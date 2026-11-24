وبحسب تقرير نشرته بلومبرغ نيوز، فقد هوىصندوق غرانيت شيرز للمراهنة على تراجع إنفيديا برافعة مالية مضاعفة، بنسبة 63 بالمئة في جلسة واحدة.

وكان الصندوق، الذي تبلغ أصوله نحو 100 مليون دولار، قد حقق مكاسب بلغت 46 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الجمعة، مستفيداً من موجة البيع التي ضربت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

خسائر أكبر في أوروبا

كانت الضربة أعنف بالنسبة للمنتجات الاستثمارية الأوروبية المرتبطة بالمراهنة على هبوط سهم إنفيديا.

فقد تراجع صندوق غرانيت شيرز للمراهنة على هبوط إنفيديا برافعة ثلاثية GraniteShares 3x Short NVIDIA Daily ETP بنسبة 92 بالمئة، بينما خسر صندوق ليفيردج شيرز للمراهنة على هبوط إنفيديا برافعة ثلاثية Leverage Shares NV3S نحو 80 بالمئة من قيمته.

وتسلط هذه التحركات الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بمنتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية، التي تضخم المكاسب والخسائر على حد سواء.

المراهنات عالية المخاطر تحت المجهر

شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً للصناديق المرتبطة بسهم واحد، خاصة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ما جعلها أدوات مفضلة للمضاربين الباحثين عن تحقيق عوائد سريعة.

وتعتمد هذه المنتجات عادة على المشتقات المالية وتعيد ضبط انكشافها يومياً، ما يعني أن أداءها على المدى الطويل قد يختلف بصورة كبيرة عن النسبة المعلنة للرافعة المالية.

وقال موهيت باجاج، المدير التنفيذي لصناديق المؤشرات المتداولة في شركة "وولاش بيث كابيتال"، لوكالة بلومبرغ نيوز: "مع أي صندوق يستخدم الرافعة المالية، توجد دائماً احتمالات كبيرة للمكاسب يقابلها خطر مرتفع للخسائر، لذلك يتعين على المتداولين مراقبة مراكزهم باستمرار."

آليات حماية من الانهيار الكامل

أوضحت الشركات المُصدرة لهذه المنتجات أن بعض آليات الحماية ساعدت على تفادي اختفائها بالكامل من السوق.

وقال أوكتاي كافراك، رئيس الاتصالات والاستراتيجية لدى شركة Leverage Shares، إن منتج NV3S استفاد من آلية تعرف باسم "Airbag"، تم بموجبها تعليق التداول لنحو 15 دقيقة وإعادة احتساب الانكشاف الاستثماري قبل استئناف التداول، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وأضاف أن هذه الآلية صُممت تحديداً لمنع خسارة كامل رأس المال خلال التحركات الحادة للغاية.

من جهته، أوضح ويل رايند، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GraniteShares، أن منتج 3SNV يتضمن خاصية "وقف الخسارة" التي تمنع تلاشي قيمته بالكامل في مثل هذه الحالات.

انعكاس حاد في اتجاه السهم

جاءت الخسائر بعد تحول مفاجئ في أداء سهم إنفيديا. فحتى نهاية تداولات الجمعة، كان السهم قد فقد 23 بالمئة خلال الأسبوع الماضي و39 بالمئة خلال الشهر، ما وفر أرباحاً كبيرة للمستثمرين الذين راهنوا على استمرار التراجع.

لكن إعلان عودة جنسن هوانغ إلى قيادة الشركة قلب المعادلة سريعاً.

وارتفع السهم بما يصل إلى 37 بالمئة خلال تعاملات الاثنين، ليمحو جزءاً كبيراً من خسائره السابقة ويكبد أصحاب المراكز البيعية خسائر ضخمة في غضون ساعات.

تقلبات مرتفعة ومخاطر متزايدة

قال درو بيتيت، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة راوندهيل فاينانشال، إن ما حدث يعكس المخاطر الكبيرة للمراهنة على هبوط الأسهم في بيئة تتسم بتقلبات مرتفعة.

وأضاف: "هذه هي خطورة البيع على المكشوف عندما تكون التقلبات عالية، إذ يمكن أن تنقلب الأوضاع بسرعة كبيرة ضد المستثمرين"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ويبرز ما حدث مع إنفيديا حجم المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات الاستثمارية المعتمدة على الرافعة المالية، خصوصاً عندما ترتبط بأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تشهد تغيرات حادة في المعنويات والتوقعات خلال فترات زمنية قصيرة.