل إنجاز معاملاته من خلال محادثة بسيطة مع المساعد الحكومي الشخصي (ميره).

وشملت العروض خدمات مرتبطة بأصحاب الأعمال والمستثمرين ومراجعي المستشفيات والعيادات الطبية، والطلبة وأولياء الأمور، بما يعكس تنوع المجالات التي يشملها الشكل الجديد للخدمات الحكومية، وأثره المتوقع في تسهيل حياة الأفراد والأسر ودعم الأنشطة الاقتصادية.

واستعرض علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية، يتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم من خلال محادثة مباشرة مع المساعد الحكومي الشخصي (ميره)، تشمل تجديد جواز السفر والهوية الإماراتية، وإصدار الوثائق الخاصة بالمواليد الجدد، وتجديد إقامات أفراد الأسرة، وغيرها من الخدمات، ويتيح النموذج الجديد للمتعامل الاستفسار عن معاملاته، ومراجعة بياناته، واستكمال الإجراءات ودفع الرسوم، وصولاً إلى استلام الوثائق المجددة، بما يختصر الوقت والجهد ويجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وقرباً من الناس.

وقال علي محمد الشامسي: "يمثل النموذج الجديد للخدمات الحكومية نقلة مهمة في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، حيث يمكن للمتعامل من خلال محادثة واحدة مع (ميره) تجديد جواز سفره أو هويته الإماراتية، واستكمال الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى التنقل بين الخدمات والتطبيقات المختلفة. ونعمل في الهيئة على الاستفادة من تكامل البيانات والأنظمة الحكومية لتقديم خدمات أسرع وأسهل، تختصر الإجراءات وتوفر وقت المتعاملين، وتواكب احتياجاتهم في مختلف مراحل حياتهم."

واستعرض الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، نموذجاً جديداً لخدمة تجديد عقود العمل، يتيح لأصحاب المنشآت إنجاز معاملاتهم من خلال محادثة مباشرة مع المساعد الحكومي الشخصي "ميره"، بدءاً من تحديد التصاريح المؤهلة للتجديد واستعراض بياناتها، مع إمكانية تعديلها بحسب رغبة صاحب العمل، وتجديد عدة تصاريح دفعة واحدة ، وصولاً إلى دفع الرسوم واستلام التصاريح المجددة.

وقال: "يعكس النموذج الجديد توجه الوزارة نحو التحول إلى خدمات حكومية ذكية واستباقية، تنتقل فيها تجربة المتعامل من إدارة المعاملات والإجراءات بشكل منفصل إلى إنجاز احتياجاته من خلال تجربة متكاملة ومبسطة ، وتسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على المنشآت، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويدعم تنافسية سوق العمل في الدولة، ويتيح لأصحاب الأعمال توجيه مزيد من وقتهم ومواردهم نحو تطوير أعمالهم ونموها".

واستعرض الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "باقة المستثمر الصناعي"، التي طورتها الوزارة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الحكومي، لتقديم تجربة حكومية متكاملة تتيح للمستثمرين إنجاز خدماتهم عبر المساعد الحكومي الشخصي "ميره"، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز كفاءة الخدمات وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات

وأوضح أن الوزارة دمجت 15 خدمة للمستثمر الصناعي في مسار واحد، اختُصر معه زمن بعض المعاملات من 5 أيام إلى 5 دقائق، وباتت أخرى تُنجز فورياً. وانخفض عدد الخانات التي يعبئها المتعامل من 275 خانة إلى صفر، وتراجع زمن إعداد طلب الإعفاء من 15 دقيقة إلى دقيقة واحدة. كما وفّرت الباقة نحو 14,600 ساعة عمل سنوياً على الموظفين، ليتفرغوا لتطوير الخدمات ورفع الإنتاجية.

وقال: "المستثمر الصناعي يقيس وقته بالإنتاج، وواجبنا أن نمنحه هذا الوقت. لذلك جمعنا الخدمات التي يحتاجها لإدارة نشاطه في مسار واحد، من تجديد السجل الصناعي، إلى الإعفاء الجمركي، إلى شهادة القيمة المضافة. ومن خلال محادثة صوتية أو كتابية مع (ميره)، لا يحتاج المستثمر إلى معرفة اسم الخدمة أو خطوات إجراءاتها، يكفيه أن يحدد ما يريد إنجازه. وتقوم (ميره) بالتعرف على المُعاملة، وتحدد الخدمات التي يحتاجها المستثمر أو المُصنِّع، وتقترحها عليه بشكل استباقي، وتستخرج البيانات، ويتم تدقيها والتأكد منها، ويتم إنجاز المعاملة ضمن تجربة مبسطة ومتكاملة بهدف بناء منظومة صناعية أكثر كفاءة، تتيح للمصنّعين التركيز على تطوير مصانعهم، وزيادة إنتاجهم، وتنمية أعمالهم، وتتيح الانتقال من فكرة تولد في الإمارات إلى مُنتجات تصل إلى العالم".

واستعرض أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تجربة المساعد الحكومي الشخصي "ميره" في تقديم نموذج جديد للرعاية الصحية الرقمية، يبدأ بمحادثة مع المريض قبل مقابلة الطبيب، ويسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة الصحية المناسبة واختصار الوقت والجهد.

وتبدأ التجربة من خدمة الرعاية العاجلة الافتراضية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث تتمكن "ميره" من الاستفادة من المعلومات المتاحة في ملفه الطبي وتاريخه الصحي لتجنب تكرار الأسئلة والمعلومات المسجلة مسبقاً، والانتقال مباشرة إلى فهم الأعراض والحالة الحالية.

ومن خلال محادثة مرئية طبيعية، تستمع "ميره" إلى شكوى المريض وتطرح أسئلة تتكيف مع إجاباته، للمساعدة في جمع المعلومات ذات الصلة وتوجيهه إلى الخدمة الأنسب. كما تُعد ملخصاً طبياً منظماً، يتضمن المعلومات التي شاركها المريض وتقييماً أولياً مقترحاً، ليكون متاحاً للطبيب قبل بدء الاستشارة، بما يدعم كفاءة الزيارة مع بقاء القرار والتقييم الطبي النهائي للطبيب المختص.

ولا تقتصر التجربة على مرحلة ما قبل الاستشارة، إذ ستتيح "ميره" للمتعامل حجز موعده من خلال المحادثة ذاتها، بدءاً من تحديد التخصص المناسب والمركز الصحي المفضل، مروراً باستعراض المواعيد المتاحة وتأكيد الحجز، وصولاً إلى تعديل الموعد أو إلغائه.

وطُورت "ميره" بمشاركة أطباء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخضعت لتقييم سريري على مدى عام كامل. ومن المخطط توسيع نطاق خدماتها تدريجياً ليشمل فحوصات ما قبل الزواج، وفحوصات اللياقة الصحية للتوظيف والالتحاق بالجامعات، وتجديد أدوية الأمراض المزمنة، بما يعزز دورها كواجهة لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، ويسهم في توجيه المواعيد والاستشارات إلى المرضى الأكثر حاجة إليها.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع: "مع ميره، تبدأ رحلة الرعاية بمحادثة قبل لقاء الطبيب. فالتقنية تختصر الإجراءات، وتساعد المريض على الوصول إلى الخدمة المناسبة، وتمنح الطبيب صورة أوضح قبل بدء الاستشارة، مع بقاء القرار الطبي بيد الطبيب. كما سيتمكن المتعامل تحديد التخصص المناسب والمركز الصحي، واستعراض المواعيد المتاحة وتأكيد الحجز أو تعديله أو إلغائه من خلال المحادثة نفسها. ويخفف هذا النموذج الجهد على المريض في ترتيب موعده، ويساعده على بدء الاستشارة وقد اطّلع الطبيب على المعلومات التي شاركها مسبقاً. وهذا هو جوهر توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحة: تجربة أبسط للمريض، ووقت أكبر للرعاية التي تهمه"

كما استعرض الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالانابة، نموذجاً جديداً لخدمة التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، يتيح للطلاب استكشاف الجامعات والتخصصات المتاحة، والتعرف على شروط القبول، والمقارنة بين الخيارات التعليمية، واستكمال إجراءات التسجيل، ومتابعة حالة طلب الالتحاق من خلال محادثة تفاعلية مع المساعد الحكومي الشخصي "ميره"، بما يسهل رحلة الطالب ويمكنه من اختيار التخصص والالتحاق بالجامعة، وبما يتواءم مع قدراته وميوله والفرص والمهارات التي يحتاجها سوق العمل مستقبلاً.

وقال الدكتور عبدالرحمن العور: "يساعد النموذج الجديد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الطلبة وأولياء أمورهم على اتخاذ قرار دراسي أكثر وضوحاً. فمن خلال محادثة مع (ميره)، يستطيع الطالب استكشاف الجامعات والتخصصات، والتعرف على شروط القبول، ومقارنة الخيارات المتاحة قبل استكمال إجراءات التسجيل، ومتابعة طلب الالتحاق. ويجمع النموذج المعلومات والخطوات التي يحتاجها الطالب في مرحلة مهمة من مسيرته التعليمية، فيسهّل عليه الانتقال من اختيار التخصص إلى التقديم ومتابعة طلبه."

واستعرضت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، الخدمات التعليمية التي يقدمها المساعد الحكومي الشخصي (ميره)، بما يتيح لأولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية متابعة الأداء الدراسي لأبنائهم، والاطلاع على درجاتهم ومواعيد امتحاناتهم وسلوكهم المدرسي، إلى جانب تلقي التنبيهات، وذلك من خلال محادثة بسيطة تجمع المعلومات المرتبطة برحلة أبنائهم التعليمية في مكان واحد.

وأكدت أن المدرسة والمعلم والأسرة يشكلون ركائز أساسية لتحقيق تطلعات دولة الإمارات في تطوير منظومتها التعليمية، من خلال تكامل الأدوار فيما بينهم، لافتةً إلى أن إشراك أولياء الأمور في متابعة التطور المعرفي والأكاديمي والسلوكي للطلبة يعزز دورهم كشركاء فاعلين في دعم تعلم أبنائهم. وأوضحت أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال سياساتها التربوية وخدماتها التعليمية، بما يمكّن الأسرة من متابعة رحلة أبنائها التعليمية والاستجابة لاحتياجاتهم في الوقت المناسب.

وقالت: "تقرّب (ميره) الخدمات المدرسية من الأسرة، وتتيح لأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأداء أبنائهم وتطورهم الأكاديمي والسلوكي بطريقة أسرع وأكثر دقة وتكاملاً، بما يمكّنهم من متابعة أبنائهم طوال العام الدراسي، واتخاذ القرارات المناسبة لدعمهم في رحلتهم التعليمية، ويعزز الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة".

ويرتكز الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات على إعادة تصميم الخدمات الحكومية حول احتياجات الأفراد والمجتمع، والانتقال من تقديم الخدمات عبر قنوات وإجراءات متعددة إلى تجربة حكومية مترابطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي المساعد.

ويستهدف النموذج الجديد تطوير خدمات أكثر تخصيصاً واستباقية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسهيل رحلة المتعامل من خلال منظومة قادرة على فهم احتياجاته ومساعدته على إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى معرفة التفاصيل الإدارية والإجرائية.

ويأتي هذا التوجه ضمن منظومة العمل الحكومي الجديدة التي تستهدف تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات في حكومة دولة الإمارات خلال عامين، من خلال تبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم جاهزيته للمستقبل.

ويشكل إطلاق الشكل الجديد للخدمات الحكومية امتداداً لمسيرة وطنية من التطوير والتحديث بدأت منذ قيام دولة الإمارات عام 1971، مع تأسيس المؤسسات الحكومية الاتحادية وبناء منظومة الخدمات الحكومية، وصولاً إلى تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية والذكية.

وشهدت هذه المسيرة محطات رئيسية، من أبرزها بدء التحول نحو الحكومة الإلكترونية في عام 2001، وإطلاق الحكومة الذكية في عام 2013، وإعلان استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في عام 2021، وصولاً إلى إعلان منظومة العمل الجديدة القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عام 2026.

ويؤسس الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات لمرحلة متقدمة في هذه المسيرة، تنتقل فيها الخدمات الحكومية من الرقمنة إلى الذكاء والاستباقية والتفاعل المباشر، بما يرسخ نموذجاً حكومياً يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويجعل الخدمات أكثر قرباً من الناس، وأكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية.